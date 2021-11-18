Авито Авто: сколько стоят самые популярные модели рынка новых автомобилей на рынке авто с пробегом

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В топ-10 самых продаваемых в России моделей новых автомобилей по итогам января – октября 2021 года, по данным АЕБ, входят в порядке убывания ВАЗ (LADA) Granta, ВАЗ (LADA) Vesta, Kia Rio, Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Volkswagen Polo, ВАЗ (LADA) 4х4 (Нива), Skoda Rapid, Renault Duster и ВАЗ (LADA) Largus.
Согласно данным Авито Авто, средние цены всех вышеперечисленных моделей на рынке автомобилей с пробегом в России заметно выросли по сравнению с прошлым годом. При этом на рынке автомобилей с пробегом по-прежнему можно найти популярные модели в наличии и дешевле: предложение по ним растет, поскольку владельцы востребованных моделей пользуются моментом для выгодной продажи транспортного средства.
Так, например, новые автомобили ВАЗ (LADA) Granta стоят в среднем (в зависимости от комплектации) 619 000 рублей, средняя цена автомобилей с пробегом этой же модели составляет 350 000 рублей. Количество объявлений о продаже этих автомобилей с пробегом в январе – октябре 2021 года выросло на 12,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Новые экземпляры ВАЗ (LADA) Vesta стоят в среднем (в зависимости от комплектации) 892 000 рублей, а автомобили этой модели с пробегом в среднем на 65,2% дешевле. Предложение автомобилей ВАЗ (LADA) Vesta с пробегом за год выросло на 30,2%.
В отношении востребованных иномарок действуют те же тренды: например, автомобили модели Kia Rio с пробегом, по данным Авито Авто, на протяжении прошедших месяцев 2021 года стоили в среднем 635 000 рублей, а новые – 1 141 000 рублей. При этом количество объявлений о продаже Kia Rio с пробегом в январе – октябре 2021 года выросло на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средние цены самых популярных моделей рынка новых автомобилей, вся Россия, январь – октябрь 2021 года, Авито Авто
|
Бренд
|
Модель
|
Средняя цена новых автомобилей (руб.)
|
Средняя цена автомобилей с пробегом (руб.)
|
Насколько новые автомобили дороже чем с пробегом
|
Динамика предложения по продаже автомобилей с пробегом год к году
|
ВАЗ (LADA)
|
Granta
|
619 000
|
350 000
|
106,2%
|
+12,4%
|
ВАЗ (LADA)
|
Vesta
|
892 000
|
640 000
|
65,2%
|
+30,2%
|
Kia
|
Rio
|
1 141 000
|
635 000
|
119,4%
|
+4,9%
|
Hyundai
|
Creta
|
1 407 000
|
1 200 000
|
41,4%
|
+83,3%
|
Hyundai
|
Solaris
|
1 066 000
|
629 000
|
113,2%
|
+9,0%
|
Volkswagen
|
Polo
|
1 235 000
|
630 000
|
160,0%
|
+12,6%
|
ВАЗ (LADA)
|
4х4 (Нива)
|
682 900
|
229 000
|
241,5%
|
+0,2%
|
Skoda
|
Rapid
|
1 313 000
|
749 000
|
118,8%
|
+30,5%
|
Renault
|
Duster
|
1 465 000
|
750 000
|
146,2%
|
+14,7%
|
ВАЗ (LADA)
|
Largus
|
844 900
|
540 000
|
89,9%
|
+16,8%
Как отмечают эксперты Авито Авто, средняя цена всех востребованных моделей на рынке автомобилей с пробегом в 2021 году выросла. Например, автомобили модели Volkswagen Polo с пробегом в январе – октябре 2021 года стоили в среднем на 32,6% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. Средние цены других наиболее популярных иномарок на рынке автомобилей с пробегом (Hyundai Creta, Hyundai Solaris, Kia Rio, Renault Duster, Skoda Rapid) показали рост в диапазоне от 20% до 26%.
Автомобили самых востребованных моделей бренда ВАЗ (LADA) с пробегом также подорожали: ВАЗ (LADA) Granta – на 16,8%, ВАЗ (LADA) Vesta – на 18,5%, ВАЗ (LADA) 4х4 (Нива) – на 14,5%, а ВАЗ (LADA) Largus – на 21,3%.
Самые популярные модели на рынке новых автомобилей: динамика средних цен на экземпляры с пробегом, январь – октябрь 2021 года, вся Россия, Авито Авто
|Бренд
|Модель
Рост средней цены на
автомобили с пробегом за год
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|16,8%
|ВАЗ (LADA)
|Vesta
|18,5%
|Kia
|Rio
|22,1%
|Hyundai
|Creta
|20,6%
|Hyundai
|Solaris
|25,8%
|Volkswagen
|Polo
|32,6%
|ВАЗ (LADA)
|Нива
|14,5%
|Skoda
|Rapid
|24,8%
|Renault
|Duster
|26,1%
|ВАЗ (LADA)
|Largus
|21,3%
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