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Авито: спрос на зимние шины в России достиг сезонного пика

29.10.2021 144 0 1

Эксперты Авито проанализировали динамику спроса на зимние шины и выяснили, что на этой неделе покупательский интерес к сезонной резине в стране достиг пиковых значений. Так, 26 октября пользователи интересовались покупкой зимних шин на Авито в в 2 раза активнее, чем 26 сентября 2021 года и в 7 раз активнее, чем 27 августа 2021 года. В прошлом году пик спроса на зимние шины наступил раньше и пришелся на 22 октября. Наиболее популярный тип зимних шин в России, по данным Авито, – шипованные. Однако в некоторых городах страны, наоборот, выше спрос на нешипованную зимнюю резину.

 

Партнерский материал

Шипованные или «липучка»: какие шины выбирают водители в России

Как и в прошлом году, наиболее популярными в России остаются шипованные зимние шины. По данным Авито, на долю шин с шипами приходится 71% спроса, а на нешипованные – 29%. 

В большинстве крупных городов России водители чаще делают выбор в пользу шипованных шин, чем «липучки». При этом в некоторых населенных пунктах наблюдается противоположный тренд.

Шипованная резина лучше всего подходит для регионов со снежной и морозной зимой, и в более теплых городах страны большим спросом пользуются, наоборот, нешипованные покрышки. Так, например, в Краснодаре, Ставрополе, Симферополе и Махачкале доля спроса на нешипованные шины превышает 80%. 

Самый активный в стране спрос на нешипованную зимнюю резину, по данным Авито, наблюдается в Калининграде – здесь на шины на «липучке» приходится 97% спроса. Как отмечают эксперты Авито, такой тренд объясняется близостью города к Европе – в большинстве европейских стран, включая граничащую с Калининградом Польшу, запрещена эксплуатация шипованных шин, и въехать туда на автомобиле с такими покрышками не получится. 

Шипованными шинами больше, чем в других городах, интересуются жители Перми: в городе 96% спроса приходится на этот тип зимней резины.

Сколько стоят зимние шины в России в этом сезоне

На Авито продаются как новые, так и подержанные шины. По данным сервиса, средняя цена комплекта подержанных зимних покрышек в стране в период с 27 сентября по 26 октября 2021 года составила 5 500 рублей – на 10% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Нешипованные зимние шины с пробегом подорожали по сравнению с прошлым годом на 20%, и теперь средняя стоимость комплекта, по данным Авито, составляет 6 000 рублей. Эксперты Авито проанализировали динамику спроса на зимние шины и выяснили, что на этой неделе покупательский интерес к сезонной резине в стране достиг пиковых значений. Так, 26 октября пользователи интересовались покупкой зимних шин на Авито в 2 раза активнее, чем 26 сентября 2021 года и в 7 раз активнее, чем 27 августа 2021 года. В прошлом году пик спроса на зимние шины наступил раньше и пришелся на 22 октября. Наиболее популярный тип зимних шин в России, по данным Авито, – шипованные. Однако в некоторых городах страны, наоборот, выше спрос на нешипованную зимнюю резину.

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