Авито Спецтехника: топ-5 популярных марок и типов коммунальной техники весной 2024 года

Весной 2024 года в топ-5 самых востребованных марок коммунальной техники с наработкой вошли ГАЗ с долей в спросе в 23,64%, ЗИЛ с 16,32%, КАМАЗ с 14,47%. На четвертом месте МАЗ, который получил 9,48%, а на пятом – Isuzu с 5,14% спроса.
В топе по доле в предложении – те же марки, но ГАЗ, сохранив первое место, получил 17,55%, КАМАЗ находится здесь на втором месте с 13,72%, у ЗИЛа – доля в 9,95% и третье место. МАЗ остался на четвертом месте с 9,55%, а на пятом месте также Isuzu с 5,24%.
А вот топ-5 по долям в спросе среди марок новой коммунальной техники выглядит совсем иначе. В него вошли такие бренды, как МТЗ (Беларус) с долей в спросе 12,23%, Chengli (5,86%), РАРЗ (5,56%), ГАЗ (4,95%) и Коммаш, Арзамас (4,91%).
В свою очередь, немного отличается от него топ-5 марок по долям в предложении новой коммунальной техники. Здесь на первом месте все тот же МТЗ (Беларус) с долей в 10,45%, на втором месте – Коммаш, Мценск (8,7%), затем следуют РАРЗ (4,1%), КАМАЗ (2,25%) и замыкает пятерку Коммаш, Арзамас (2,17%).
Что касается коммунальной техники, то самыми популярными типами стали (в порядке убывания доли в спросе): ассенизаторы, автовышки, мусоровозы, тракторы и комбинированные дорожные машины.
Среди ассенизаторов с наработкой наиболее популярны автомобили марки ГАЗ, получившие долю в 46,98% спроса. А в топе конкретных моделей лидирует ГАЗ 3309 с 15,04% спроса. Тот же бренд ГАЗ стал самым востребованным среди новых ассенизаторов (доля в спросе – 28,68%). А среди моделей лидирует ГАЗон Next с 18,87%.
Среди автовышек с наработкой лидирует марка Isuzu с 21,65% спроса, а модель Isuzu Elf забрала 16,62%. В сегменте новых автовышек на первом месте по востребованности – бренд Sunhecrane (20,72%), и всю эту долю получила модель GKS28 данной марки.
Мусоровозы с наработкой на шасси МАЗ стали первыми в своей категории, получив 23,67% спроса, а вот в топе моделей машина другой марки – ГАЗ КО-440-2 с 9,55%. РАРЗ лидирует среди новых мусоровозов – эта марка получила 21,28% спроса, при этом среди моделей лидер также другой – МАЗ 590625-030 (6,76%).
В категории тракторов с наработкой лидерство у МТЗ (Беларус) с 80,68% спроса, а трактор 82.1 этой марки получил 50,21%. Среди новых тракторов позиции МТЗ (Беларус) еще сильнее – 87,27%, причем среди моделей на первом месте все та же 82.1 с 50,31%.
Наконец, в сегменте комбинированных дорожных машин с наработкой самый популярный бренд – КАМАЗ (40,99% спроса). А наиболее востребованная модель – это КАМАЗ КО-806 с 11,94%. В топе популярности новых комбинированных дорожных машин – бренд Регион 45 (36,33% спроса), при этом модель КДМ этого производителя заняла долю в спросе в 30,22%.
Рынок коммунальной техники сегодня во многом опирается на отечественных производителей. При этом ключевыми факторами развития рынка являются продолжающаяся модернизация парка коммунальных машин, а также масштабная реализация муниципальных программ по улучшению городской среды и инфраструктуры. В частности, поэтому мы видим, что среди новой коммунальной техники в лидерах спроса – комбинированные дорожные машины. Их главное преимущество – возможность выполнять широкий спектр работ по содержанию и уборке городских дорог за счёт использования разнообразного навесного оборудования. Это позволяет муниципалитетам более эффективно решать задачи благоустройства, оптимизируя затраты на обновление и эксплуатацию технического парка.
Топ-5 моделей коммунальной техники с наработкой по доле в спросе, март-май 2024, Авито Спецтехника
|Тип коммунальной техники
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Ассенизатор
|ГАЗ
|3309
|15,04%
|1 350 000
|Автовышка (АГП)
|Isuzu
|Elf
|16,62%
|6 600 800
|Мусоровоз
|ГАЗ
|КО-440-2
|9,55%
|700 000
|Трактор
|МТЗ (Беларус)
|82.1
|50,21%
|1 400 000
|Комбинированная дорожная машина
|КАМАЗ
|КО-806
|11,94%
|2 800 000
Топ-5 моделей новой коммунальной техники по доле в спросе, март-май 2024, Авито Спецтехника
|Тип коммунальной техники
|Марка
|Модель
|Доля в спросе
|Средняя цена, руб.
|Ассенизатор
|ГАЗ
|ГАЗон Next
|18,87%
|5 440 000
|Автовышка (АГП)
|Sunhecrane
|GKS28
|20,72%
|5 000 000
|Мусоровоз
|МАЗ
|590625-030
|6,76%
|6 205 000
|Трактор
|МТЗ (Беларус)
|82.1
|50,31%
|2 123 000
|Комбинированная дорожная машина
|Регион 45
|КДМ
|30,22%
|5 890 000
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