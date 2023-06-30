Эксперты Авито Спецтехника проанализировали статистику по спросу на аренду специальной техники на платформе за январь-май 2023 и аналогичные периоды 2022 и 2021 года. Спрос на аренду техники ожидаемо вырос к началу летнего сезона — сразу на 29% по сравнению с прошлым годом. Эксперты платформы назвали категории техники с наиболее активным спросом и предложением.

Спрос на аренду всех категорий спецтехники в январе-мае 2023 года увеличился на 29% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и на 34% по сравнению с 2021 годом. Наибольший прирост спроса в сравнении с 2022 годом зафиксирован по категориям «навесное оборудование» (+84%), «коммунальная техника» (+67%) и «землеройная техника» (+59%). В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом 2021 года у пользователей платформы больше всего возрос интерес к категориям «навесное оборудование» (+157%), «коммунальная техника» (+141%) и «сельхозтехника» (+109%).

Если рассматривать не динамику, а абсолютные показатели, то наиболее активно в январе-мае 2023 года пользователи платформы искали грузовой транспорт, дорожно-строительную технику и подъемную технику в аренду.

Рост предложения спецтехники в аренду, а также повышение спроса на нее можно объяснить прежде всего изменением стоимости владения и ее содержания. Другой не менее важный фактор — трансформация глобальных цепочек поставок. В этом смысле аренда спецтехники становится более актуальной. Андрей Ковалев руководитель Авито Спецтехника

На платформе Авито весной 2023 года увеличилось общее количество объявлений о готовности отдать в аренду спецтехнику. За год их стало больше на 66%, а за два года на 86%. Больше всего предложений в 2023 году стало в категориях «навесное оборудование» и «прицепы» – на 239% и 240% соответственно. За два года в 7 раз возросло количество объявлений об аренде навесного оборудования, в 5,5 раз – об аренде прицепов и в 4 раза – подъемной техники.

Если оценивать абсолютные показатели, то наиболее обширно в январе-мае 2023 года на платформе представлены объявления об аренде подъемной техники, грузового транспорта и дорожно-строительной техники.