Авито Авто: спрос на новые автомобили вырос на 57,3%

По данным Авито Авто, средняя цена нового автомобиля в период с 1 по 24 мая 2023 года составила 2 920 000 рублей*.
В топ-5 наиболее востребованных брендов новых автомобилей в мае 2023 года вошли (в порядке убывания доли спроса) ВАЗ (LADA), Haval, Kia, Chery и Geely.
От ВАЗ (LADA) Granta до Kia Sportage: самые популярные модели новых авто
Рейтинг наиболее востребованных моделей новых автомобилей в мае 2023 года возглавила ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 17,8% от общего спроса на новые авто, средняя цена составила 817 000 рублей.
На втором месте – Haval Jolion с долей спроса 3,7% и средней ценой 2 349 000 рублей.
Третью строчку рейтинга разделили OMODA C5, Москвич 3 и ВАЗ (LADA) Niva Legend, на долю каждой модели пришлось 17,8% от общего спроса на новые авто. Средняя цена OMODA C5 составила 2 780 000 рублей, Москвич 3 – 2 035 000 рублей, а ВАЗ (LADA) Niva Legend – 873 000 рублей.
Также в топ-10 самых популярных моделей новых авто вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Niva Travel, Geely Coolray, ВАЗ (LADA) Granta Cross, Chery Tiggo 7 Pro Max и Kia Sportage.
Топ-10 моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, 1-24 мая 2023 г., данные Авито Авто
|Бренд
|Модель
|Доля спроса модели в сегменте
|Средняя цена (руб)
|ВАЗ (LADA)
|Granta
|17,8%
|817 000
|Haval
|Jolion
|3,7%
|2 349 000
|OMODA
|C5
|2,6%
|2 780 000
|Москвич
|3
|2,6%
|2 035 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Legend
|2,6%
|873 000
|ВАЗ (LADA)
|Niva Travel
|2,3%
|1 199 000
|Geely
|Coolray
|2,1%
|2 470 000
|ВАЗ (LADA)
|Granta Cross
|2,1%
|867 000
|Chery
|Tiggo 7 Pro Max
|1,7%
|2 980 000
|Kia
|Sportage
|1,4%
|3 480 000
* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.
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