Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 311,6%, на авто с пробегом – на 51,8%

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению новых автомобилей и авто с пробегом на платформе в мае 2023 года. По данным платформы, покупательский интерес к автомобилям с пробегом китайских производителей вырос на 51,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился более чем в 4 раза (311,6%).

При этом доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в мае 2023 года достигла 41,2%. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 11,2%. Доля моделей китайских производителей в структуре предложения авто с пробегом на Авито Авто в мае 2023 года составила 3,1% (в мае 2022 года – 22%).

Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в мае 2023 года, по данным Авито Авто, составила 1 830 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто – 2 810 000 рублей.

«Автомобили китайских производителей обретают все большую популярность на российском рынке. За прошедший год выросла не только доля предложения авто из Поднебесной, но и покупательский интерес к таким автомобилям: количество объявлений о продаже авто китайских брендов растет равномерно повышению спроса. Современные технические характеристики и растущее качество сборки повышают уровень доверия со стороны покупателей. Так, согласно результатам опроса Авито Авто, проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом», – отмечают эксперты Авито Авто.

От Haval Jolion до Haval F7: самые востребованные модели из Поднебесной на рынке новых автомобилей

По данным Авито Авто, самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам мая 2023 года стала Haval Jolion со средней ценой 2 349 000 рублей. На долю модели пришлось 12,4% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.

На втором месте – OMODA C5 с долей спроса 9,2% и средней ценой 2 780 000 рублей.

Третью строчку рейтинга занимает Geely Coolray со средней ценой 2 500 000 рублей. На долю модели пришлось 6,9% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.

Четвертую позицию занимает Chery Tiggo 7 Pro Max с долей спроса 6% (средняя цена – 2 998 000 рублей), а пятую – Chery Tiggo 4 Pro с долей спроса 4,7% (средняя цена – 2 330 000 рублей).

Также в топ-10 наиболее популярных на рынке новых автомобилей моделей китайских брендов по итогам мая 2023 года вошли (в порядке убывания доли спроса): Kaiyi E5, Haval F7x, Geely Tugella, Geely Monjaro и Haval F7.

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто

Бренд Модель Доля спроса (от спроса на новые автомобили китайских брендов в целом) Средняя цена (руб.) Haval Jolion 12,4% 2 349 000 OMODA C5 9,2% 2 780 000 Geely Coolray 6,9% 2 500 000 Chery Tiggo 7 Pro Max 6% 2 998 000 Chery Tiggo 4 Pro 4,7% 2 330 000 Kaiyi E5 4,5% 1 959 000 Haval F7x 4,2% 2 949 000 Geely Tugella 3,9% 4 230 000 Geely Monjaro 3,3% 4 700 000 Haval F7 3,2% 2 829 000

От Chery Tiggo (T11) до Great Wall Hover H3: какие китайские модели пользуются наибольшим спросом на рынке авто с пробегом

Рейтинг самых востребованных китайских моделей на рынке авто с пробегом по итогам мая 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавила Chery Tiggo (T11) со средней ценой 395 000 рублей и долей спроса 9,4%.

На второй позиции – LIFAN Solano со средней ценой 290 000 рублей. На долю модели пришлось 5,7% от общего спроса на автомобили с пробегом китайских производителей на платформе.

Третье место занимает Geely Emgrand EC7 с долей спроса 4,7% и средней ценой 370 000 рублей.

На четвертой строчке рейтинга – Chery Amulet (A15), средняя цена составила 115 000 рублей. На долю модели пришлось 4,6% от общего спроса на автомобили с пробегом китайских производителей на платформе.

На пятом месте – LIFAN X60 с долей спроса 3,6% и средней ценой 600 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): Geely MK, Geely MK Cross, Geely Monjaro, LIFAN Breez (520) и Great Wall Hover H3.

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом, май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто