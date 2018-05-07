По словам исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, цена серийно выпущенных автомобилей марки Aurus превысит отметку в 10 000 000 рублей. По словам главы ведомства, эти отечественные машины по всем параметрам располагаются в «самой премиальной категории».

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Как сообщает «Интерфакс», Денис Мантуров рассказал о том, что российские представительские автомобили будут как минимум на 20% дешевле по сравнению с Rolls-Royce и Bentley. Но при этом точно дороже, чем «самый базовый Mercedes S-Class». При этом, министр не уточнил о каком именно Мерседесе идёт речь. Отметим, цена седана Mercedes-Benz S-Class сейчас стартует с отметки 6 810 090 рублей, Mercedes-Maybach S-Class можно купить минимум за 8 700 000 рублей.

В начале текущего года тот же Денис Мантуров называл другие ориентировочные цены автомобилей, построенных на Единой модульной платформе. Так, предполагалось, что машину можно было бы купить за 6 000 000 – 7 000 000 рублей. Если сравнивать с нижней планкой, получается, что приблизительный ценник за несколько месяцев вырос более, чем в полтора раза.

По словам исполняющего обязанности главы Минпромторга, с конца августа – начала сентября 2018 года стартует приём заказов на седаны и лимузины бренда Aurus. Позднее семейство должно пополниться за счёт внедорожников и микроавтобусов марки. Презентация всего семейства пройдёт в рамках Московского автосалона в конце августа 2018 года.

Первопроходец – бронированный лимузин – был официально представлен сегодня, 7 мая 2018 года, в рамках церемонии инаугурации президента России. Владимир Путин проехал в салоне этого автомобиля от первого корпуса Кремля в Большой Кремлёвский дворец. Напомним ранее ходили слухи, что проезд президентского кортежа отменили из-за неготовности машины. Теперь лимузин будет использоваться в рабочих поездках главы РФ.

На передней части лимузина заметен и логотип новой отечественной марки Aurus, слово создано из сочетания двух: Aurum, что значит «золото», и Russia, то есть «Россия». Вес бронированного автомобиля составляет 6,5 тонны. По данным ведомства, длина равна 6 620 мм, ширина – 2 000 мм, высота – 1 695 мм; клиренс – 200 мм.

В Минпромторге подчеркнули, что на сегодняшний день все семейство автомобилей оснащается гибридной силовой установкой, включающей в себя 598-сильный двигатель V8 объёмом 4,4 литра, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей. Он комплектуется девятиступенчатым «автоматом», разработанным в России. Напомним, ранее предполагалось, что под капотом президентского лимузина будет 856-сильный V12 объёмом 6,6 литра, о нём портал «Колёса.ру» рассказывал подробнее ранее.