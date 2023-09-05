Авито Авто обсудит тренды авторынка на конференции «Высшая передача» в Екатеринбурге

В рамках конференции спикеры платформы Авито Авто представят подготовленный на основе аналитических данных обзор ключевых трендов на авторынке России и Уральского федерального округа, расскажут о том, как работать с репутацией на платформе.
Эксперты Автотеки поделятся трендами автопарка РФ и долей дилеров в выкупе, эксперты Автохаба расскажут об эффективных инструментах пополнения склада дилеров от Авито Аукцион, новых каналах продаж автомобилей, а также разберут практические кейсы вместе с представителем Группы компаний АМК-Екатеринбург.
Представитель дилерского центра Оками расскажет о тонкостях управления воронкой продаж автомобилей с пробегом и системе возврата в воронку первичных клиентов.
Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.
Место проведения мероприятия: Свердловская область, Екатеринбург, Hyatt Regency, улица Бориса Ельцина, 8.
Дата и время: 15 сентября, 14:00 – 18:00
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