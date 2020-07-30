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Рост интереса россиян к электромобилям может отчасти объясняться отменой таможенных пошлин на ввоз электромобилей на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии вступило в силу 4 мая 2020 года.
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 первых месяцев 2020 года рынок подержанных электромобилей вырос: за этот период его объем составил 1469 экземпляров – на 30% больше, чем в январе-мае прошлого года.
«Хотя о большом количестве продаж электромобилей речь по-прежнему не идет, заметен рост интереса россиян к этому типу транспорта. Это неудивительно, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. Подстегнуть реальные продажи способно развитие инфраструктуры. Когда в крупных городах страны появится достаточно зарядных станций, можно ожидать роста продаж», – отмечают эксперты Авито Авто.
Самые популярные модели электромобилей
По итогам квартала первую строчку в рейтинге самых популярных электромобилей с пробегом сохранил Nissan Leaf. Востребованность этой модели объясняется ее доступностью – средняя цена автомобиля составляет 638 500 рублей.
На втором месте по количеству запросов контактов продавцов – Tesla Model S, на третьем – Tesla Model 3, а на четвертом – Tesla Model X. Пятое место по востребованности занимает электрический микровэн Mitsubishi Minicab.
|Бренд
|Модель
|Средняя цена
|Nissan
|Leaf
|638 500 рублей
|Tesla
|Model S
|4 311 700 рублей
|Tesla
|Model 3
|4 352 400 рублей
|Tesla
|Model X
|7 818 100 рублей
|Mitsubishi
|Minicab
|442 300 рублей
Заметнее всего интерес к электромобилям за год вырос в Ульяновске, где в апреле этого года установили шестую станцию для бесплатной зарядки электромобилей, а до конца года планируют увеличить их количество до десяти в рамках стратегии развития транспортной системы Ульяновской области до 2030 года. Количество запросов контактов продавцов электромобилей на Авито Авто за год увеличилось в городе на 410%.
В каких городах спрос на электромобили вырос заметнее всего
Также значительное повышение интереса к автомобилям с электрическим двигателем отмечается в Нижнем Новгороде (+312%), Екатеринбурге (+226%), Санкт-Петербурге (+154%) и Челябинске (+152%).
Лидером по спросу на электромобили по итогам квартала при этом остается Москва. На долю столицы приходится 14% от общефедерального спроса. В Москве инфраструктура для электромобилей на данный момент более развита, чем в других городах страны. Согласно данным 2gis, в городе размещено 124 зарядных станции.
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