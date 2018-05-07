«Кортеж» всё-таки успели доделать к инаугурации Путина

«Кортеж» всё-таки успели доделать к инаугурации Путина

1119 4 0
В ходе церемонии инаугурации президента РФ 7 мая 2018 года прошла первая презентация лимузина семейства машин, построенных на Единой модульной платформе.

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации приехал в Кремль на новом отечественном автомобиле. Роль главного транспортного средства сегодня была отведена отечественному лимузину, разработанному в рамках проекта «Кортеж». Напомним, в его основу легла Единая модульная платформа (ЕМП), которая стала базой для целого семейства автомобилей, включающего помимо обычных и бронированных лимузинов седаны, внедорожники и микроавтобусы.

e9j6bT0oP53XfvRAOOTASx1ATlXAKLdT

Ранее ходили слухи о том, что автомобиль «Кортежа» в инаугурации принимать участие не будет, строились предположения о «сырости» президентского лимузина, хотя глава Минпромторга Денис Мантуров уверял, что проект будет полностью готов к нужному сроку. При этом автомобиль в камуфляжном чехле ловили в Москве то на фото, то на видео, что, безусловно, подогрело интерес россиян как отечественной новинке, так и к торжественной церемонии.

В ходе инаугурации «засветились» и номера президентского лимузина – В 776 УС 77. Любопытно, что знак госрегистрации у автомобиля «Кортежа» самой обычной серии. Судя по любительским фотографиям, опубликованным в Сети, этот номер ранее принадлежал старой серой Волге (ГАЗ-3110).

xomwlgnn8oZeWfE3bfxErBFGBnhTNeE0

Новые отечественные автомобили будут доступны не только президенту и его окружению. Бронированные и обычные лимузины, а также седаны, внедорожники и микроавтобусы должны поступить в свободную продажу в России в 2019 – 2020 годах. Ориентировочная цена серийных машин проекта составит 6 000 000 – 7 000 000 рублей. Впоследствии их отправят и на экспорт, первыми купить новинку смогут жители Китая и Объединённых Арабских Эмиратов.

Портал «Колёса.ру» ранее сообщал о том, что под капотом президентского лимузина располагается бензиновый 12-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и сдвоенной системой битурбонаддува. Объём этого мотора составляет 6,6 литра, мощность – 856 л.с., крутящий момент – 1 000 Нм. В комплект ему предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Отметим, трансмиссия — гибридная: мотор и коробка передач агрегатированы с помощью электродвигателя. У всех автомобилей, созданных на ЕМП, будет полный привод. Двигатель был представлен в качестве экспоната на стенде НАМИ в 2016 году в рамках Московского автосалона.

1 / 3
2 / 3
3 / 3

Работа над остальными автомобилями проекта «Кортеж» продолжается. В начале апреля стало известно о том, что построенный на ЕМП седан разбили в краш-тесте. Специалисты провели испытания на Дмитровском полигоне в лаборатории пассивной безопасности НАМИ: в качестве основы взяли программу Euro NCAP, однако некоторые тесты были проведены в усложнённом варианте.

Читайте также:

Кроссовер из проекта «Кортеж»: первые изображения

Теги: Авто и бизнес , В России , Новинки , автомобиль для президента , автопарк президента , единая модульная платформа , ЕМП , Кортеж , лимузин , НАМИ , отечественный автомобиль , президент России , проект «Кортеж» , российские автомобили
Поделиться: 0 0 0 0 0 0
Обсуждаемое
23 Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч
19 Тест-драйвы / Одиночные
Глянец, турбина и мягкий пластик: первый тест-драйв Dongfeng AX4
11 Статьи / Премьеры
Камешки за пазухой: покупаем подержанный Kia Rio III за 500 тысяч
Больше

Добавить комментарий

Такой e-mail уже зарегистрирован. Воспользуйтесь формой входа или введите другой.

Вы ввели некорректные логин или пароль

Извините, для комментирования необходимо войти.

