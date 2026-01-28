Haval V7, он же Raptor: брутальный кроссовер пошёл на экспорт

Новый кроссовер Haval с внушительным обликом появился на Ближнем Востоке. Там пока доступна только «традиционная» модель. Впоследствии SUV доберется и до других регионов, причем кое-где будут продавать еще и бензоэлектрический вариант.

В Китае этот кроссовер Haval стартовал в 2023-м, там он зовется Raptor (он же Menglong). Изначально SUV был доступен исключительно в виде полноприводного подзаряжаемого гибрида с фирменной установкой Hi4. В прошлом году на родине появился еще и чисто бензиновый вариант, после чего исходный гибрид подвергли рестайлингу. В 2025-м же было объявлено о том, что модель станут поставлять на экспорт: на зарубежных рынках кроссовер решено продавать под индексом V7. И вот SUV выбрался за пределы Поднебесной – модель доступна к заказу в Саудовской Аравии.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В этой стране пока представлен только бензиновый Haval V7. В плане дизайна экспортный кроссовер в целом повторил аналогичную версию для Китая. Разве что расположенные на радиаторной решетке V7 вертикальные плашки сделали черными, тогда как у «традиционного» Raptor они покрыты хромом (у гибрида совсем другая решетка – с пластинами).

Размеры предназначенного для Саудовской Аравии кросса почему-то не привели. Обе представленные сейчас в Китае модификации имеют одинаковые габариты, но при этом там к дебюту готовится растянутый гибрид. Впрочем, на экспорт, скорее всего, поставляют стандартный SUV. Длина такого кроссовера без учета запаски или кофра на распашной багажной двери – 4680 мм, колесная база – 2738 мм.

Согласно брошюре Haval V7, единственное отличие в пятиместном салоне от Haval Raptor – более крупный планшет мультимедийной системы. Экспортному кроссоверу достался тачскрин диагональю 15,6 дюйма, тогда как в Китае модели положен экран на 14,6 дюйма.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

На данный момент в Саудовской Аравии у новинки одна комплектация, в нее также входят: 19-дюймовые диски, панорамный люк, виртуальная приборка, проекционный дисплей, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт, вентиляция передних кресел, камеры кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе движения.

Haval V7 предложен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 231 л.с. (380 Нм) и девятиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Китае мотор чуть мощнее – 238 л.с. и 385 Нм. Как и Raptor, кроссовер V7 по умолчанию полноприводный.

Новый Haval V7 оценили в 121 095 местных риалов, что эквивалентно примерно 2,5 млн рублей по текущему курсу. Впоследствии кроссовер доберется и до других стран Ближнего Востока, его также ждут в Южной Америке. А еще Haval V7 анонсировали в Казахстане и Узбекистане. Причем на некоторых рынках будет доступен и гибрид. В России же о появлении этого SUV официально пока не сообщали.