Авито Авто: продажи китайских автомобилей с пробегом выросли на 115% в III квартале 2023 года

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику продаж китайских автомобилей с пробегом в III квартале 2023 года. По данным экспертов, в июле-сентябре текущего года продажи на рынке выросли на 115% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя цена автомобилей из Поднебесной с пробегом в III квартале 2023 года достигла 1 800 000 рублей.

Согласно данным Авито Авто, лидерами продаж среди брендов из Китая стали (в порядке убывания доли продаж): Geely (22%), Chery (20,4%), LIFAN (9,8%), Changan (8,3%) и Haval (7,5%).

Китайские автомобили с каждым месяцем приобретают все большую популярность среди россиян. Это связано как с увеличивающимся предложением автомобилей из Поднебесной и развитием дилерских сетей, так и с доступностью в стране новых комплектаций. Так, если в июле-сентябре 2022 года доля продаж таких автомобилей с пробегом составляла 2,1%, за год эта цифра поднялась до 3,9%. Кирилл Вотяков управляющий директор Авито Авто

Самые востребованные китайские автомобили с пробегом

Рейтинг самых продаваемых на российском рынке автомобилей с пробегом из Поднебесной возглавляет Geely Monjaro (доля продаж от продажи всех китайских авто с пробегом – 6,1%), средняя цена на который составила 3 800 000 рублей.

Вторую строчку заняла Chery Tiggo T11 (4,3%) со средней ценой 377 000 рублей.

Chery Tiggo (T11)

На третьем месте — LIFAN Solano (3,1%), средняя цена которой составляет 289 000 рублей, на четвертом – Geely Coolray (2,9%) со средней ценой 2 050 000 рублей.

Пятое место в рейтинге занимает LIFAN Х60 (2,8%), средняя цена – 400 000 рублей.

Lifan X60

Также в топ-10 наиболее популярных моделей авто с пробегом вошли (в порядке убывания доли продаж): Geely Emgrand EC7, Changan UNI-K, Chery Tiggo 7 Pro, Chery Amulet (A15) и Zeekr 1.

Топ-10 самых продаваемых моделей китайских автомобилей на рынке авто с пробегом, Россия, III квартал 2023 года