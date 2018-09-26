Дорогие машины с помощью заёмных средств чаще всего покупают жители столицы России и Московской области.

Многие автопроизводители в августе 2018 года подняли российские цены на машины, это отразилось и на среднем размере автокредита. Согласно исследованию Национального бюро кредитных историй (НБКИ), по итогам первых восьми месяцев текущего года этот показатель вырос до 790,8 тыс. рублей. Это говорит о приросте на 17,1% по отношению к январю-августу 2017 года.

По сведениям Объединенного Кредитного Бюро (ОКБ), в августе 2017 года средний размер автокредита составлял 746 тысяч рублей. За указанный период россияне взяли 37,4 тыс. кредитов на общую сумму 27,9 млрд. рублей.

Меньше всех готовы экономить на покупке нового автомобиля жители столицы РФ: здесь средний размер автокредита превысил отметку в один миллион рублей. На чуть менее дорогих машинах, купленных с помощью заёмных средств, ездят водители Подмосковья (в среднем – 954,9 тыс. рублей).

Следующие в списке регионов РФ с самым большим средним автокредитом в 2018 году – Санкт-Петербург (примерно 928 тыс. рублей), Иркутская область (около 921,6 тыс. рублей) и Краснодарский край (порядка 904,2 тыс. рублей).

По словам главы НБКИ Александра Викулина, многие нынешние покупатели реализуют отложенный спрос из-за опасения дальнейшего роста цен на новые автомобили. Этим же можно объяснить выбор более дорогих моделей (по принципу «сейчас или никогда»).

Наиболее «скромный» размер автокредита в текущем году зафиксирован в республиках Татарстан (641,2 тыс. рублей) и Башкортостан (643,1 тыс. рублей), а также в Оренбургской области (647,9 тыс. рублей). В этих регионах, как правило, предпочитают «бюджетники», выпуск которых налажен в России.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что в России в 2017 году было выдано почти в полтора раза больше автокредитов. Напомним, в прошлом году впервые за последние несколько лет был зафиксирован прирост на российском авторынке. Так, всего было реализовано 1 595 737 новых легковых и лёгких коммерческих машин, что на 11,9% превышает показатель 2016 года. Неудивительно, что на фоне роста спроса на новые автомобили, увеличилась и потребность в автокредитовании.