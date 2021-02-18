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В начале 2021 года остается положительной и динамика средних цен на вторичном авторынке. За период с 1 января по 10 февраля средняя стоимость автомобилей с пробегом, по данным Авито Авто, выросла на 9,1% по сравнению с предыдущим 40-дневным отрезком – с 22 ноября по 31 декабря 2020 года. В результате средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобиля с пробегом в начале 2021 года, по данным Авито Авто, составила 419 907 рублей.
При этом, согласно статистике Авито Авто, за период с 1 января по 10 февраля 2021 года предложение по продаже вторичных автомобилей снизилось на 5,3% по сравнению с предыдущим 40-дневным отрезком и на 14,5% по сравнению с началом 2020 года. Как отмечают эксперты Авито Авто, такая динамика отчасти объясняется тем, что на фоне роста спроса автомобили с пробегом продаются быстрее: срок жизни объявления о продаже на сайте снижается, и из-за этого количество активных объявлений за рассмотренный период – меньше.
«В 2020 году одним из ключевых трендов на российском авторынке стал рост покупательского интереса к подержанным автомобилям на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах, а также валютных колебаний и сопутствующего роста цен на новые автомобили. Поскольку в начале 2021 года цены на новые автомобили продолжают расти, можно ожидать сохранения положительной динамики спроса на вторичном авторынке в ближайшее время. При этом для собственников автомобилей, готовых продать свое транспортное средство, на фоне роста цен сейчас наступает хороший момент для совершения сделки», – подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.
Наиболее заметная динамика спроса на вторичном авторынке в начале 2021 года, по данным Авито Авто, наблюдается в Красноярске, Иркутске и Новосибирске. В каждом из этих городов в период с 1 января по 10 февраля покупкой подержанных автомобилей интересовались более чем на 10% активнее, чем в конце 2020 года.
В топ крупных городов России с наиболее активно растущим в начале 2021 года спросом на вторичном авторынке также вошли Барнаул (+7,8%), Сочи (+7,4%) и Ярославль (+5,1%).
В каких городах России цены на автомобили с пробегом выросли заметнее всего
С начала 2021 года наиболее значительный рост средних цен на вторичном авторынке, по данным Авито Авто, заметен в Новосибирске: автомобили с пробегом в городе за период с 1 января по 10 февраля подорожали на 16,2% по сравнению с концом 2020 года. Также заметный рост цен зафиксирован в Тольятти (+12,2%), Барнауле (+11,4%), Челябинске (+10,3%) и Воронеже (+9,1%).
При этом в абсолютных цифрах дороже всего подержанные автомобили в январе-феврале 2021 года стоят в Москве (средняя цена – 748 766 рублей), Санкт-Петербурге (средняя цена – 608 826 рублей) и Новосибирске (средняя цена – 578 903 рублей).
|
Город
|
Средняя цена (руб.)
|
Рост средней цены (за 40 дней)
|
Новосибирск
|
578 903
|
16,2%
|
Тольятти
|
430 009
|
12,2%
|
Барнаул
|
390 000
|
11,4%
|
Челябинск
|
450 000
|
10,3%
|
Воронеж
|
459 016
|
10,1%
|
Киров
|
350 000
|
9,4%
|
Ярославль
|
420 000
|
9,1%
|
Ульяновск
|
419 000
|
8,8%
|
Санкт-Петербург
|
608 826
|
8,7%
|
Самара
|
500 002
|
8,7%
|
Краснодар
|
564 922
|
8,6%
|
Москва
|
748 766
|
8,5%
|
Казань
|
520 006
|
8,3%
|
Ижевск
|
430 000
|
8,3%
|
Калининград
|
540 000
|
8,0%
|
Пермь
|
468 964
|
7,8%
|
Омск
|
360 000
|
7,5%
|
Красноярск
|
535 000
|
7,4%
|
Нижний Новгород
|
470 000
|
7,1%
|
Саратов
|
401 310
|
7,0%
|
Уфа
|
498 999
|
6,4%
|
Екатеринбург
|
529 000
|
6,0%
|
Волгоград
|
423 172
|
5,8%
|
Ставрополь
|
475 000
|
5,6%
|
Ростов-на-Дону
|
509 994
|
5,2%
|
Сочи
|
480 000
|
4,3%
|
Тюмень
|
459 014
|
4,3%
|
Иркутск
|
520 000
|
4,0%
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