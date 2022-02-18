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Авито Авто поможет спрогнозировать количество желающих купить авто

18.02.2022 35 0 2

Авито Авто представил новый инструмент – Прогнозатор дилерского бюджета, предназначенный для дилеров, продающих автомобили с пробегом на платформе Авито. Новый инструмент является частью Автостратегии и позволяет маркетологу или РОПу прогнозировать количество звонков на день вперед, а также управлять бюджетом на продвижение склада.

 

Партнерский материал​

Настроить прогноз звонков можно как для всего склада автомобилей с пробегом, так и отдельно для выбранного сегмента. Прогноз звонков можно посмотреть на основании двух выделенных на продвижение бюджетов – «Минимальном» и «Рекомендуемом». Во вкладке «Статистика кампании» формируется график расходов на продвижение, что помогает оценить, как услуги, которые применила Автостратегия, повлияли на число просмотров и запросов контактов.

Новый инструмент позволяет также корректировать бюджет на продвижение: если прогноз по звонкам ниже планового, то расходы можно увеличить, если достаточно или выше – оставить без изменений или снизить.

Чтобы активировать новый инструмент и узнать, какое количество звонков прогнозируется в рамках заданной стратегии, необходимо зайти в кабинет Авито Pro и запустить Автостратегию в тарифах «Расширенный+» и «Максимальный+» для клиентов в категории «Авто с пробегом». После этого Прогнозатор дилерского бюджета проанализирует данные и выдаст предполагаемое число звонков на день вперед.

Кирилл Вотяков, Управляющий директор Авито Авто:

«Новый инструмент Прогнозатор дилерского бюджета – это первый шаг в сторону прозрачности вкладываемых бюджетов в Автостратегию продвижения автомобилей с пробегом. Теперь, помимо экономии времени и средств наших партнеров на продвижение складов, Авито Авто поможет закрыть такие вопросы дилеров, как распределение необходимого бюджета, его грамотная корректировка и прогноз эффективности его применения».

Узнать подробности о новом инструменте и оставить заявку на подключение можно по ссылке. ​​

дилер Россия бизнес авто и технологии

 

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