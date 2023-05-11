Эксперты Авито Авто проанализировали спрос на автомобили с пробегом на платформе в январе-апреле 2023 года. Как показали результаты исследования, покупатели автомобилей с пробегом чаще всего рассматривают авто с механической коробкой передач. На втором месте — коробка автомат, на третьем — вариатор, на четвертном — роботизированная коробка передач.

По данным платформы, в России в январе-апреле 2023 года спрос на “механику” составил 58,7% от общего спроса на авто с пробегом. На коробку автомат пришлось 34,1%, а на вариатор и роботизированную КПП — 3,8% и 3,5% соответственно.

При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто с пробегом с роботизированной коробкой передач увеличился наиболее значительно: рост спроса год к году составил 55,2%. Спрос на автомобили с пробегом, оснащенные вариатором, вырос на 47,9%. Рост спроса на авто с пробегом с автоматической коробкой передач составил 28,7%.

Самые популярные модели авто с пробегом, оснащенные автоматической коробкой передач

Наиболее востребованной моделью авто с пробегом с автоматической коробкой передач в январе-апреле 2023 года стала Toyota Camry. На долю модели пришлось 5,2% от общего спроса на авто с пробегом с АКПП.

Toyota Camry 2017–н.в.

На втором месте — Hyundai Solaris с долей спроса 3,9%.



Третью строчку рейтинга занимает Kia Rio с долей спроса 3,1%.

На четвертом месте — Mercedes-Benz E-класса. На долю модели пришлось 3% от общего спроса на авто с пробегом с АКПП.

Замыкает топ-5 BMW 5 серии с долей спроса 2,1%.

Топ-5 самых популярных авто с пробегом с автоматической коробкой передач,

январь-апрель 2023 года, вся Россия, Авито Авто

Марка Модель Доля от общего спроса на авто с пробегом на АКПП Toyota Camry 5,2% Hyundai Solaris 3,9% Kia Rio 3,1% Mercedes-Benz E-класс 3% BMW 5 серия 2,1%

Наиболее востребованные модели авто с пробегом, оснащенные механической коробкой передач

Самой популярной моделью авто с пробегом на механической коробке передач стала ВАЗ (LADA) Priora. На долю модели пришлось 7,9% от общего спроса на авто с пробегом с МКПП.

Lada Priora Седан 2013–18

На втором месте — ВАЗ (LADA) 2114 Samara с долей спроса 5,5%.



На третьей строчке рейтинга — ВАЗ (LADA) Granta с долей спроса 3,9%.

На четвертом месте — ВАЗ (LADA) 2 107.На долю модели пришлось 3,7% от общего спроса на авто с пробегом с МКПП.

Замыкает топ-5 ВАЗ (LADA) 2 110 с долей спроса 3,2%.

Топ-5 самых популярных авто с пробегом с механической коробкой передач,

январь-апрель 2023 года, вся Россия, Авито Авто

Марка Модель Доля от общего спроса на авто с пробегом на МКПП ВАЗ (LADA) Priora 7,9% ВАЗ (LADA) 2114 Samara 5,5% ВАЗ (LADA) Granta 3,9% ВАЗ (LADA) 2 107 3,7% ВАЗ (LADA) 2 110 3,2%

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