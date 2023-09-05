Авито Авто обсудит тренды авторынка на конференции «Высшая передача» в Екатеринбурге

15 сентября 2023 года в Екатеринбурге Авито Авто проведет конференцию «Высшая Передача» для автодилеров и профессионалов автомобильной отрасли Уральского федерального округа. В рамках мероприятия участники обсудят тренды рынка в России и регионе, перспективы его развития, а также новые решения для бизнеса. Участниками мероприятия станут представители Группы компаний АМК-Екатеринбург, дилерского центра Оками, представители онлайн-платформы Авито Авто, сервиса проверки истории автомобилей Автотека и сервиса для управления ключевыми бизнес-процессами автодилера «Автохаб». Участие в конференции бесплатное, необходима регистрация на сайте мероприятия.

В рамках конференции спикеры платформы Авито Авто представят подготовленный на основе аналитических данных обзор ключевых трендов на авторынке России и Уральского федерального округа, расскажут о том, как работать с репутацией на платформе.

Эксперты Автотеки поделятся трендами автопарка РФ и долей дилеров в выкупе, эксперты Автохаба расскажут об эффективных инструментах пополнения склада дилеров от Авито Аукцион, новых каналах продаж автомобилей, а также разберут практические кейсы вместе с представителем Группы компаний АМК-Екатеринбург.

Представитель дилерского центра Оками расскажет о тонкостях управления воронкой продаж автомобилей с пробегом и системе возврата в воронку первичных клиентов.

Программа мероприятия и список спикеров дополняются, актуальная информация доступна на сайте. Для участия необходимо пройти предварительную регистрацию.

Место проведения мероприятия: Свердловская область, Екатеринбург, Hyatt Regency, улица Бориса Ельцина, 8.

Дата и время: 15 сентября, 14:00 – 18:00