«Другой» Haval H7 представлен с несколькими вариантами начинки

Под знакомым россиянам индексом H7 кое-где решено продавать гибридный кроссовер, который на родине зовется Raptor. Причем у экспортного гибрида гамма шире, чем на домашнем рынке.

В Китае этот кроссовер Haval стартовал в 2023 году, там он носит имя Raptor (он же Menglong). Изначально паркетник был доступен только в виде подзаряжаемого гибрида с фирменной установкой Hi4. В 2025-м у модели на родине появился еще и чисто бензиновый вариант, после чего гибрид подвергли рестайлингу. В году нынешнем «традиционный» кроссовер отправили на экспорт – в странах Ближнего Востока он появился как Haval V7. Ну а теперь за пределами Поднебесной дебютировал и гибрид. И снова под другим названием: на Филиппинах такой паркетник решили продавать под знакомым россиянам индексом H7, хотя наш Haval H7 и представляет собой совсем другую модель.

Гибридный Haval H7 для Филиппин, он же Haval Raptor в Китае
В плане дизайна филиппинский паркетник повторил актуальную гибридную версию для Китая (у чисто бензинового Raptor/V7 иная внешность). Среди особенностей экстерьера – рельефные пластины на радиаторной решетке, прямоугольные фары и вертикальные блоки задних фонарей, распашная дверь с запаской. Экспортному гибриду положены 18- или 19-дюймовые диски. Габариты у «другого» Haval H7 такие же, как у Haval Raptor для Китая. Длина с учетом наружной запаски – 4800 мм (без нее – 4680 мм), ширина – 1950 мм, высота – 1843 мм, колесная база – 2738 мм.

В пятиместном салоне – двухспицевый руль, раздельные экраны приборки и мультимедийной системы, за управление трансмиссией отвечает подрулевой рычажок. В списке оборудования еще значатся: панорамная крыша, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль, системы автоторможения, удержания в полосе и мониторинга «слепых» зон.

В отличие от адресованного домашнему рынку Раптора филиппинский Haval H7 бывает не только подзаряжаемым (PHEV), но и «обычным» гибридом (HEV). Причем вторая версия – строго переднеприводная. Да и Haval H7 PHEV на Филиппинах можно выбрать с передним или полным приводом, тогда как в Китае такой гибрид – исключительно полноприводный.

Силовые установки обеих модификаций «другого» Haval H7 включают бензиновый турбомотор 1.5. Суммарная отдача «простого» гибрида HEV составляет 244 л.с. и 540 Нм, переднеприводного H7 PHEV – 322 л.с. и те же 540 Нм, полноприводного H7 PHEV – 360 л.с. и 760 Нм. Розеточный гибрид в обоих случаях укомплектован батареей емкостью 19,09 кВт*ч. Заявлено, что переднеприводный Haval H7 PHEV в электрорежиме проедет 105 км (по какому циклу рассчитан запас хода – не уточняется), полноприводный – 91 км.

На Филиппинах уже принимают заказы на гибридный кроссовер Haval H7, но точный прайс-лист пока не опубликован. Не исключено, что впоследствии эта модель с тем же индексом доберется и до остальных стран Юго-Восточной Азии, ведь «истинный» H7 в этом регионе не представлен. А вот в других регионах гибрид, вероятно, будут продавать как Haval V7.

кроссовер авторынок новинки гибридные авто Haval Haval Raptor Haval H7 Haval V7
Обновлено 14.04.2026

 

