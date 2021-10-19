Только 23% российских водителей уже поменяли летнюю резину на зимнюю, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Авито Авто среди 6500 автомобилистов в период с 12 по 18 октября 2021 года. Среди тех, кто еще не заменил шины, четверть (24% опрошенных) планируют сделать это, только когда среднесуточная температура станет отрицательной и выпадут осадки. Еще 22% респондентов ждут, когда температура в дневное время опустится до 2-5 градусов выше ноля и 19% – когда температура достигнет 0-1 градусов выше ноля.

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15% опрошенных собираются поменять резину на зимнюю, когда температура в дневное время станет отрицательной. Также 10% опрошенных не намерены ориентироваться на погоду при принятии решения о сезонной замене шин и сделают это «по календарю», еще 5% ездят на всесезонной резине и не планируют ее менять.



При этом автоэксперты рекомендуют менять шины на зимние раньше – когда среднесуточная температура достигает 7 градусов выше ноля, так как это позволяет дольше сохранить эксплуатационные свойства зимней резины и обеспечить максимальную безопасность при вождении.

Наиболее ответственно к вопросу сезонной замены резины, согласно результатам опроса Авито Авто, подошли автовладельцы в возрастной группе от 18 до 24 лет: среди респондентов этой категории уже «переобулись» 34%. Наименее активно меняют шины автовладельцы старше 55 лет, среди респондентов этой возрастной группы только 19% уже прошли процедуру.

В Сибири и на Урале: какие регионы страны «переобуваются» активнее всего

В северных регионах страны автовладельцы «переобуваются» активнее, чем в расположенных южнее. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах уже заменили резину на зимнюю 48% опрошенных автомобилистов, в Уральском федеральном округе «переобулись» больше четверти водителей (31%). В Центральном федеральном округе поменяли шины 19% опрошенных водителей, в Северо-Западном федеральном округе это сделали 13% автовладельцев, а в Приволжском федеральном округе – 12% водителей.

На шиномонтаже или самостоятельно: как российские водители меняют шины

Более половины (51%) опрошенных автомобилистов меняют комплект резины в шиномонтаже: 32% опрошенных заранее записываются на услугу, 19% предпочитают ждать в живой очереди. 23% респондентов меняют шины самостоятельно в гараже, 10% опрошенных водителей обращаются за услугой сезонной замены шин в официальные дилерские сервисные центры.

Примечательно, что в некоторых крупных городах страны автовладельцы самостоятельно производят сезонную замену резины чаще, чем в других. Так, например, в Волгограде меняют шины самостоятельно в гараже 32% опрошенных водителей, в Перми и Самаре – по 34% автовладельцев, а в Уфе и Екатеринбурге – 38% и 39% опрошенных водителей соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге доля автовладельцев, меняющих шины самостоятельно, значительно меньше и составляет в обоих городах по 17%.