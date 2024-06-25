Авито Спецтехника: топ-5 популярных марок и типов коммунальной техники весной 2024 года

Эксперты Авито Спецтехники проанализировали данные по спросу и предложению на различные типы коммунальной техники. В топ-5 наиболее популярных категорий в период с марта по май 2024 года вошли автовышки, ассенизаторы, комбинированные дорожные машины, мусоровозы и тракторы. А самой популярной маркой транспорта, который служит шасси для коммунальной техники, оказался ГАЗ.

Весной 2024 года в топ-5 самых востребованных марок коммунальной техники с наработкой вошли ГАЗ с долей в спросе в 23,64%, ЗИЛ с 16,32%, КАМАЗ с 14,47%. На четвертом месте МАЗ, который получил 9,48%, а на пятом – Isuzu с 5,14% спроса.

В топе по доле в предложении – те же марки, но ГАЗ, сохранив первое место, получил 17,55%, КАМАЗ находится здесь на втором месте с 13,72%, у ЗИЛа – доля в 9,95% и третье место. МАЗ остался на четвертом месте с 9,55%, а на пятом месте также Isuzu с 5,24%.

А вот топ-5 по долям в спросе среди марок новой коммунальной техники выглядит совсем иначе. В него вошли такие бренды, как МТЗ (Беларус) с долей в спросе 12,23%, Chengli (5,86%), РАРЗ (5,56%), ГАЗ (4,95%) и Коммаш, Арзамас (4,91%).

В свою очередь, немного отличается от него топ-5 марок по долям в предложении новой коммунальной техники. Здесь на первом месте все тот же МТЗ (Беларус) с долей в 10,45%, на втором месте – Коммаш, Мценск (8,7%), затем следуют РАРЗ (4,1%), КАМАЗ (2,25%) и замыкает пятерку Коммаш, Арзамас (2,17%).

Что касается коммунальной техники, то самыми популярными типами стали (в порядке убывания доли в спросе): ассенизаторы, автовышки, мусоровозы, тракторы и комбинированные дорожные машины.

Среди ассенизаторов с наработкой наиболее популярны автомобили марки ГАЗ, получившие долю в 46,98% спроса. А в топе конкретных моделей лидирует ГАЗ 3309 с 15,04% спроса. Тот же бренд ГАЗ стал самым востребованным среди новых ассенизаторов (доля в спросе – 28,68%). А среди моделей лидирует ГАЗон Next с 18,87%.

Среди автовышек с наработкой лидирует марка Isuzu с 21,65% спроса, а модель Isuzu Elf забрала 16,62%. В сегменте новых автовышек на первом месте по востребованности – бренд Sunhecrane (20,72%), и всю эту долю получила модель GKS28 данной марки.

Мусоровозы с наработкой на шасси МАЗ стали первыми в своей категории, получив 23,67% спроса, а вот в топе моделей машина другой марки – ГАЗ КО-440-2 с 9,55%. РАРЗ лидирует среди новых мусоровозов – эта марка получила 21,28% спроса, при этом среди моделей лидер также другой – МАЗ 590625-030 (6,76%).

В категории тракторов с наработкой лидерство у МТЗ (Беларус) с 80,68% спроса, а трактор 82.1 этой марки получил 50,21%. Среди новых тракторов позиции МТЗ (Беларус) еще сильнее – 87,27%, причем среди моделей на первом месте все та же 82.1 с 50,31%.

Наконец, в сегменте комбинированных дорожных машин с наработкой самый популярный бренд – КАМАЗ (40,99% спроса). А наиболее востребованная модель – это КАМАЗ КО-806 с 11,94%. В топе популярности новых комбинированных дорожных машин – бренд Регион 45 (36,33% спроса), при этом модель КДМ этого производителя заняла долю в спросе в 30,22%.

Рынок коммунальной техники сегодня во многом опирается на отечественных производителей. При этом ключевыми факторами развития рынка являются продолжающаяся модернизация парка коммунальных машин, а также масштабная реализация муниципальных программ по улучшению городской среды и инфраструктуры. В частности, поэтому мы видим, что среди новой коммунальной техники в лидерах спроса – комбинированные дорожные машины. Их главное преимущество – возможность выполнять широкий спектр работ по содержанию и уборке городских дорог за счёт использования разнообразного навесного оборудования. Это позволяет муниципалитетам более эффективно решать задачи благоустройства, оптимизируя затраты на обновление и эксплуатацию технического парка. Андрей Ковалев руководитель Авито Спецтехники

Топ-5 моделей коммунальной техники с наработкой по доле в спросе, март-май 2024, Авито Спецтехника

Тип коммунальной техники Марка Модель Доля в спросе Средняя цена, руб. Ассенизатор ГАЗ 3309 15,04% 1 350 000 Автовышка (АГП) Isuzu Elf 16,62% 6 600 800 Мусоровоз ГАЗ КО-440-2 9,55% 700 000 Трактор МТЗ (Беларус) 82.1 50,21% 1 400 000 Комбинированная дорожная машина КАМАЗ КО-806 11,94% 2 800 000

Топ-5 моделей новой коммунальной техники по доле в спросе, март-май 2024, Авито Спецтехника