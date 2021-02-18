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Авито Авто: в начале 2021 года спрос на автомобили с пробегом в России продолжает расти

18.02.2021 25 0 0

Эксперты Авито Авто проанализировали динамику вторичного авторынка в России в начале 2021 года. По данным сервиса, в период с 1 января по 10 февраля 2021 года спрос на автомобили с пробегом в стране вырос на 0,4% по сравнению с концом 2020 года. При этом в период с 1 января по 10 февраля 2021 года покупкой подержанных автомобилей на Авито Авто интересовались на 32,6% активнее, чем в аналогичный период 2020 года.

 

Партнерский материал

В начале 2021 года остается положительной и динамика средних цен на вторичном авторынке. За период с 1 января по 10 февраля средняя стоимость автомобилей с пробегом, по данным Авито Авто, выросла на 9,1% по сравнению с предыдущим 40-дневным отрезком –  с 22 ноября по 31 декабря 2020 года. В результате средняя стоимость (рассчитана как медианная цена по объявлениям о продаже автомобилей – цена по объявлению, для которого число объявлений с большей ценой будет равно числу объявлений с меньшей ценой) автомобиля с пробегом в начале 2021 года, по данным Авито Авто, составила 419 907 рублей.

При этом, согласно статистике Авито Авто, за период с 1 января по 10 февраля 2021 года предложение по продаже вторичных автомобилей снизилось на 5,3% по сравнению с предыдущим 40-дневным отрезком и на 14,5% по сравнению с началом 2020 года. Как отмечают эксперты Авито Авто, такая динамика отчасти объясняется тем, что на фоне роста спроса автомобили с пробегом продаются быстрее: срок жизни объявления о продаже на сайте снижается, и из-за этого количество активных объявлений за рассмотренный период – меньше.

«В 2020 году одним из ключевых трендов на российском авторынке стал рост покупательского интереса к подержанным автомобилям на фоне дефицита новых автомобилей в автосалонах, а также валютных колебаний и сопутствующего роста цен на новые автомобили. Поскольку в начале 2021 года цены на новые автомобили продолжают расти, можно ожидать сохранения положительной динамики спроса на вторичном авторынке в ближайшее время. При этом для собственников автомобилей, готовых продать свое транспортное средство, на фоне роста цен сейчас наступает хороший момент для совершения сделки»,подчеркивает Марат Миннекаев, руководитель группы аналитики Авито Авто.

Наиболее заметная динамика спроса на вторичном авторынке в начале 2021 года, по данным Авито Авто, наблюдается в Красноярске, Иркутске и Новосибирске. В каждом из этих городов в период с 1 января по 10 февраля покупкой подержанных автомобилей интересовались более чем на 10% активнее, чем в конце 2020 года.

В топ крупных городов России с наиболее активно растущим в начале 2021 года спросом на вторичном авторынке также вошли Барнаул (+7,8%), Сочи (+7,4%) и Ярославль (+5,1%).

В каких городах России цены на автомобили с пробегом выросли заметнее всего

С начала 2021 года наиболее значительный рост средних цен на вторичном авторынке, по данным Авито Авто, заметен в Новосибирске: автомобили с пробегом в городе за период с 1 января по 10 февраля подорожали на 16,2% по сравнению с концом 2020 года. Также заметный рост цен зафиксирован в Тольятти (+12,2%), Барнауле (+11,4%), Челябинске (+10,3%) и Воронеже (+9,1%).

При этом в абсолютных цифрах дороже всего подержанные автомобили в январе-феврале 2021 года стоят в Москве (средняя цена – 748 766 рублей), Санкт-Петербурге (средняя цена –  608 826 рублей) и Новосибирске (средняя цена – 578 903 рублей).

Город

Средняя цена (руб.)

Рост средней цены (за 40 дней)

Новосибирск

578 903

16,2%

Тольятти

430 009

12,2%

Барнаул

390 000

11,4%

Челябинск

450 000

10,3%

Воронеж

459 016

10,1%

Киров

350 000

9,4%

Ярославль

420 000

9,1%

Ульяновск

419 000

8,8%

Санкт-Петербург

608 826

8,7%

Самара

500 002

8,7%

Краснодар

564 922

8,6%

Москва

748 766

8,5%

Казань

520 006

8,3%

Ижевск

430 000

8,3%

Калининград

540 000

8,0%

Пермь

468 964

7,8%

Омск

360 000

7,5%

Красноярск

535 000

7,4%

Нижний Новгород

470 000

7,1%

Саратов

401 310

7,0%

Уфа

498 999

6,4%

Екатеринбург

529 000

6,0%

Волгоград

423 172

5,8%

Ставрополь

475 000

5,6%

Ростов-на-Дону

509 994

5,2%

Сочи

480 000

4,3%

Тюмень

459 014

4,3%

Иркутск

520 000

4,0%
Россия статистика

 

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