В Москве очевидцы успели снять на видео закрытый камуфляжным чехлом лимузин, которым в скором времени начнёт пользоваться президент РФ.

Автомобиль, закрытый камуфляжным чехлом, который ранее попался в фотообъектив, теперь был заснят на видео. Предположительно это лимузин, разработанный в рамках проекта «Кортеж», который предназначен для главы государства, Владимира Путина. Ранее сообщалось, что после инаугурации машину начнут использовать в его повседневном рабочем графике.

Видеоролик с участием спрятанного под серым чехлом автомобиля опубликовал канал «РЕН ТВ». Президентский лимузин, несмотря на камуфляж, выдают пропорции и корма, помимо этого узнаваемы колёсные диски.

Напомним, под капотом лимузина, разработанного в рамках проекта «Кортеж», будет бензиновый 12-цилиндровый мотор с непосредственным впрыском топлива и сдвоенной системой битурбонаддува. Его объём составляет 6,6 литра, мощность – 856 л.с., крутящий момент – 1 000 Нм. Этот двигатель НАМИ представил в 2016 году в рамках Московского автосалона.

Всё семейство машин проекта «Кортеж», также как и президентский лимузин, базируется на единой модульной платформе (ЕМП). В его состав входят седан, внедорожник и микроавтобус. В свободную продажу на рынке РФ эти автомобили (включая бронированные и обычные лимузины) поступят в 2019 – 2020 годах.

По словам министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, ориентировочная стоимость серийных машин проекта «Кортеж» будет стартовать с отметки 6 000 000 – 7 000 000 рублей. Машины также могут выйти на рынки Китая и Объединённых Арабских Эмиратов, где им придётся конкурировать с моделями Rolls-Royce и Bentley.

Патентные изображения седана проекта «Кортеж»

Пока что точно неизвестно, будет ли отечественный лимузин участвовать в церемонии инаугурации президента РФ, которая пройдёт в начале следующей недели, 7 мая 2018 года. При этом глава Минпромторга ранее заявлял, что автомобиль будет полностью готов к этому сроку.

Продолжается работа над остальными автомобилями проекта. Так, в начале прошлого месяца стало известно о том, что седан проекта «Кортеж» разбили в краш-тесте. Испытания были проведены на Дмитровском полигоне в лаборатории пассивной безопасности НАМИ. В качестве основы взяли программу Euro NCAP, однако ряд тестов провели в усложнённом варианте.