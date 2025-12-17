Австралийцы дождались Ford Bronco. Правда, им достанется вариант с биркой made in China

Поклонники моделей марки Ford в Австралии любят её пикапы и внедорожники. Уже не первый год некоторые из клиентов лелеяли надежду на то, что до континента официально доберётся брутальный вездеход Ford Bronco. И вот теперь стало известно о том, что он, вероятно, всё-таки появится у австралийских дилеров, однако эта модель может оказаться не совсем той, что ожидалась.

На фото: Ford Bronco Basecamp (кроссовер для китайского рынка)

Как сообщает австралийское издание Carsales, вместо представленного ещё в 2020 году внедорожника Ford Bronco с гаммой, состоящей из ДВС, до дилеров в Австралии может добраться его далёкий родственник – кроссовер с прибавкой Basecamp к названию, со схожим дизайном, полностью электрической и гибридной техникой. Модель была представлена летом 2025-го.

Напомним, изначально сообщалось, что новый Ford Bronco станет эксклюзивом для китайского рынка. Однако не исключено, что модели решили расширить географию. «Поднебесный» Bronco разработан совместным предприятием Jiangling Ford. Дизайн экстерьера у него ближе к американскому Bronco Sport: он получил традиционный пятидверный «оквадраченный» кузов, полноценные рейлинги на крыше, обычные наружные зеркала с чёрными корпусами и головную оптику, которая зрительно объединена с заглушкой с названием модели.

Ещё Ford Bronco Basecamp достались обвес из некрашеного пластика по периметру кузова, расширенные накладки на колёсные арки, лидар, интегрированный в переднюю часть крыши чёрного цвета, выдвижные дверные ручки, спойлер со встроенным стоп-сигналом и «запаска» на багажной двери, по бокам от неё располагаются вертикальные фонари.

У нового пятиместного SUV для Китая габаритная длина равна 5025 мм (на 101 мм больше, чем у представленного в Австралии Ford Everest), ширина – 1960 мм, высота – 1815 / 1825 мм, а расстояние между осями – 2950 мм. Для сравнения, показатели нынешнего бензинового Bronco для поднебесного рынка – 4800 х 1990 х 1835 мм, колёсная база аналогичная. Поднебесному Бронко положены колёса размером 18 и 19 дюймов, колея спереди и сзади составляет 1670 мм, передний свес – 915 мм, задний свес – 1160 мм.

Пока что неизвестно, какой будет «начинка» у Ford Bronco Basecamp в случае, если тот действительно доберётся до Австралии. В Поднебесной этому кроссоверу положены либо полностью электрическая техника, либо гибридная установка. Максимальная скорость вне зависимости от техники равна 170 км/ч. В первом случае речь идёт о двухмоторной системе со 177-сильным электродвигателем на передней оси и 275-сильным – на задней. Совокупная отдача – 451 л.с. (крутящий момент – 575 Нм) Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи равна 105,4 кВт*ч, запас хода на одной зарядке – 650 км (по циклу CLTC).

В состав гибридной установки входит 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 150 л.с., работающий в режиме генератора для тяговой батареи ёмкостью 43,7 кВт*ч, а также два электромотора, причём отдача переднего 177 л.с., а расположенного на задней оси – 245 л.с., совокупная отдача – 421 л.с. и 600 Нм. При движении чисто на электротяге паспортный запас хода равен 220 км, а суммарная дальнобойность в гибридном режиме – 1220 км.

На фото: салон Ford Bronco Basecamp 1 / 3 На фото: салон Ford Bronco Basecamp 2 / 3 На фото: салон Ford Bronco Basecamp 3 / 3

Каким окажется ценник китайского Ford Bronco Basecamp, если он всё же доберётся до австралийских дилеров, станет известно позже. Стоимость кроссовера в Поднебесной уже известна: за стартовый вариант просят не менее 229 800 юаней (эквивалентно примерно 2,63 млн рублей по текущему курсу), а покупка топовой версии обойдётся не менее, чем в 282 800 юаней (около 3,23 млн рублей).