Статистика ×
  • Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 311,6%, на авто с пробегом – на 51,8%

Авито Авто: спрос на новые китайские авто вырос на 311,6%, на авто с пробегом – на 51,8%

01.06.2023 60 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали статистику по спросу и предложению новых автомобилей и авто с пробегом на платформе в мае 2023 года. По данным платформы, покупательский интерес к автомобилям с пробегом китайских производителей вырос на 51,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Спрос на новые авто из Поднебесной год к году увеличился более чем в 4 раза (311,6%).

При этом доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в мае 2023 года достигла 41,2%. Для сравнения, годом ранее показатель составлял 11,2%. Доля моделей китайских производителей в структуре предложения авто с пробегом на Авито Авто в мае 2023 года составила 3,1% (в мае 2022 года – 22%).

Средняя цена авто с пробегом китайских моделей в мае 2023 года, по данным Авито Авто, составила 1 830 000 рублей, а средняя цена новых китайских авто – 2 810 000 рублей.

«Автомобили китайских производителей обретают все большую популярность на российском рынке. За прошедший год выросла не только доля предложения авто из Поднебесной, но и покупательский интерес к таким автомобилям: количество объявлений о продаже авто китайских брендов растет равномерно повышению спроса. Современные технические характеристики и растущее качество сборки повышают уровень доверия  со стороны покупателей. Так, согласно результатам опроса Авито Авто, проведенного в августе 2022 года, 25% автовладельцев предпочтут новый китайский автомобиль европейскому авто с пробегом», – отмечают эксперты Авито Авто.

От Haval Jolion до Haval F7: самые востребованные модели из Поднебесной на рынке новых автомобилей

По данным Авито Авто, самой востребованной моделью из Поднебесной на рынке новых автомобилей по итогам мая 2023 года стала Haval Jolion со средней ценой 2 349 000 рублей. На долю модели пришлось 12,4% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.

На втором месте – OMODA C5 с долей спроса 9,2% и средней ценой 2 780 000 рублей.

Третью строчку рейтинга занимает Geely Coolray со средней ценой 2 500 000 рублей. На долю модели пришлось 6,9% от общего спроса на новые авто китайских производителей на Авито Авто.

Четвертую позицию занимает Chery Tiggo 7 Pro Max с долей спроса 6% (средняя цена – 2 998 000 рублей), а пятую – Chery Tiggo 4 Pro с долей спроса 4,7% (средняя цена – 2 330 000 рублей).

Также в топ-10 наиболее популярных на рынке новых автомобилей моделей китайских брендов по итогам мая 2023 года вошли (в порядке убывания доли спроса): Kaiyi E5, Haval F7x, Geely Tugella, Geely Monjaro и Haval F7.

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке новых автомобилей, май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто

БрендМодельДоля спроса (от спроса на новые автомобили китайских брендов в целом)Средняя цена (руб.)
HavalJolion12,4%2 349 000
OMODAC59,2%2 780 000
GeelyCoolray6,9%2 500 000
CheryTiggo 7 Pro Max6%2 998 000
CheryTiggo 4 Pro4,7%2 330 000
KaiyiE54,5%1 959 000
HavalF7x4,2%2 949 000
GeelyTugella3,9%4 230 000
GeelyMonjaro3,3%4 700 000
HavalF73,2%2 829 000

От Chery Tiggo (T11) до Great Wall Hover H3: какие китайские модели пользуются наибольшим спросом на рынке авто с пробегом

Рейтинг самых востребованных китайских моделей на рынке авто с пробегом по итогам мая 2023 года, согласно данным Авито Авто, возглавила Chery Tiggo (T11) со средней ценой 395 000 рублей и долей спроса 9,4%.

На второй позиции – LIFAN Solano со средней ценой 290 000 рублей. На долю модели пришлось 5,7% от общего спроса на автомобили с пробегом китайских производителей на платформе.

Третье место занимает Geely Emgrand EC7 с долей спроса 4,7% и средней ценой 370 000 рублей.

На четвертой строчке рейтинга – Chery Amulet (A15), средняя цена составила 115 000 рублей. На долю модели пришлось 4,6% от общего спроса на автомобили с пробегом китайских производителей на платформе.

На пятом месте – LIFAN X60 с долей спроса 3,6% и средней ценой 600 000 рублей.

Также в топ-10 вошли (в порядке убывания доли спроса): Geely MK, Geely MK Cross, Geely Monjaro, LIFAN Breez (520) и Great Wall Hover H3.

Топ-10 китайских моделей по доле спроса на рынке автомобилей с пробегом, май 2023 года, вся Россия, данные Авито Авто

БрендМодельДоля спроса (от спроса на автомобили китайских брендов с пробегом в целом)Средняя цена (руб.)
CheryTiggo (T11)9,4%395 000
LIFANSolano5,7%290 000
GeelyEmgrand EC74,7%370 000
CheryAmulet (A15)4,6%115 000
LIFANX603,6%600 000
GeelyMK3,4%180 000
GeelyMK Cross2,8%265 000
GeelyMonjaro2,7%3 220 000
LIFANBreez (520)2,7%130 000
Great WallHover H32,6%690 000
Китай новые авто авто с пробегом статистика

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Mazda CX-5 I с пробегом: сделайте антикор и берегите лобовое стекло Mazda CX-5 образца 2011 года заменила у нас сразу два кроссовера: и не очень популярный CX-7, и еще более диковинный на наших дорогах компактный Tribute. Тем удивительнее, что CX-5 оказалась... 611 7 1 31.05.2023
Статьи / Популярные вопросы ДТП при буксировке: кого и когда могут признать виновным Мы уже рассказывали о том, как правильно буксировать автомобиль на мягкой сцепке и за что можно получить штраф. Сегодня же коснемся более неприятного вопроса: ДТП при буксировке. Кого могу... 328 0 1 29.05.2023
Статьи / Выбор авто Новая Lada Vesta? Десять альтернативных вариантов до 2 миллионов Год назад нечего было и мечтать о покупке новой иномарки дешевле 2 миллионов рублей и казалось, что это навсегда. Однако сейчас ситуация на рынке стабилизировалась, вышли новые сравнительно... 2415 5 0 27.05.2023

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Geely Monjaro: лучше, чем Volvo? В Китае этот полноразмерный кроссовер дебютировал еще два года назад под неблагозвучным для нашего уха именем Xingyue L и заводским индексом KX11. В России машину сертифицировали в 2022, и в... 13792 8 9 07.04.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Наппа, блокировки и танковый разворот: тест-драйв внедорожника Tank 300 Горная Хакасия, массив Сундуки. Крутой подъем и колея с глубокими промоинами, ведущая на вершину. Кажется, будет трудно – ведь в каждой такой промоине автомобиль попадает на диагональное выв... 8305 12 4 02.03.2023
Тест-драйвы / Тест-драйв Любовь по инструкции: тест-драйв ГАЗ Соболь NN Соболь NN ждали долго. Появилась ГАЗель NEXT – а Соболя NEXT нет. Вышла ГАЗель NN – а Соболя NN не видно. Вроде и отличий между ГАЗелью и Соболем не так уж много, можно было бы построить его... 6929 0 1355 03.03.2023
Change privacy settings