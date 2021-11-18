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Авито Авто: сколько стоят самые популярные модели рынка новых автомобилей на рынке авто с пробегом

18.11.2021 337 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали данные о ценах автомобилей с пробегом в январе – октябре 2021 года и узнали, сколько в 2021 году стоят самые популярные модели рынка новых автомобилей на рынке автомобилей с пробегом. Эксперты взяли за основу рейтинг самых продаваемых в 2021 году моделей новых автомобилей, представленный АЕБ, и проверили, сколько в среднем стоят на рынке автомобилей с пробегом модели, вошедшие в топ-10.

 

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В топ-10 самых продаваемых в России моделей новых автомобилей по итогам января – октября 2021 года, по данным АЕБ, входят в порядке убывания ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 4х4 (Нива), Skoda Rapid, Renault Duster и ВАЗ (LADA) Largus.

Согласно данным Авито Авто, средние цены всех вышеперечисленных моделей на рынке автомобилей с пробегом в России заметно выросли по сравнению с прошлым годом. При этом на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему можно найти популярные модели в наличии и дешевле: предложение по ним растет, поскольку владельцы востребованных моделей пользуются моментом для выгодной продажи транспортного средства.

Так, например, новые автомобили ВАЗ (LADA) Granta стоят в среднем (в зависимости от комплектации) 619 000 рублей, средняя цена автомобилей с пробегом этой же модели составляет 350 000 рублей. Количество объявлений о продаже этих автомобилей с пробегом в январе – октябре 2021 года выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Новые экземпляры ВАЗ (LADA) Vesta стоят в среднем (в зависимости от комплектации) 892 000 рублей, а автомобили этой модели с пробегом в среднем на 65,2% дешевле. Предложение автомобилей ВАЗ (LADA) Vesta с пробегом за год выросло на 30,2%.

В отношении востребованных иномарок действуют те же тренды: например, автомобили модели Kia Rio с пробегом, по данным Авито Авто, на протяжении прошедших месяцев 2021 года стоили в среднем 635 000 рублей, а новые – 1 141 000 рублей. При этом количество объявлений о продаже Kia Rio с пробегом в январе – октябре 2021 года выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средние цены самых популярных моделей рынка новых автомобилей, вся Россия, январь – октябрь 2021 года, Авито Авто


Бренд


Модель

Средняя цена новых автомобилей (руб.)

Средняя цена автомобилей с пробегом (руб.)

Насколько новые автомобили дороже чем с пробегом

Динамика предложения по продаже автомобилей с пробегом год к году

ВАЗ (LADA)

Granta

619 000

350 000

106,2%

+12,4%

ВАЗ (LADA)

Vesta

892 000

640 000

65,2%

+30,2%

Kia

Rio

1 141 000

635 000

119,4%

+4,9%

Hyundai

Creta

1 407 000

1 200 000

41,4%

+83,3%

Hyundai

Solaris

1 066 000

629 000

113,2%

+9,0%

Volkswagen

Polo

1 235 000

630 000

160,0%

+12,6%

ВАЗ (LADA)

4х4 (Нива)

682 900

229 000

241,5%

+0,2%

Skoda

Rapid

1 313 000

749 000

118,8%

+30,5%

Renault

Duster

1 465 000

750 000

146,2%

+14,7%

ВАЗ (LADA)

Largus

844 900

540 000

89,9%

+16,8%

Как отмечают эксперты Авито Авто, средняя цена всех востребованных моделей на рынке автомобилей с пробегом в 2021 году выросла. Например, автомобили модели Volkswagen Polo с пробегом в январе – октябре 2021 года стоили в среднем на 32,6% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Средние цены других наиболее популярных иномарок на рынке автомобилей с пробегом (Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Duster, Skoda Rapid) показали рост в диапазоне от 20% до 26%.

Автомобили самых востребованных моделей бренда ВАЗ (LADA) с пробегом также подорожали: ВАЗ (LADA) Granta – на 16,8%, ВАЗ (LADA) Vesta – на 18,5%, ВАЗ (LADA) 4х4 (Нива) – на 14,5%, а ВАЗ (LADA) Largus – на 21,3%.

Самые популярные модели на рынке новых автомобилей: динамика средних цен на экземпляры с пробегом, январь – октябрь 2021 года, вся Россия, Авито Авто

БрендМодель
Рост средней цены на
автомобили с пробегом за год
ВАЗ (LADA)Granta16,8%
ВАЗ (LADA)Vesta18,5%
KiaRio22,1%
HyundaiCreta20,6%
HyundaiSolaris25,8%
VolkswagenPolo32,6%
ВАЗ (LADA)Нива14,5%
SkodaRapid24,8%
RenaultDuster26,1%
ВАЗ (LADA)Largus21,3%

Россия статистика

 

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