Авто за покупки: розыгрыш VEGAS Кунцево и VEGAS Сити

Сеть ТРК VEGAS снова разыгрывает автомобиль! Не упустите шанс принять участие в розыгрыше нового автомобиля популярного китайского бренда.

С 16 января по 16 февраля регистрируйте чеки от 7000 ₽ на стойке информации, получите купон и опустите его в лототрон. Каждые 7000 рублей в чеке – шанс выиграть авто!

Больше чеков – больше шансов на победу!



16 февраля в VEGAS Кунцево состоится финал розыгрыша с концертом популярного певца Bahh Tee и розыгрышем призов от партнеров VEGAS. Победитель определится случайным образом: чтобы получить главный приз, обязательно личное присутствие на финальном мероприятии.

Желаем удачи и до встречи в VEGAS!

Правила акции доступны по ссылке.

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