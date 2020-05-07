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Авито Авто: россияне успели поменять шины до начала режима самоизоляции

07.05.2020 80 0 0

По данным экспертов Авито Авто в марте 2020 года в России наблюдался стремительный рост продаж шин: +116% по отношению к февралю. Благодаря теплой погоде многие успели поменять шины до начала режима самоизоляции. В апреле число продаж увеличилось на 19% по сравнению с мартом. Суммарно продажи за март и апрель выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Средняя стоимость шин в стране снизилась: в прошлом году в апреле комплект обходился покупателям на 3% дороже, чем в этом. 

 

Партнерский материал

Стремительный рост продаж шин в марте 2020 года

В марте 2020 года продажи шин в России выросли на 116% по сравнению с февралем и на 43% — с прошлым годом. Для сравнения, в 2019 году прирост продаж от февраля к марту составил 93%. Резкое увеличение спроса на шины в марте может объясняться теплой зимой и ранним наступлением весны — в результате многие автовладельцы успели поменять шины до начала режима самоизоляции.

При этом продажи за апрель выросли на 19% по отношению к марту, но оказались на 18% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Суммарно продажи за март и апрель выросли на 2% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Апрельское снижение отчасти связано с удовлетворением спроса в предыдущем месяце, а отчасти – с ограничениями в период пандемии.
Больше всего комплектов шин как в марте, так и в апреле 2020 года было продано в Москве и Санкт-Петербурге. На эти города в марте пришлось суммарно свыше 17% сделок от всей России, в апреле — 13,5%. Наименее активно шины в марте покупали в городах Сибирского и Приволжского федеральных округов – Барнауле, Ижевске, Тольятти, Иркутске, Красноярске, Новосибирске и Ульяновске. В апреле с наступлением в этих регионах тепла ситуация изменилась – в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске наблюдается значительное увеличение продаж.  

Стоимость шин в городах России

Средняя стоимость комплекта шин в России в марте 2020 года составила 6 160 рублей, снизившись на 1% по сравнению с мартом прошлого года и на 13% – по сравнению с октябрем, который традиционно является месяцем пикового сезонного спроса. В апреле цены опустились вслед за снижением спроса. Средняя цена за комплект достигла 5 500 рублей и стала на 3% ниже, чем в апреле прошлого года.

Дороже всего комплект бывших в употреблении шин в марте 2020 года обходился жителям Москвы и Красноярска. Средняя стоимость комплекта шин в столице составила 8 590 рублей, в Красноярске – 7 540 рублей. Самыми низкими по России цены на шины в марте оказались в Волгограде и Краснодаре. Средняя стоимость комплекта в этих городах – 4 850 рублей и 5 160 рублей соответственно. 

Средняя стоимость комплекта шин по России

Тип шинЦена в марте 2020, рубЦена в октябре 2019, руб
Зимние 
шипованные
4 840, -32% по сравнению с октябрем 20197 120
Зимние 
нешипованные
5 090, -36% по сравнению с октябрем 20197 990
Все шины
вместе
6 160, -13% по сравнению с октябрем 20197 050
Летние6 240, +32% по сравнению с октябрем 20194 710
Всесезонные7 000, +9% по сравнению с октябрем 20196 420

Изменения в стоимости шин разных типов в марте 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года отражают сезонные тенденции. Средняя цена комплектов всесезонных и летних шин в марте выросла на 9% и 32% соответственно, в то время как стоимость зимних шин упала более чем на 30%.

шины и диски бизнес

 

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