4 комментария

по рейтингу сначала новые по хронологии
Борис Игнашин

Очень печально, что пропустили дизайн с таким объемом заимствований от RR. Это такое позорище. Как можно было аппелируя к стилю Паккардов создать копию текущего Роллс-Ройса? Специально разве что. Интересно было бы видеть имена тех, кто подписывал документы о принятии дизайна и постановке в серию.
Мечту просто растоптали.

zhuziq

Отличный автомобиль, создатели молодцы! Поздравляю всех соотечественников с очередным значимым шагом в развитии нашей промышленности! А злопыхатели удавятся своей желчью.

Igneous

Ахахаххахаха промышленности хахахахахахах. ЭТО создавала некая кучка по заказу сверху. Пройдет время и убедишься, что широкого распространения ЭТО не получит

Igneous

Ахахахаххахах. Позор фууууу позор!!! Слизали с Роллс-Ройса, ниче сами придумать не могут. Это не продукт, а сыромятина. Сейчас еще 40 лет доводить будут, итак и не доведут ахаххахаха. Проект нива ахаххаахха. Президентский ТАЗ радует нас...

Главная новость
Новости / Новинки
В Skoda рассказали, почему бюджетный кроссовер Kamiq не появится в России

Самый доступный в линейке чешской марки «паркетник» предназначен только для одного рынка.

1000 0 2
Новые статьи Смотреть все
Статьи / История
Массовые и неизвестные советские «инвалидки» и их конкуренты

В предыдущей статье о послевоенных так называемых инвалидках мы впервые коснулись простейших и ныне прочно забытых трехколесных мотоколясок, оказавших важную помощь советским воинам-инвалидам. В этой статье расскажем об…

2901 3 2
Статьи / Интервью
Ян Прохазка, Skoda: 99% Кодиаков в России будут местной сборки

Почему в России не появится Skoda Kamiq, когда наконец ожидать Skoda Karoq, что именно локализовано в производстве Skoda Kodiaq и почему моторы для российского рынка менее прогрессивные, чем для китайского? На недавно…

1038 0 0
Статьи / Практика
Пить нельзя ехать: можно ли верить приложениям-алкотестерам?

Лето на пороге… Сакраментальное «займи, но выпей!» звучит в голове даже у некоторых автолюбителей. Как и выпить, и при этом проконтролировать свое состояние, дабы гаишный замер не оставил вас без права управления…

7481 1 0
Выбор подержанных авто Смотреть все
Выбор авто / Подержанные авто
Mini Hatch R50 с пробегом: протечки задней двери и картонный потолок

Покупая маленькую машину, будущий владелец заранее соглашается с тем, что его будут окружать дешевые материалы, комфорт будет весьма относительным, динамика – в лучшем случае умеренной. Во всяком случае, так было до…

1886 0 4
Выбор авто / Подержанные авто
И я стану сверхновой суперзвездой: 10-летний бизнес-класс до 800 тысяч

Да-да, за 800 тысяч можно купить Vesta SW Cross в комплектации Prestige и радоваться новому автомобилю. Но многие предпочитают рисковать и покупать что-то более престижное, удобное, красивое и, что иногда случается,…

20754 23 7
Статьи / Эксперт выбирает авто
Ходячие мертвецы: покупаем Porsche Cayenne l за 600 тысяч рублей

Сегодня мы попробуем сделать невозможное: найти на вторичном рынке приличный Porsche Cayenne I 955 (или даже 955S) в пределах 600 тысяч рублей. А лучше – даже дешевле. Как ни странно, предложений много. Вот только так ли…

448258 19 0
Популярные тест-драйвы
Тест-драйвы / Одиночные
Тонна в фургоне, задний мост от Шахи: первый тест-драйв грузового трицикла “Шмель”

Только увидев стоящий у входа в конференц-зал “Шмель”, я начал стремительно вырабатывать змеиный яд и генерировать тонны цинизма и язвительности. Тут криво, там косо… Внутри - бедно до жути, места нет… Раззудил, вроде,…

96396 46 2
Тест-драйвы / Одиночные
Суровый бог войны: тест-драйв ракетоносца ГАЗ-63

