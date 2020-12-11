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  • Авито Авто: россияне готовятся провести праздники за городом – спрос на снегоходы вырос на 31%

Авито Авто: россияне готовятся провести праздники за городом – спрос на снегоходы вырос на 31%

11.12.2020 73 0 0

По данным Авито Авто, в этом году россияне активнее, чем в прошлом, интересуются покупкой снегоходов: за период с 19 ноября по 3 декабря спрос на них вырос на 31% по сравнению с 2019 годом. Как отмечают эксперты Авито Авто, столь заметный рост спроса может объясняться повышенным вниманием к загородному досугу на новогодних праздниках на фоне пандемии и закрытых границ. Наибольшим спросом в стране пользуются снегоходы производителей Yamaha, BRP и «Буран».

 

Партнерский материал

Особенно заметный рост спроса на снегоходы зафиксирован в Новосибирске и Омске – +108%, Красноярске – +90%, в Барнауле – +75%, Челябинске – +69%. При этом в структуре общероссийского спроса на это транспортное средство в период с 19 ноября по 3 декабря 2020 года наибольшая доля приходится на Пермь – 3,10%, Казань – 2,67%, Уфу – 2,42%. 

В горку или с горки? Динамика средних цен на снегоходы

Эксперты Авито Авто отметили, что в период с 19 ноября по 3 декабря 2020 средняя цена на снегоходы по России снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 160 000 рублей. Доступнее всего цены в этой категории транспорта в Ульяновске – 100 000 рублей. Самая высокая средняя цена на снегоходы – в Санкт-Петербурге, она составляет 249 900 рублей.

Санкт-Петербург также вошел в число лидеров по темпам роста средних цен за год – 90%. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года цена на снегоходы также заметно выросла в Омске (+43%), Москве (+26%) и Ижевске (+26%).
В ряде российских городов цена снизилась. Например, в Уфе снегоходы стали дешевле на 40%, в Перми – на 33%, в Новосибирске – на 26%.

Японские, канадские или отечественные: самые востребованные марки снегоходов

Если говорить о самых популярных производителях, в топ-5 наиболее востребованных вошли снегоходы под марками Yamaha, BRP, «Буран», «Тайга» и «Рысь». Наибольшая доля спроса (15,5%) в общефедеральном разрезе приходится на снегоходы японской марки Yamaha. На втором месте – канадский производитель техники ВRP, выпускающий снегоходы под брендом Ski-Doo (доля в общефедеральном спросе – 14,7%). Тройку лидеров замыкает «Буран» – на долю бренда приходится 14,4% общефедерального спроса на снегоходы. Замыкают пятерку лидеров снегоходы брендов «Тайга» и «Рысь», на долю этих производителей приходится 8,2% и 4,9% спроса соответственно. 

Примечательно, что самые востребованные бренды – Yamaha и BRP – также и самые дорогие: средние цены составляют 448 000 рублей и 590 000 рублей соответственно. В пятерке лидеров также оказались 3 российских производителя снегоходов. Средняя цена «Бурана», самого популярного из российских брендов, составляет 126 000 рублей. При этом эксперты Авито Авто отмечают рост цен на снегоходы марки «Буран» на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Заметно увеличилась и средняя цена снегоходов российского производителя Tiksi – со 144 000 рублей до 200 000 рублей. По сравнению с декабрем 2019 года заметно снизились цены только на снегоходы Stels – на 26%.
Топ самых популярных производителей снегоходов в России и средние цены на них, 2020 г.

ПроизводительСредняя цена (руб.)
Изменение средней цены
год к году
1Yamaha448 00012 %
2BRP590 0007,3 %
3Буран126 00040 %
4Тайга219 000-2,7 %
5Рысь100 0000,0 %
6Arctic cat400 0003,9 %
7Динго90 0005,9 %
8Stels183 000-26,5 %
9Tiksi200 00038,9 %
Россия статистика

 

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