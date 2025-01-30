Авто за покупки: розыгрыш VEGAS Кунцево и VEGAS Сити

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16 февраля в VEGAS Кунцево состоится финал розыгрыша с концертом популярного певца Bahh Tee и розыгрышем призов от партнеров VEGAS. Победитель определится случайным образом: чтобы получить главный приз, обязательно личное присутствие на финальном мероприятии.
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