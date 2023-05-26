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Авито Авто: спрос на новые автомобили вырос на 57,3%

26.05.2023 29 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на новые автомобили в России в мае 2023 года. По данным платформы, в период с 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили на Авито Авто вырос на 57,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество объявлений о продаже новых авто увеличилось на 22%.

По данным Авито Авто, средняя цена нового автомобиля в период с 1 по 24 мая 2023 года составила 2 920 000 рублей*.

В топ-5 наиболее востребованных брендов новых автомобилей в мае 2023 года вошли (в порядке убывания доли спроса) ВАЗ (LADA), Haval, Kia, Chery и Geely.

От ВАЗ (LADA) Granta до Kia Sportage: самые популярные модели новых авто

Рейтинг наиболее востребованных моделей новых автомобилей в мае 2023 года возглавила ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 17,8% от общего спроса на новые авто, средняя цена составила 817 000 рублей.

На втором месте – Haval Jolion с долей спроса 3,7% и средней ценой 2 349 000 рублей.

Третью строчку рейтинга разделили OMODA C5, Москвич 3 и ВАЗ (LADA) Niva Legend, на долю каждой модели пришлось 17,8% от общего спроса на новые авто. Средняя цена OMODA C5 составила 2 780 000 рублей, Москвич 3 – 2 035 000 рублей, а ВАЗ (LADA) Niva Legend – 873 000 рублей.

Также в топ-10 самых популярных моделей новых авто вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Niva Travel, Geely Coolray, ВАЗ (LADA) Granta Cross, Chery Tiggo 7 Pro Max и Kia Sportage.

Топ-10 моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, 1-24 мая 2023 г., данные Авито Авто

БрендМодельДоля спроса модели в сегментеСредняя цена (руб)
ВАЗ (LADA)Granta17,8%817 000
HavalJolion3,7%2 349 000
OMODAC52,6%2 780 000
Москвич32,6%2 035 000
ВАЗ (LADA)Niva Legend2,6%873 000
ВАЗ (LADA)Niva Travel2,3%1 199 000
GeelyCoolray2,1%2 470 000
ВАЗ (LADA)Granta Cross2,1%867 000
CheryTiggo 7 Pro Max1,7%2 980 000
KiaSportage1,4%3 480 000

*  Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.

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