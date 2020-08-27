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  • Авито Авто: в России значительно вырос спрос на автозапчасти

Авито Авто: в России значительно вырос спрос на автозапчасти

27.08.2020 76 0 0

Согласно данным онлайн-сервиса Авито Авто, в I полугодии 2020 года россияне интересовались покупкой автозапчастей на 21% активнее, чем в аналогичный период прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, столь значительный рост спроса на комплектующие отчасти объясняется переориентацией покупателей на вторичный авторынок на фоне пандемии и валютных колебаний. Также влияние на показатель оказал переход покупателей к онлайн-приобретению автозапчастей во время самоизоляции. 

 

Партнерский материал

Динамика роста предложения пока отстает от темпов роста спроса. По данным Авито Авто, в I полугодии 2020 года предложение в сегменте автозапчастей увеличилось по сравнению с прошлым годом на 18%. 

«В этом году россияне чаще делают выбор в пользу подержанных автомобилей. По данным Автостат, соотношение сделок по покупке подержанных и новых автомобилей впервые в истории российского авторынка достигло 5 к 1. На этом фоне растет спрос на ремонтные работы и автозапчасти. Кроме того, спрос подстегивает то, что водители, отказавшиеся от покупки автомобиля в этом году, инвестируют в ремонт уже имеющегося транспортного средства», – рассказывает Александр Куроптев, руководитель категории Авито «Запчасти». 

Тормозные системы и аккумуляторы: спрос на какие запчасти растет активнее всего

Заметнее всего в I полугодии 2020 года увеличился спрос на комплектующие тормозных систем и аккумуляторы. Этими запчастями стали интересоваться на 41% чаще, чем в аналогичный период прошлого года. Как отмечают эксперты Авито Авто, повышение спроса на аккумуляторы может объясняться тем, что во время самоизоляции многие вынужденно отказались от поездок на автомобиле, а автомобильные аккумуляторы разряжаются во время простоя машины.  

Второе место по темпам роста спроса делят стекла, а также элементы топливной и выхлопной системы автомобиля. Спрос на стекла вырос за год на 35%, а на детали топливной и выхлопной системы – на 34%. 

Таким образом, в стране в первую очередь заметно вырос спрос на ключевые комплектующие, без которых невозможно безопасное функционирование автомобиля. 

Наибольший спрос в абсолютном выражении при этом, как и в 2019 году, зафиксирован на покупку битых автомобилей на запчасти. 

В каких городах наиболее заметно вырос интерес к автозапчастям

В четырех городах России – Воронеже, Иркутске, Красноярске и Тольятти спрос на автозапчасти в I полугодии 2020 года увеличился по сравнению с прошлым годом более чем на 40%. Однако эти города все равно не стали лидерами по спросу в абсолютном выражении. 

Активнее всего, как и в прошлом году, интересуются автозапчастями в Москве и Санкт-Петербурге. На долю столицы в I полугодии 2020 года пришлось более 20% от общефедерального спроса на комплектующие, а на долю Санкт-Петербурга – 7%. 

При этом в Санкт-Петербурге спрос на автозапчасти за год вырос незначительно по сравнению с другими городами России – менее чем на 10%. Аналогично низкий рост спроса на автозапчасти наблюдается в Перми и Волгограде. 

Россия авторынок статистика

 

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