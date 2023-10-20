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  • Авито Авто: продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 115% в III квартале 2023 года

Авито Авто: продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 115% в III квартале 2023 года

20.10.2023 32 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж китайских автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле-сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей из Поднебесной с пробегом в III квартале 2023 года достигла 1 800 000 рублей.

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов из Китая стали (в порядке убывания доли продаж): Geely (22%), Chery (20,4%), LIFAN (9,8%), Changan (8,3%) и Haval (7,5%).

Китайские автомобили с каждым месяцем приобретают все большую популярность среди россиян. Это связано как с увеличивающимся предложением автомобилей из Поднебесной и развитием дилерских сетей, так и с доступностью в стране новых комплектаций. Так, если в июле-сентябре 2022 года доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2,1%, за год эта цифра поднялась до 3,9%.
Кирилл Вотяков
управляющий директор Авито Авто

Самые востребованные китайские автомобили с пробегом

Рейтинг самых продаваемых на российском рынке автомобилей с пробегом из Поднебесной возглавляет Geely Monjaro (доля продаж от продажи всех китайских авто с пробегом – 6,1%), средняя цена на который составила 3 800 000 рублей.

Вторую строчку заняла Chery Tiggo T11 (4,3%) со средней ценой 377 000 рублей.

Chery Tiggo (T11)

На третьем месте — LIFAN Solano (3,1%), средняя цена которой составляет 289 000 рублей, на четвертом – Geely Coolray (2,9%) со средней ценой 2 050 000 рублей.

Пятое место в рейтинге занимает LIFAN Х60 (2,8%), средняя цена – 400 000 рублей.

Lifan X60

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 1.

Топ-10 самых продаваемых моделей китайских автомобилей на рынке авто с пробегом, Россия, III квартал 2023 года

Бренд

Модель

Доля в продажах от всех продаж китайских автомобилей с пробегом

Средняя цена (руб.)

Geely

Monjaro

6,1%

3 800 000

Chery

Tiggo (T11)

4,3%

377 000

LIFAN

Solano

3,1%

289 000

Geely

Coolray

2,9%

2 050 000

LIFAN

X60

2,8%

600 000

Geely

Emgrand EC7

2,3%

400 000

Changan

UNI-K

2,2%

3 450 000

Chery

Tiggo 7 Pro

2,1%

2 200 000

Chery

Amulet (A15)

2,1%

115 000

Zeekr

1

1,7%

7 000 000

Китай авторынок авто с пробегом

 

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