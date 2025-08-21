Обновлённый Haval Raptor Hi4 выходит на рынок: увеличенный запас хода, скидки и ажиотаж

Угловатый среднеразмерный кроссовер Haval Raptor дебютировал в 2023 году именно как розеточный гибрид, причём уже через полгода после старта продаж его слегка модернизировали. В мае этого года Raptor обзавёлся чисто бензиновой версией, которая получила обновлённый дизайн кузова, и вот теперь в том же духе подправили внешность гибридного Raptor Hi4, заодно ещё раз перетряхнув техническую начинку.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Отличить обновлённый Haval Raptor Hi4 от чисто бензинового родственника проще всего спереди по оформлению радиаторной решётки: у бензиновой версии она состоит из вертикальных прутьев, а у гибридной выложена кубиками, напоминающими зубцы Великой Китайской стены, и перечёркнута по центру горизонтальной светодиодной полосой. Новая светодиодная «оптика» у Raptor Hi4 такая же, как у бензинового собрата.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Ключевые размеры Haval Raptor Hi4 не изменились: габаритная длина с запаской на багажной двери — 4800 мм (без запаски — 4680 мм), ширина — 1950 мм, высота — 1843 мм, колёсная база — 2738 мм. Дорожный просвет без нагрузки — 221 мм, угол въезда — 25 градусов, угол съезда — 32 градуса, угол рампы — 20,1 градуса, глубина преодолеваемого брода — 580 мм. Подвеска у Рапотра полностью независимая, пружинная: передняя — типа McPherson, задняя — многорычажная. Штатная размерность шин — 255/60 R 19. Снаряженная масса — 2055-2135 кг в зависимости от оснащения.

1 / 2 2 / 2

Plug-in гибридная силовая установка Hi4 (Hybrid Intelligent 4 Wheel Drive) принципиально не изменилась, но пересмотрены характеристики некоторых её компонентов. Мощность установленной под капотом 1,5-литровой бензиновой «турбочетвёрки» уменьшена с 167 до 156 л.с., но максимальный крутящий момент остался прежним — 243 Нм. С ДВС состыкована двухступенчатая гибридная коробка передач, она может подключать ДВС непосредственно к передним колёсам, но при малых нагрузках ДВС не вращает колёса, а работает в режиме генератора и заряжает тяговую батарею. Передний тяговый электромотор выдаёт 70 кВт (95 л.с.) и 160 Нм, задний — 150 кВт (204 л.с.) и 350 Нм.

Максимальная совокупная мощность силовой установки зависит от ёмкости тяговой батареи, а вот максимальный крутящий момент у всех версий один — 750 Нм. Начальной версии 105 Pro положена батарея на 18,74 кВт·ч, максимальная мощность системы — 268 кВт (364 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с. Средние версии 150 Pro и 150 Ultra оснащены батареей ёмкостью 27,54 кВт·ч, максимальная мощность — 272 кВт (370 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 6,2 с. Топовая версия 200 Ultra получила батарею на 35,43 кВт·ч (раньше такой не было), максимальная мощность — 330 кВт (449 л.с.), разгон до 100 км/ч занимает 5,9 с. Максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 190 км/ч. Задний межколёсный дифференциал снабжён блокировкой. Цифры 105, 150 и 200 в названиях версий — это запас хода в км на одной зарядке по циклу CLTC без включения ДВС. Ёмкость бензобака — 55 л.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Салон у обновлённого Haval Raptor Hi4, в сущности, такой же, как у чисто бензиновой версии, с новым двухспицевым рулём и переехавшим на рулевую колонку селектором АКП. Приборный экран — 12,3-дюймовый, мультимедийный — 14,6-дюймовый. В стандартное оснащение входят проекционный экран, 50-ваттная беспроводная зарядка для смартфона, двухзонный климат-контроль, передние кресла с вентиляцией и обогревом, обивка из кожзама, мощная аудиосистема с 10 динамиками и довольно богатый набор электронных ассистентов водителя. Объём багажника — 586 л, со сложенными спинками заднего дивана — 1404 л. В багажнике есть полноценная бытовая розетка на 220 В мощностью 2200 Вт.

1 / 2 2 / 2

В Китае обновлённый Haval Raptor Hi4 стоит от 173 800 до 208 800 юаней (от 1,94 млн до 2,33 млн рублей в переводе по текущему курсу), но уже на старте продаж компания предложила первым покупателям скидки до 20 000 юаней, что и объясняет лавину заказов. Но и без скидок дела у семейства Haval Raptor в Китае идут хорошо: по данным CAAM, с января по июль этого года продано 45 569 шт. (+90,7% по сравнению с АППГ). В ближайшее время ожидается премьера удлинённой версии этого кроссовера с более просторным салоном.