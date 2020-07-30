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Авито Авто: спрос на электромобили с пробегом вырос на 132%

30.07.2020 97 0 0

Во II квартале 2020 года спрос на подержанные электромобили в России значительно вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: количество запросов контактов продавцов электромобилей с пробегом на Авито Авто увеличилось на 132%. Предложение также выросло: во II квартале было размещено в 2 раза больше объявлений о продаже подержанных электромобилей, чем год назад. Средняя цена электромобиля по итогам квартала составила 1 015 100 рублей – на 3,9% меньше, чем год назад, и на 0,9% больше, чем в предыдущем квартале.

 

Партнерский материал

Рост интереса россиян к электромобилям может отчасти объясняться отменой таможенных пошлин на ввоз электромобилей на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Соответствующее распоряжение совета Евразийской экономической комиссии вступило в силу 4 мая 2020 года. 

Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», по итогам 5 первых месяцев 2020 года рынок подержанных электромобилей вырос: за этот период его объем составил 1469 экземпляров – на 30% больше, чем в январе-мае прошлого года.

«Хотя о большом количестве продаж электромобилей речь по-прежнему не идет, заметен рост интереса россиян к этому типу транспорта. Это неудивительно, учитывая, что использование автомобиля с электрическим двигателем дешевле, чем с ДВС – в том числе и за счет более низкой стоимости техобслуживания. Подстегнуть реальные продажи способно развитие инфраструктуры. Когда в крупных городах страны появится достаточно зарядных станций, можно ожидать роста продаж», – отмечают эксперты Авито Авто. 

Самые популярные модели электромобилей 

По итогам квартала первую строчку в рейтинге самых популярных электромобилей с пробегом сохранил Nissan Leaf. Востребованность этой модели объясняется ее доступностью – средняя цена автомобиля составляет 638 500 рублей.

На втором месте по количеству запросов контактов продавцов – Tesla Model S, на третьем – Tesla Model 3, а на четвертом – Tesla Model X. Пятое место по востребованности занимает электрический микровэн Mitsubishi Minicab.

Топ самых востребованных электромобилей, Россия, II квартал 2020

БрендМодельСредняя цена
NissanLeaf638 500 рублей
TeslaModel S4 311 700 рублей
TeslaModel 34 352 400 рублей
TeslaModel X7 818 100 рублей
MitsubishiMinicab442 300 рублей

Заметнее всего интерес к электромобилям за год вырос в Ульяновске, где в апреле этого года установили шестую станцию для бесплатной зарядки электромобилей, а до конца года планируют увеличить их количество до десяти в рамках стратегии развития транспортной системы Ульяновской области до 2030 года. Количество запросов контактов продавцов электромобилей на Авито Авто за год увеличилось в городе на 410%.

В каких городах спрос на электромобили вырос заметнее всего

Также значительное повышение интереса к автомобилям с электрическим двигателем отмечается в Нижнем Новгороде (+312%), Екатеринбурге (+226%), Санкт-Петербурге (+154%) и Челябинске (+152%).

Лидером по спросу на электромобили по итогам квартала при этом остается Москва. На долю столицы приходится 14% от общефедерального спроса. В Москве инфраструктура для электромобилей на данный момент более развита, чем в других городах страны. Согласно данным 2gis, в городе размещено 124 зарядных станции.

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