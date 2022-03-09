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Авито объявил о мерах поддержки для предпринимателей

09.03.2022 86 0 0

Авито объявляет о запуске Пакета мер поддержки для предпринимателей. Программа включает в себя новые инструменты продвижения, корректировку тарифов и аналитические сервисы, которые помогут предпринимателям поддержать и сохранить эффективность их бизнеса в новых экономических и инфраструктурных условиях. 

 

Партнерский материал

Владимир Правдивый, генеральный директор компании Авито: 

«Авито – социально ориентированный бизнес. И наша задача и то, ради чего Авито был создан – продолжать объединять 80 миллионов людей на нашей платформе, как мы это делали всегда. Сегодня Авито – это неотъемлемая часть бизнес-инфраструктуры страны. За 15 лет работы мы доказали устойчивость нашей бизнес-модели. Цель Авито сегодня как платформы для бизнеса – поддерживать малое и среднее предпринимательство, а также крупный бизнес. Мы готовы постоянно обновлять и расширять планы по поддержке клиентов в тех категориях, где это наиболее необходимо. Мы продолжим развивать нашу площадку, чтобы дать предпринимателям и партнерам полезный инструментарий и уверенность в завтрашнем дне».

Компания объявляет о разработке комплекса первичных мер поддержки предпринимателей. Цель данных инициатив – поддержать пользователей и предпринимателей, дать им возможность продолжать работу, развиваться и охватывать новую аудиторию среди более чем 80 миллионов клиентов Авито по всей России.

Авито – статусы и меры поддержки для малого и крупного бизнеса:

Статусы:

  • Мы самая популярная онлайн-платформа в стране и главная площадка для каждой второй компании малого и среднего бизнеса*.
  • На нашей платформе более 80 млн клиентов.
  • Мы будем и дальше развиваться и наращивать свои позиции в интересах своих клиентов и партнеров.
  • Все запущенные кампании наших бизнес-клиентов действуют, а мы продолжаем активно работать над генерацией спроса на платформе, чтобы обеспечить их бизнес заявками и звонками.
  • Трафик пользователей на платформе продолжает устойчивый рост год к году – и достиг 20 млн ежедневных пользователей.
  • У Авито устойчивая бизнес-модель, доказавшая свою эффективность на протяжении 15 лет работы.
  • Бизнес Авито объединяет 5 вертикалей, которые охватывают ключевые сферы жизни потребителя и закрывают его повседневные задачи: Товары, Услуги, Работа, Авто, Недвижимость.
  • 10% – рост общего числа объявлений с начала 2022 года, достигнув 90 млн активных объявлений.
  • Рост заказов в Авито Доставке с начала марта составил 40%.
  • Более 600 000 новых объявлений размещается клиентами Авито каждый день.
  • Рост количества сделок в день по сравнению с февралем – 30%.

Технические и организационные статусы:

  • Авито работает в штатном и усиленном режиме, пройдя недавние успешные стресс-тесты всех своих сервисов, инфраструктуры и альтернативных каналов взаимодействия с клиентами и бизнес-партнерами.
  • У нас самостоятельная инфраструктура без критических внешних зависимостей.
  • Мы готовы бесперебойно работать при любом сценарии внешних ограничений и независимы от облачных и других внешних сервисов.
  • География оказания услуг – вся территория России.
  • Подтверждена полная работоспособность всех платежных систем – все платежные сервисы, работающие на территории России, также продолжают работать для клиентов Авито в штатном режиме.
  • 4000 сотрудников ежедневно выполняют свою работу, чтобы вы могли пользоваться Авито 24х7.
  • Улучшена безопасность платформы – дополнительная проверка достоверности и качества объявлений и антифродовые алгоритмы, досрочно вышли на плановые показатели.
  • В марте Авито стал самым скачиваемым приложением в России в категории Покупки по данным data.ai.

Меры:

  • Подготовка необходимого инструментария для сохранения эффективности, гибкости и скорости развития бизнеса на Авито.
  • Предоставление оперативной аналитики в ряде категорий для внешних клиентов.
  • Запуск B2B Hub со специальным разделом о поддержке бизнеса в разных направлениях и категориях.
  • Готовность принять всех новых бизнес-клиентов и запустить для них программы обучения и онбординга.
  • Банки-партнеры Авито работают в рамках НСПК (национальная система платежных карт), которая сможет обеспечить бесперебойность приемов платежей на территории РФ – дополнительно подготовлены и организованы запасные каналы платежей.

