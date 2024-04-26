Эксперты Авито Спецтехники проанализировали спрос, предложение и цены на новую спецтехнику и спецтехнику с наработкой в России в первом квартале 2024 года. По данным платформы, за год сильнее всего вырос спрос на новую технику: погрузчики, экскаваторы, тягачи и тракторы. Максимальный прирост предложения на рынке произошел в сегменте новых экскаваторов (+616,9% за год) и тягачей (+466%).

Коммерческий транспорт: тягачи, грузовики (крупно и среднетоннажные) и прицепы

Наибольший прирост спроса и предложения год к году показала категория тягачей в новом состоянии. Так, спрос за первый квартал 2024 года на них был на 72,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, а объем предложения за это же время увеличился на 466%. При этом средняя стоимость новых тягачей осталась примерно на уровне IV квартала 2023 года (-1,2%) и составила 9 800 000 рублей. Самым популярным брендом новых тягачей по доле спроса в категории стала марка SITRAK – 31,80%.

В категории тягачей с наработкой средняя стоимость снизилась на 5,8% и составила 5 500 000 рублей. Однако спрос на них уменьшился на 12,9%, а объем предложения на платформе увеличился на 58,6%. Наибольшую долю в спросе на тягачи с наработкой заняла марка Volvo – 18,53%.

Также увеличение спроса зафиксировано в категории новых грузовиков. Спрос на них в первом квартале 2024 года увеличился на 32,4% год к году, а объем предложения – на 201,2%. Средняя стоимость новых грузовиков увеличилась на 3% по сравнению с последним кварталом 2023 года – до 10 193 000 рублей.

Фото: yocamon. Источник: depositphotos.com

Спрос в категории грузовиков с наработкой остался примерно на уровне прошлого года (+0,8%), а объем предложения увеличился на 25,2% год к году. По доле в спросе на новые грузовики и грузовики с наработкой лидировала марка КАМАЗ: 25,61% и 28,82% соответственно.

В категории новых прицепов объем предложения в январе − марте текущего года увеличился на 178,9% год к году, при этом спрос стал меньше на 15,2%. Средняя стоимость новых прицепов уменьшилась на 5,4% по сравнению с последним кварталом 2023 года – до 5 300 000 рублей. По доле спроса в этой категории лидировала марка «Тонар» – 14,49%.

Объем предложения на прицепы с наработкой за этот же период увеличился на ​​220,5%, а спрос на них стал меньше на 7,5%. Наибольшую долю спроса среди прицепов с наработкой занял бренд Schmitz Cargobull.

Строительная техника: экскаваторы и фронтальные погрузчики

Наибольшую динамику по спросу за первый квартал 2024 года показала категория новых погрузчиков – 116,7% год к году. Предложение на них также увеличилось – на 208,1%. А стоимость осталась на уровне IV квартала 2023 года – 2 713 000 рублей. Самым популярным брендом по доле спроса в категории стал Lonking (14,66%).

За этот же период спрос на погрузчики с наработкой увеличился на 15,6%, а предложение – на 152,2%. Их средняя стоимость в январе − марте текущего года увеличилась на 6,4% по сравнению с последним кварталом 2023 года, составив 2 660 000 рублей. По доле спроса в категории лидировала марка «Амкодор» (8,43%).

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Также положительная динамика спроса за первый квартал 2024 года была зафиксирована и в категории новых экскаваторов – на 84,9% год к году. Объем предложения при этом увеличился на 616,9%. А средняя стоимость уменьшилась на 4,1% по сравнению с IV кварталом 2023 года и составила 10 524 500 рублей. Наибольшую долю спроса в категории новых экскаваторов заняла марка Shanmon (9,55%).

Спрос на экскаваторы с наработкой остался на уровне первого квартала прошлого года (+0,2%), при этом объем предложения увеличился на 78,9%. Средняя стоимость увеличилась на 4,8% по сравнению с последним кварталом 2023 года: 6 500 000 рублей. Марка JCB (19,88%) стала лидером по доле спроса в категории.

Сельскохозяйственная техника: тракторы, мини-тракторы и комбайны

Наибольший прирост спроса за первый квартал 2024 года зафиксирован в категории новых тракторов – на 63,6% год к году. Объем предложения при этом увеличился на 48,2%. Средняя стоимость новых тракторов увеличилась на 7,9% – до 2 609 000 рублей.

Также увеличился спрос и на тракторы с наработкой – на 4,1% год к году. Объем предложения показал прирост на 17,5%. Марка МТЗ (Беларус) лидировала по доле спроса среди новых тракторов (71,7%) и среди тракторов с наработкой (50,9%).

Фото: Apriori. Источник: depositphotos.com

В категории мини-тракторов спрос за январь − март 2024 года увеличился как на новую технику (11%), так и на технику с наработкой (6,9%). Лидирующей маркой по доле спроса на новые мини-тракторы стал ​​«Русич», а по доле спроса на мини-тракторы с наработкой – МТЗ (Беларус).

Спрос на новые комбайны увеличился на 13,1% году к году, а также увеличился объем предложения на новые комбайны (42,5%) и комбайны с наработкой (43,4%). Наибольшую долю спроса на новые комбайны (33,7%) и комбайны с наработкой (44,5%) заняла марка Ростсельмаш.