Лимузин проекта «Кортеж» поймали в Москве

Лимузин проекта «Кортеж» поймали в Москве

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В Сети появились фотографии президентского лимузина, закрытого маскировочным чехлом.

Главную разработку проекта «Кортеж» – президентский лимузин – несмотря на наличие защитного чехла, выдали передняя часть и пропорции. Также модель можно определить по характерным колёсным дискам. Автомобиль на эвакуаторе попался фотошпионам в одном из районов столицы России.

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В основу этого представительского автомобиля легла единая модульная платформа (ЕМП), она станет общей для семейства машин проекта «Кортеж». В него войдут также седаны, внедорожники и микроавтобусы. Лимузины планируется выпускать в двух модификациях: как в обычной, так и в бронированной.

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По неподтверждённой информации, длина президентского лимузина равна 6 840 мм. Это значит, что он станет самым длинным представительским автомобилем в мире. Как ранее сообщал портал «Колёса.ру», этот автомобиль оснастят бензиновым 12-цилиндровым двигателем с непосредственным впрыском топлива и сдвоенной системой битурбонаддува. Его объём составляет 6,6 литра, отдача – 856 л.с., крутящий момент – 1 000 Нм. Мотор был представлен на стенде НАМИ в рамках Московского автосалона в 2016 году.

Всем, кто не является президентом РФ и не входит в круг его ближайшего окружения, автомобили проекта «Кортеж» будет доступны в 2019 – 2020 годах. Первыми на рынок должны выйти седаны. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров рассказывал о том, что интерес есть у представителей крупного бизнеса. Напомним, приблизительная цена серийных машин «Кортежа» составит 6 000 000 – 7 000 000 рублей.

Машины, разработанные в рамках проекта «Кортеж», планируют в дальнейшем отправить на рынки Китая и Объединённых Арабских Эмиратов. При этом в азиатских странах конкуренцию российским машинам представительского класса составят модели марок Rolls-Royce и Bentley.

Не так давно стало известно о том, что 7 мая 2018 года в ходе церемонии инаугурации президента РФ лимузин проекта «Кортеж» участие принимать скорее всего не будет. Однако Владимир Путин пересядет на него в скором времени: отечественный автомобиль обещают использовать в повседневном рабочем графике главы государства.

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Патентное изображение седана проекта «Кортеж»
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Патентное изображение седана проекта «Кортеж»

Очередные рендеры, на этот раз кроссовера проекта «Кортеж», совсем недавно опубликовал портал «Колёса.ру». Предположительно автомобиль с индексом 4124 получит хромированную решётку радиатора с вертикальными перекладинами, как и у седана, а также фары с аналогичной графикой светодиодных элементов.

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Теги: Авто и бизнес , В России , Новинки , Шпионские фото , автомобили представительского класса , автомобиль для президента , автопарк президента , единая модульная платформа , ЕМП , Кортеж , лимузин , представительские автомобили , президент России , проект «Кортеж»
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