С проблемой укачивания в автомобиле сталкивались 70% жителей Земли, и надёжного рецепта борьбы с ней пока нет. Но в компании Jaguar и Land Rover всерьёз взялись за дело и готовят прорыв в этом направлении.

Следует сразу сказать, что главным возбудителем морской болезни является водитель автомобиля – именно его агрессивная или просто неумелая манера управления доводит пассажиров до зелёного состояния и тошноты, и никакие технические средства и таблетки тут не помогут. Но компания Jaguar и Land Rover исходит из того, что водитель – это уже, в сущности, пережиток прошлого: медленно, но верно наступает эра автономного вождения, в которой за самочувствие людей в машине будет отвечать искусственный интеллект, и уж его-то можно научить ездить так, чтобы всем было хорошо и комфортно.

Специалисты JLR начали крупное исследование влияния различных факторов на самочувствие пассажиров автомобиля: с помощью биометрических сенсоров они составляют профиль здоровья каждого подопытного пассажира и смотрят, как он меняется в зависимости от ускорений, изменений микроклимата в салоне, уровня шума, положения кресла, использования гаджетов. Последние – особенно опасны: некоторым людям достаточно всего минуты просмотра мобильного контента во время поездки, чтобы испытать приступ тошноты – она возникает из-за рассинхронизации картинки перед глазами с физическими ощущениями.

В будущем на основе биометрических данных искусственный интеллект будет выявлять симптомы морской болезни ещё до того, как человек их осознал, и принимать превентивные меры: снижать скорость, выбирать более щадящий маршрут, изменять жесткость подвески, оптимизировать положение кресла и параметры микроклимата индивидуально для каждого пассажира – предполагается, что всё это поможет уменьшить неприятные симптомы на 60%.

Любопытно, что фирма Citroen предложила недавно куда более простое и изящное средство для борьбы с морской болезнью: очки Seetroen за 99 евро с четырьмя колечками-трубочками, наполненными наполовину цветной жидкостью. Во время движения жидкость воссоздает для глаз линию горизонта и таким образом устраняет конфликт сигналов, поступающих в мозг от разных органов чувств. Разработчики очков утверждают, что во время клинических испытаний Seetroen показали эффективность у 95% пациентов, страдающих морской болезнью.