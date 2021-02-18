Эксперты Авито Авто проанализировали динамику вторичного авторынка в России в начале 2021 года. По данным сервиса, в период с 1 января по 10 февраля 2021 года спрос на автомобили с пробегом в стране вырос на 0,4% по сравнению с концом 2020 года. При этом в период с 1 января по 10 февраля 2021 года покупкой подержанных автомобилей на Авито Авто интересовались на 32,6% активнее, чем в аналогичный период 2020 года.

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В начале 2021 года остается положительной и динамика средних цен на вторичном авторынке. За период с 1 января по 10 февраля средняя стоимость автомобилей с пробегом, по данным Авито Авто, выросла на 9,1% по сравнению с предыдущим 40-дневным отрезком – с 22 ноября по 31 декабря 2020 года. В результате средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобиля с пробегом в начале 2021 года, по данным Авито Авто, составила 419 907 рублей.

При этом, согласно статистике Авито Авто, за период с 1 января по 10 февраля 2021 года предложение по продаже вторичных автомобилей снизилось на 5,3% по сравнению с предыдущим 40-дневным отрезком и на 14,5% по сравнению с началом 2020 года. Как отмечают эксперты Авито Авто, такая динамика отчасти объясняется тем, что на фоне роста спроса автомобили с пробегом продаются быстрее: срок жизни объявления о продаже на сайте снижается, и из-за этого количество активных объявлений за рассмотренный период – меньше.

«В 2020 году одним из ключевых трендов на российском авторынке стал рост покупательского интереса к подержанным автомобилям на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах, а также валютных колебаний и сопутствующего роста цен на новые автомобили. Поскольку в начале 2021 года цены на новые автомобили продолжают расти, можно ожидать сохранения положительной динамики спроса на вторичном авторынке в ближайшее время. При этом для собственников автомобилей, готовых продать свое транспортное средство, на фоне роста цен сейчас наступает хороший момент для совершения сделки», – подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Наиболее заметная динамика спроса на вторичном авторынке в начале 2021 года, по данным Авито Авто, наблюдается в Красноярске, Иркутске и Новосибирске. В каждом из этих городов в период с 1 января по 10 февраля покупкой подержанных автомобилей интересовались более чем на 10% активнее, чем в конце 2020 года.

В топ крупных городов России с наиболее активно растущим в начале 2021 года спросом на вторичном авторынке также вошли Барнаул (+7,8%), Сочи (+7,4%) и Ярославль (+5,1%).

В каких городах России цены на автомобили с пробегом выросли заметнее всего

С начала 2021 года наиболее значительный рост средних цен на вторичном авторынке, по данным Авито Авто, заметен в Новосибирске: автомобили с пробегом в городе за период с 1 января по 10 февраля подорожали на 16,2% по сравнению с концом 2020 года. Также заметный рост цен зафиксирован в Тольятти (+12,2%), Барнауле (+11,4%), Челябинске (+10,3%) и Воронеже (+9,1%).

При этом в абсолютных цифрах дороже всего подержанные автомобили в январе-феврале 2021 года стоят в Москве (средняя цена – 748 766 рублей), Санкт-Петербурге (средняя цена – 608 826 рублей) и Новосибирске (средняя цена – 578 903 рублей).