Авито Авто: продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 115% в III квартале 2023 года

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов из Китая стали (в порядке убывания доли продаж): Geely (22%), Chery (20,4%), LIFAN (9,8%), Changan (8,3%) и Haval (7,5%).
Китайские автомобили с каждым месяцем приобретают все большую популярность среди россиян. Это связано как с увеличивающимся предложением автомобилей из Поднебесной и развитием дилерских сетей, так и с доступностью в стране новых комплектаций. Так, если в июле-сентябре 2022 года доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2,1%, за год эта цифра поднялась до 3,9%.
Самые востребованные китайские автомобили с пробегом
Рейтинг самых продаваемых на российском рынке автомобилей с пробегом из Поднебесной возглавляет Geely Monjaro (доля продаж от продажи всех китайских авто с пробегом – 6,1%), средняя цена на который составила 3 800 000 рублей.
Вторую строчку заняла Chery Tiggo T11 (4,3%) со средней ценой 377 000 рублей.
На третьем месте — LIFAN Solano (3,1%), средняя цена которой составляет 289 000 рублей, на четвертом – Geely Coolray (2,9%) со средней ценой 2 050 000 рублей.
Пятое место в рейтинге занимает LIFAN Х60 (2,8%), средняя цена – 400 000 рублей.
Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 1.
Топ-10 самых продаваемых моделей китайских автомобилей на рынке авто с пробегом, Россия, III квартал 2023 года
Бренд
Модель
Доля в продажах от всех продаж китайских автомобилей с пробегом
Средняя цена (руб.)
Geely
Monjaro
6,1%
3 800 000
Chery
Tiggo (T11)
4,3%
377 000
LIFAN
Solano
3,1%
289 000
Geely
Coolray
2,9%
2 050 000
LIFAN
X60
2,8%
600 000
Geely
Emgrand EC7
2,3%
400 000
Changan
UNI-K
2,2%
3 450 000
Chery
Tiggo 7 Pro
2,1%
2 200 000
Chery
Amulet (A15)
2,1%
115 000
Zeekr
1
1,7%
7 000 000
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