Эксперты Авито Авто провели опрос среди 10 000 респондентов из разных регионов России и выяснили, как часто автовладельцы меняют свои автомобили. Оказалось, что 31% россиян покупают новый автомобиль взамен старого раз в 4-5 лет, а еще 29% чуть реже – раз в 6-10 лет. Кроме того, оптимальный пробег, при котором, по мнению автомобилистов, пора расставаться с прежним автомобилем, составляет 100-200 тысяч км.

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Согласно результатам исследования, среди основных причин для смены последнего автомобиля у россиян – появление возможности купить новый взамен подержанного и приобрести транспортное средство более высокого класса. Эти варианты ответа выбрали по 23% респондентов соответственно. 20% опрошенных автомобилистов указали, что решили купить другой, потому как им захотелось чего-то нового – других эмоций от автомобиля. Еще 15% указали, что предыдущий автомобиль сломался или был неисправен, а 10% решили сменить на более экономичный в обслуживании вариант. При этом жители Сибири и Дальнего Востока гораздо чаще отмечали возможность перейти на более экономичное транспортное средство – этот ответ указали 14% опрошенных.

Оптимальное время и пробег для замены автомобиля

Исследование показало, что в среднем для большинства россиян оптимальным вариантом является смена автомобиля хотя бы раз в десятилетие. Из них около трети меняют автомобиль раз в 4-5 лет, еще почти 30% чуть реже (раз в 6-10 лет). 12% опрошенных отметили, что покупают новый автомобиль раз в 2-3 года.

По данным Авито Авто, молодые автовладельцы склонны менять автомобиль чаще, чем люди старшего возраста. Так, например, среди людей в возрасте 24-34 года выше доля тех, кто считает, что менять автомобиль нужно до достижения им возраста 5 лет – 53%, а среди людей старше 55 лет доля выбравших такой вариант ответа составляет 32%.

В опросе россиянам также было предложено указать, по достижению какого пробега пора менять автомобиль. Наиболее популярным вариантом ответа оказался пробег от 100 тыс. км до 150 тыс. км – его выбрали 23% респондентов. Еще 20% считают, что автомобиль пора менять по достижению пробега от 150 тыс. км до 200 тыс. км. Молодые люди в возрасте 24-34 лет выбиваются из общего тренда – почти 40% из них считают, что автомобиль требует замены при пробеге от 200 тыс. км.

Покупка нового автомобиля взамен старого: какую стратегию выбирают россияне

Если говорить о бюджете, то, по мнению опрошенных россиян, лучше всего покупать более дорогой автомобиль с незначительной доплатой к сумме от продажи старого. С этим согласны 41% респондентов. Другой распространенной стратегией при решении поменять автомобиль является сдача старого автомобиля по программе трейд-ин и покупка нового с небольшой доплатой – такой вариант отметили 23% респондентов. Еще 14% готовы существенно доплатить за новый автомобиль к сумме от продажи старого (например, взяв кредит, займ и пр.).

Только 7% считают целесообразным покупать автомобиль по такой же стоимости, а 5% выберут более экономичный вариант по цене чуть ниже предыдущего автомобиля.

Как повлияли последствия пандемии коронавируса и валютные колебания на планы россиян по замене автомобиля

В рамках опроса эксперты Авито Авто также решили выяснить, как поменялись планы россиян по покупке или замене автомобиля в связи с последствиям пандемии и валютными колебаниями. Оказалось, что эти события отразились на планах 51% респондентов.

Почти 40% опрошенных отметили, что отложили покупку, но чуть позже купят то, что планировали. 19% сказали, что купили более дешевый автомобиль, чем планировали. 10% купили более дорогой автомобиль, чем планировали, а еще 10% решили пока отказаться от обновления личного автомобиля.