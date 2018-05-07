«Кортеж» всё-таки успели доделать к инаугурации Путина

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии инаугурации приехал в Кремль на новом отечественном автомобиле. Роль главного транспортного средства сегодня была отведена отечественному лимузину, разработанному в рамках проекта «Кортеж». Напомним, в его основу легла Единая модульная платформа (ЕМП), которая стала базой для целого семейства автомобилей, включающего помимо обычных и бронированных лимузинов седаны, внедорожники и микроавтобусы.

Ранее ходили слухи о том, что автомобиль «Кортежа» в инаугурации принимать участие не будет, строились предположения о «сырости» президентского лимузина, хотя глава Минпромторга Денис Мантуров уверял, что проект будет полностью готов к нужному сроку. При этом автомобиль в камуфляжном чехле ловили в Москве то на фото, то на видео, что, безусловно, подогрело интерес россиян как отечественной новинке, так и к торжественной церемонии.

В ходе инаугурации «засветились» и номера президентского лимузина – В 776 УС 77. Любопытно, что знак госрегистрации у автомобиля «Кортежа» самой обычной серии. Судя по любительским фотографиям, опубликованным в Сети, этот номер ранее принадлежал старой серой Волге (ГАЗ-3110).

Новые отечественные автомобили будут доступны не только президенту и его окружению. Бронированные и обычные лимузины, а также седаны, внедорожники и микроавтобусы должны поступить в свободную продажу в России в 2019 – 2020 годах. Ориентировочная цена серийных машин проекта составит 6 000 000 – 7 000 000 рублей. Впоследствии их отправят и на экспорт, первыми купить новинку смогут жители Китая и Объединённых Арабских Эмиратов.

Портал «Колёса.ру» ранее сообщал о том, что под капотом президентского лимузина располагается бензиновый 12-цилиндровый двигатель с непосредственным впрыском топлива и сдвоенной системой битурбонаддува. Объём этого мотора составляет 6,6 литра, мощность – 856 л.с., крутящий момент – 1 000 Нм. В комплект ему предлагается девятиступенчатая автоматическая коробка передач. Отметим, трансмиссия — гибридная: мотор и коробка передач агрегатированы с помощью электродвигателя. У всех автомобилей, созданных на ЕМП, будет полный привод. Двигатель был представлен в качестве экспоната на стенде НАМИ в 2016 году в рамках Московского автосалона.

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Работа над остальными автомобилями проекта «Кортеж» продолжается. В начале апреля стало известно о том, что построенный на ЕМП седан разбили в краш-тесте. Специалисты провели испытания на Дмитровском полигоне в лаборатории пассивной безопасности НАМИ: в качестве основы взяли программу Euro NCAP, однако некоторые тесты были проведены в усложнённом варианте.