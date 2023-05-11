По данным платформы, в России в январе-апреле 2023 года спрос на “механику” составил 58,7% от общего спроса на авто с пробегом. На коробку автомат пришлось 34,1%, а на вариатор и роботизированную КПП — 3,8% и 3,5% соответственно.
При этом, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто с пробегом с роботизированной коробкой передач увеличился наиболее значительно: рост спроса год к году составил 55,2%. Спрос на автомобили с пробегом, оснащенные вариатором, вырос на 47,9%. Рост спроса на авто с пробегом с автоматической коробкой передач составил 28,7%.
Самые популярные модели авто с пробегом, оснащенные автоматической коробкой передач
Наиболее востребованной моделью авто с пробегом с автоматической коробкой передач в январе-апреле 2023 года стала Toyota Camry. На долю модели пришлось 5,2% от общего спроса на авто с пробегом с АКПП.
На втором месте — Hyundai Solaris с долей спроса 3,9%.
Третью строчку рейтинга занимает Kia Rio с долей спроса 3,1%.
На четвертом месте — Mercedes-Benz E-класса. На долю модели пришлось 3% от общего спроса на авто с пробегом с АКПП.
Замыкает топ-5 BMW 5 серии с долей спроса 2,1%.
Топ-5 самых популярных авто с пробегом с автоматической коробкой передач,
январь-апрель 2023 года, вся Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
Доля от общего спроса
на авто с пробегом на АКПП
|Toyota
|Camry
|5,2%
|Hyundai
|Solaris
|3,9%
|Kia
|Rio
|3,1%
|Mercedes-Benz
|E-класс
|3%
|BMW
|5 серия
|2,1%
Наиболее востребованные модели авто с пробегом, оснащенные механической коробкой передач
Самой популярной моделью авто с пробегом на механической коробке передач стала ВАЗ (LADA) Priora. На долю модели пришлось 7,9% от общего спроса на авто с пробегом с МКПП.
На втором месте — ВАЗ (LADA) 2114 Samara с долей спроса 5,5%.
На третьей строчке рейтинга — ВАЗ (LADA) Granta с долей спроса 3,9%.
На четвертом месте — ВАЗ (LADA) 2 107.На долю модели пришлось 3,7% от общего спроса на авто с пробегом с МКПП.
Замыкает топ-5 ВАЗ (LADA) 2 110 с долей спроса 3,2%.
Топ-5 самых популярных авто с пробегом с механической коробкой передач,
январь-апрель 2023 года, вся Россия, Авито Авто
|Марка
|Модель
Доля от общего спроса на
авто с пробегом на МКПП
|ВАЗ (LADA)
|Priora
|7,9%
|ВАЗ (LADA)
|2114 Samara
|5,5%
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|3,9%
|ВАЗ (LADA)
|2 107
|3,7%
|ВАЗ (LADA)
|2 110
|3,2%
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