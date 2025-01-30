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Авто за покупки: розыгрыш VEGAS Кунцево и VEGAS Сити

30.01.2025 50 0 0

Сеть ТРК VEGAS снова разыгрывает автомобиль! Не упустите шанс принять участие в розыгрыше нового автомобиля популярного китайского бренда.

С 16 января по 16 февраля регистрируйте чеки от 7000 на стойке информации, получите купон и опустите его в лототрон. Каждые 7000 рублей в чеке – шанс выиграть авто!

Больше чеков – больше шансов на победу!

16 февраля в VEGAS Кунцево состоится финал розыгрыша с концертом популярного певца Bahh Tee и розыгрышем призов от партнеров VEGAS. Победитель определится случайным образом: чтобы получить главный приз, обязательно личное присутствие на финальном мероприятии.

Желаем удачи и до встречи в VEGAS!

Правила акции доступны по ссылке.

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