Боги войны, конечно – артиллеристы. Но реактивная система залпового огня БМ-14-17 (8У36) выглядит не менее божественно, чем какая-нибудь дивизионная пушка ЗиС-3. Ну, а ГАЗ-63, на котором стоит эта система, и вовсе…

46250 6 17
Тест-драйвы / Одиночные
На лицо японские, странные внутри: тест-драйв Toyota RAV4 c дизелем

Toyota RAV4 нового пятого поколения должен появиться уже в этом году. Казалось бы, какой смысл рассказывать о рестайлинговой турбодизельной версии кроссовера образца 2016 года? Как оказывается, немалый. Официальное…

39217 1 0
Обзоры и тесты гаджетов
Статьи / Практика
Проекция на лобовое стекло из смартфона: как сделать по уму?

Сегодня любой автовладелец может скачать HUD-приложения для смартфона и сделать проекцию на лобовое стекло в своем автомобиле. Но изображение будет мутным, двоящимся и практически невидимым в солнечный день. Для того,…

67898 4 2
Статьи / Практика
За руль – со смартфоном: обзор охранной системы Scher-Khan Mobicar 2

Когда наступает необходимость оснастить тот или иной редакционный автомобиль охранной системой, мы стараемся воспользоваться случаем и выбрать «сигналку» поинтереснее и понавороченнее, изучив на ее примере свежие…

16541 16 4
Гаджеты / Видеорегистраторы
В знакомом облике: тест комбо-устройства Fujida Karma S

Fujida Karma S – комбо-гаджет, включающий в себя SuperHD-видеорегистратор и радар-детектор с GPS-приемником. Модель выполнена в хорошо узнаваемом корпусе – эту удачную компоновку используют многие производители, наполняя…

10373 4 0
Военная техника
Статьи / Военная техника
48 ведущих колес: автопоезда-гиганты советских ракетных войск

С середины 1970-х годов активное развитие мощнейших мобильных средств поражения противника, укрывшегося на дальних континентах, привело к появлению в советских РВСН нескольких семейств самоходных сверхсекретных систем…

25866 0 0
Статьи / Военная техника
Наш тепловоз, вперед лети! Уникальная военная автотехника 21-го института

Внимание! Не пробегайте мимо! Внимательно вглядитесь в это фото! Нет, это вовсе не тепловоз, и даже не электровоз. Да это же какая-то уникальная помесь тепловоза с автомобилем, сотворенная ради шутки! Вовсе нет: это…

47393 1 0
Статьи / Военная техника
Сначала был хаос: первые военные автомобили Царской России

Во всех важных делах Царская Россия всегда стремилась идти в ногу с Западом, но всегда терпела неудачи. Так получилось и с рождением первых военных автомобилей. В конце XIX века русское Военное ведомство составило доклад…

8052 0 1
История автомобилестроения
Статьи / История
Последняя удача АЗЛК: как и зачем создали Москвич-2140 «Люкс»

Об этом автомобиле приходилось слышать пренебрежительные высказывания. Мол, навесили на старый кузов «какой-то нелепый пластик». Подобный подход говорит только о незнании специфики автомобильного производства и его…

214335 14 0
Новости / Рендеры "Колёса.ру"
Последний рестайлинг Москвича: каким он мог быть

Немногие знают, что московский завод в конце 90-х годов планировал существенно обновить свою основную модель. Пользуясь имеющейся информацией, мы представили, что из этого могло получиться.

107903 13 14
Статьи / История
Автоматический провал: почему сняли с производства «Волгу» с АКП?

Сегодня все знатоки истории советской автомобильной промышленности отлично знают, что первым советским автомобилем с автоматической коробкой передач, выпускавшимся серийно, была «Волга» ГАЗ-21. Пусть тираж вышел…

56889 1 0
Внимание

Изображение
Выбрать файл
Добавить цитату
Внимание

Вы уверены, что хотите удалить этот комментарий?

Внимание

Вы уверены, что хотите удалить все комментарии пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите отклонить комментарий пользователя?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в спам?

Внимание

Вы уверены, что хотите переместить комментарий пользователя в корзину?