Инициативы по поддержке различных вертикалей:

Авито Товары:

  • Планируем расширять возможности Авито.Доставки, подключая новые каналы: постаматы, Курьерскую Доставку; дадим профессиональным продавцам возможность доставлять товар своими силами по предоплате через безопасную сделку.
  • Запускаем аналитический инструмент для профессиональных продавцов «Аналитика спроса» – это поможет объективно оценить спрос и предложение в различных товарных категориях и получить актуальную аналитику по ключевым параметрам.
  • Предложим новые «плюшки» в категории «Оборудование для бизнеса», в которой на сегодняшний день размещено более 700 000 объявлений с 15 марта:
    • бесплатный функционал мультилокаций – инструмент, позволяющий продавцам выбирать регионы, в которых им наиболее интересно показывать свои объявления;
    • будет предложена скидка в размере 20% на размещение объявлений.

Авито Авто

  • Вложим дополнительные ресурсы в развитие сервисов для дилеров, что позволит им нарастить объемы выкупа автомобилей с пробегом у частных продавцов. Для этого используются сервис Авито Аукцион (запущен в 6 городах) и система управления дилерским бизнесом Maxposter (входит в компанию Авито). Сервисы позволят дилерам компенсировать потерю притока автомобилей с пробегом при сокращении поступлений по trade-in сделкам.
  • Поддержим дилеров аналитикой и экспертизой о состояния рынка автомобилей, что позволит принимать эффективные решение в текущих условиях рынка.
  • Усилим меры для проверки достоверности и качества объявлений дилеров и частных профессиональных продавцов автомобилей. Это позволит сильнее оградить покупателей от недобросовестных продавцов, а дилерам, кто ведет честный бизнес («Проверенный партнер») – получить больше покупателей.

Авито Недвижимость

  • Поддержим агентства недвижимости, застройщиков, частных риэлторов, брокеров, владельцев жилья, сдающегося посуточно и на длительный срок, а также управляющих компаний – предоставим аналитику и собственную экспертизу о состоянии рынка недвижимости, что позволит бизнес-партнерам принимать эффективные решения в текущих условиях рынка.
  • Подготовим инструменты для застройщиков, позволяющие привлекать покупателей на конкретные проекты, а также предоставим возможность размещать медийную рекламу напрямую на площадке для продвижения бренда.
  • Усилим меры проверки достоверности и качества объявлений объектов недвижимости.
  • Категория краткосрочной аренды жилья Авито занимает лидирующее положение в России, каждая вторая сделка на рынке краткосрочной аренды в стране проходила через Авито. Уже запущена работа по разработке инструментов для ускоренной интеграции и обучения новых пользователей.
  • Продолжим инвестировать во внешний маркетинг, направленный на поддержку спроса и предложения на площадке.

Авито Услуги

  • Продолжим продвигать Авито Услуги и привлекать заказчиков во все категории.
  • Мы пересмотрим подход к формированию стоимости размещения и продвижения объявлений для большинства категорий услуг.
  • На основе обратной связи от клиентов и рынка в зависимости от сценариев состояния отрасли подготовим программу скидок и бонусов для отдельных категорий исполнителей на платформе.
  • Первое объявление об услугах любой частный специалист или компания в большинстве категорий могут разместить бесплатно – платить за просмотры объявления и контакты не нужно.
  • Будем развивать проекты, направленные на обучение и помощь исполнителям в продвижении услуг и работе с площадкой.

Авито Работа

  • Увеличим ресурсы для развития сервиса «Авито Подработка». Сервис ориентируется на аудиторию людей, которые нуждаются в дополнительном заработке и готовы подрабатывать в удобные для них часы и дни по собственному графику. Подключенные к сервису компании получают возможность эффективно контролировать загрузку и оперативно закрывать потребность в рабочих руках.
  • Поддержим соискателей обучающими материалами, цель которых – помочь людям найти ответы на распространенные вопросы, связанные с поиском работы. Как составить резюме, как встать на биржу труда, что делать при сокращении и т.д.
  • Усилим работу в рамках соглашения с региональными центрами занятости. Сотрудничество направлено на минимизацию безработицы в стране благодаря предоставлению вакансий на платформе центрам занятости.
бизнес

 

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