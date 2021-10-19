Статистика ×
  • Авито Авто: опрос показал, когда россияне планируют заменить резину на зимнюю

Авито Авто: опрос показал, когда россияне планируют заменить резину на зимнюю

19.10.2021 91 0 0

Только 23% российских водителей уже поменяли летнюю резину на зимнюю, свидетельствуют результаты опроса, проведенного Авито Авто среди 6500 автомобилистов в период с 12 по 18 октября 2021 года. Среди тех, кто еще не заменил шины, четверть (24% опрошенных) планируют сделать это, только когда среднесуточная температура станет отрицательной и выпадут осадки. Еще 22% респондентов ждут, когда температура в дневное время опустится до 2-5 градусов выше ноля и 19% – когда температура достигнет 0-1 градусов выше ноля. 

 

Партнерский материал

15% опрошенных собираются поменять резину на зимнюю, когда температура в дневное время станет отрицательной. Также 10% опрошенных не намерены ориентироваться на погоду при принятии решения о сезонной замене шин и сделают это «по календарю», еще 5% ездят на всесезонной резине и не планируют ее менять. 

При этом автоэксперты рекомендуют менять шины на зимние раньше – когда среднесуточная температура достигает 7 градусов выше ноля, так как это позволяет дольше сохранить эксплуатационные свойства зимней резины и обеспечить максимальную безопасность при вождении. 

Наиболее ответственно к вопросу сезонной замены резины, согласно результатам опроса Авито Авто, подошли автовладельцы в возрастной группе от 18 до 24 лет: среди респондентов этой категории уже «переобулись» 34%. Наименее активно меняют шины автовладельцы старше 55 лет, среди респондентов этой возрастной группы только 19% уже прошли процедуру. 

В Сибири и на Урале: какие регионы страны «переобуваются» активнее всего

В северных регионах страны автовладельцы «переобуваются» активнее, чем в расположенных южнее. В Сибирском и Дальневосточном федеральных округах уже заменили резину на зимнюю 48% опрошенных автомобилистов, в Уральском федеральном округе «переобулись» больше четверти водителей (31%). В Центральном федеральном округе поменяли шины 19% опрошенных водителей, в Северо-Западном федеральном округе это сделали 13% автовладельцев, а в Приволжском федеральном округе – 12% водителей. 

На шиномонтаже или самостоятельно: как российские водители меняют шины

Более половины (51%) опрошенных автомобилистов меняют комплект резины в шиномонтаже: 32% опрошенных заранее записываются на услугу, 19% предпочитают ждать в живой очереди. 23% респондентов меняют шины самостоятельно в гараже, 10% опрошенных водителей обращаются за услугой сезонной замены шин в официальные дилерские сервисные центры.

Примечательно, что в некоторых крупных городах страны автовладельцы самостоятельно производят сезонную замену резины чаще, чем в других. Так, например, в Волгограде меняют шины самостоятельно в гараже 32% опрошенных водителей, в Перми и Самаре – по 34% автовладельцев, а в Уфе и Екатеринбурге – 38% и 39% опрошенных водителей соответственно. В Москве и Санкт-Петербурге доля автовладельцев, меняющих шины самостоятельно, значительно меньше и составляет в обоих городах по 17%.

Россия шины и диски статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Популярные вопросы Я посадил за руль другого человека: чем это опасно и почему за это можно получить штраф Все слышали об услуге «трезвый водитель», которую предоставляют компании, таксопарки и просто частные лица. Некоторые такой услугой даже пользовались. А некоторые иногда просят сесть за руль... 406 0 1 18.10.2021
Статьи / Военная техника Боевые амфибии: неизвестные плавающие автомобили времён Второй мировой войны В 1805 году американец Оливер Эванс построил первую в мире повозку в виде баржи с паровым двигателем и приводом заднего гребного колеса, ставшую лидером в сфере будущих военных плавающих сам... 1725 1 5 17.10.2021
Статьи / История Natasha, но не наша: как и почему появился кабриолет ВАЗ-2108 Мы как-то вспоминали про дилерские версии открытых автомобилей на базе Самары и Нивы, а также про удивительные пляжно-развлекательные машины марки Bohse, изначально бывшие пятой моделью Жи... 2909 0 9 16.10.2021

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Синий салон, идеальные тормоза и 68 сил: опыт владения ИЖ-Комби 1988 с пробегом 3000 км История обретения этого автомобиля – типичная история «капсулы времени», хоть авто-мелодраму снимай для кинотеатра в Радиатор-Спрингс! Машина, обнаруженная в гараже с заваренными воротами, с... 60215 8 33 10.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Изогнутый дисплей, 10 ступеней АКП и 6,6 секунды до 100: тест обновлённого Cadillac Escalade «Когда нефть на планете подойдет концу, последние выжатые из нее капли бензина сгорят в V12. Спорим?». Давным-давно мне посчастливилось побывать в Германии на юбилее 12-цилиндрового мотора B... 29709 9 4 25.06.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Баланс, доброта и гидромеханический Aisin: тест-драйв Audi A3 Sedan 2021 Кажется, я начал понимать, почему у нас не очень ценят компактные, но вполне приличные автомобили: их надо распробовать. Один день тест-драйва – это слишком мало для того, чтобы понять, чем... 26025 6 21 24.06.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
62 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
50 Авторынок Обрушение Xray и полная картина бедствия: чем закончился для Автоваза 2020 год?
Больше
Change privacy settings