Австрийский тюнер выкинул из Mercedes-AMG C 63 S гибридную начинку и установил V8

Небольшое тюнинг-ателье VUK Manufaktur из австрийского городка Парндорф посрамило спортивное подразделение Mercedes-AMG, чьи представители утверждали, что актуальный Мерседес С-класса поколения W206 не может вместить двигатель V8, поэтому топ-версии AMG придётся довольствоваться сложной гибридной силовой установкой на базе 2,0-литровой бензиновой «турбочетвёрки». На самом деле установить V8 под капот современного Mercedes-AMG C 63 S оказалось вполне возможно, для этого просто нужны желание, время и деньги.

В прошлом месяце глава Mercedes-AMG GmbH Михаэль Шибе в интервью британскому журналу Car признался, что вверенное ему спортивное подразделение теряет клиентов из-за того, что актуальный спорстедан C 63 S поколения W206 лишён двигателя V8 и предлагает вместо него громоздкую и тяжёлую plug-in гибридную силовую установку с 2,0-литровым мотором М139. Покупателям такая замена не понравилась, поэтому они уходят к конкурентам.

Актуальный Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Гибридный Mercedes-AMG C 63 S E Performance справил мировую премьеру в сентябре 2022 года, а в 2023-м западные СМИ муссировали слухи о том, что из-за слабых продаж этой модели компания рассматривает возможность вернуть ей под капот мотор V8. Представители Mercedes-AMG впоследствии этот слух опровергли — мол, мотор V8 под капот «цешки» поколения W206 просто не поместится, так что никакой замены не будет. Эту же информацию подтвердил и босс Михаэль Шибе: двигателя V8 у «цешки» больше не будет, а дилерам нужно просто чаще и лучше объяснять клиентам преимущества гибридных технологий.

Актуальный Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Между тем тюнеры уже научились прививать гибридному седану с «турбочетвёркой» звук V8, но пока ни одно именитое ателье не решилось буквально установить под капот нового C 63 S мотор V8. На днях выяснилось, что малоизвестная австрийская фирма VUK Manufaktur осилила такой свап и снабдила актуальный Mercedes-AMG C 63 S заветным V8, подготовка и реализация этой сложной операции заняли два года, фотографии и видеоролики уникального автомобиля опубликованы на страничке VUK Manufaktur в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Актуальный Mercedes-AMG C 63 S E Performance

Снаружи Mercedes-AMG C 63 S с V8 ничем не отличается от заводской гибридной версии с «турбочетвёркой», а вот «потрошки» порезаны сильно, удалённая электрическая часть силовой установки позволила значительно снизить массу спортседана, но конкретных цифр VUK Manufaktur, к сожалению, не приводит. Собственно, пока даже непонятно, какой именно мотор V8 стоит под капотом — возможно, это 4,0-литровый М177 от Mercedes-AMG C 63 S прошлого поколения W205, на котором он в стоке выдавал 510 л.с., а тюнеры легко раскочегаривали его до 700 л.с. и выше.