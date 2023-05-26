Авито Авто: спрос на новые автомобили вырос на 57,3%

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику спроса на новые автомобили в России в мае 2023 года. По данным платформы, в период с 1 по 24 мая 2023 года спрос на новые автомобили на Авито Авто вырос на 57,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. При этом количество объявлений о продаже новых авто увеличилось на 22%.

По данным Авито Авто, средняя цена нового автомобиля в период с 1 по 24 мая 2023 года составила 2 920 000 рублей*.

В топ-5 наиболее востребованных брендов новых автомобилей в мае 2023 года вошли (в порядке убывания доли спроса) ВАЗ (LADA), Haval, Kia, Chery и Geely.

От ВАЗ (LADA) Granta до Kia Sportage: самые популярные модели новых авто

Рейтинг наиболее востребованных моделей новых автомобилей в мае 2023 года возглавила ВАЗ (LADA) Granta. На долю модели пришлось 17,8% от общего спроса на новые авто, средняя цена составила 817 000 рублей.

На втором месте – Haval Jolion с долей спроса 3,7% и средней ценой 2 349 000 рублей.

Третью строчку рейтинга разделили OMODA C5, Москвич 3 и ВАЗ (LADA) Niva Legend, на долю каждой модели пришлось 17,8% от общего спроса на новые авто. Средняя цена OMODA C5 составила 2 780 000 рублей, Москвич 3 – 2 035 000 рублей, а ВАЗ (LADA) Niva Legend – 873 000 рублей.

Также в топ-10 самых популярных моделей новых авто вошли (в порядке убывания доли спроса): ВАЗ (LADA) Niva Travel, Geely Coolray, ВАЗ (LADA) Granta Cross, Chery Tiggo 7 Pro Max и Kia Sportage.

Топ-10 моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, 1-24 мая 2023 г., данные Авито Авто

Бренд Модель Доля спроса модели в сегменте Средняя цена (руб) ВАЗ (LADA) Granta 17,8% 817 000 Haval Jolion 3,7% 2 349 000 OMODA C5 2,6% 2 780 000 Москвич 3 2,6% 2 035 000 ВАЗ (LADA) Niva Legend 2,6% 873 000 ВАЗ (LADA) Niva Travel 2,3% 1 199 000 Geely Coolray 2,1% 2 470 000 ВАЗ (LADA) Granta Cross 2,1% 867 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 1,7% 2 980 000 Kia Sportage 1,4% 3 480 000

* Рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой.