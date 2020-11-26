Бизнес ×
  • