Авто и технологии ×

Автомасла Rolf пройдут проверку легендарным ралли Dakar

10.04.2025 30 0 0

Производитель моторных масел компания Rolf Lubricants стала официальным партнёром профессиональной гоночной команды Deikin Racing, выступающей в российских и международных турнирах по ралли-рейдам.

Rolf Lubricants обеспечит команду моторными маслами и техническими жидкостями для обслуживания багги. Для предиктивной диагностики автотехники и консультирования команды специалисты компании будут проводить регулярные исследования проб продукции по итогам гоночных заездов.

Для участия в гонках недавние победители престижной гонки Dubai International в категории N2 2024 года, являющейся частью серии Кубка мира по бахам, Deikin Racing модернизирует багги Maverick, предназначенный для участия в гоночном классе Т3-Т4. На нем команда планирует выступать на всех крупнейших мировых соревнованиях, включая знаменитое международное ралли Dakar.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Первый же старт Rolf и Deikin Racing в новом сезоне 2025 года завершился победой на этапе Кубка России в Элисте. Почти 400 км бескрайней калмыцкой степи с интенсивными поворотами, сложнейшим рельефом и серьёзными соперниками покорились российской команде, зарядив команду и болельщиков оптимизмом на весь сезон.

Партнёрский материал

спортивные авто автоспорт технологии авто и технологии
Запишитесь на тест-драйв у официального дилера MAJOR AUTO
Оставьте, пожалуйста, свой телефон. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время.
Спасибо! Ваша заявка принята, и скоро Вам позвонят.

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Гаджеты Осторожно, может ужалить: как устроена лучшая советская сигнализация «ОСА» Ретроспективный тест старой советской автосигнализации нас приятно шокировал: эта модель полностью соответствует современным принципам построения автомобильных охранных систем. А ведь выпуск... 208 2 0 10.04.2025
Статьи / Ремонт и обслуживание Есть нюансы: почему керамические тормозные колодки хороши, но нужны не всем Тормозные колодки появились гораздо раньше автомобилей: без них не обходился даже гужевой транспорт. Какие только материалы в них ни использовали! В дело шли даже дерево и кожа… А сейчас кол... 1098 0 1 09.04.2025
Статьи / Шины и диски «Кайдзен» по-русски: знакомство с заводом Gislaved в Ульяновске Далеко не все отечественные шинные заводы смогли быстро вернуться к полноценной жизни после ухода с нашего рынка их иностранных партнёров. Ульяновскому заводу Bridgestone пришлось отправитьс... 4307 1 0 06.04.2025

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Американский комфорт и 11 литров масла на сотню: тест-драйв GAC GS8 «Я б купил!», – улыбаясь, заявил мне сотрудник дилерского центра GAC, глядя на тестовый GS8. И продолжил уверять, что в ценовом диапазоне «около четырёх с половиной» равных этой модели попро... 25942 5 2 14.01.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Пиратский фрегат с системой распознавания знаков: экстремальный тест-драйв Changan CS95 New Changan явно не скромничает на нашем рынке: линейка моделей у этого производителя одна из самых широких, так что покупатель может выбрать машину на любой вкус, от бюджетного седана Changan A... 25641 4 2 25.02.2025
Тест-драйвы / Тест-драйв Как Jetour, но с автоматом и полным приводом: первый тест-драйв Soueast S09 Наверняка вы этого ещё не заметили, но на российском рынке недавно появился новый автомобильный бренд – Soueast. Продажи моделей S09 и S07 стартовали в самом конце 2024 года, а теперь мы исп... 11426 2 3 11.02.2025
Обсуждаемое
34 Чертовски красивый, но никому не нужный: как появился и как провалился...
4 Полтора литра спорта: обзор GAC Empow
3 Старый знакомый с новым паспортом: тест-драйв Xcite X-Cross 8
Новые комментарии
Change privacy settings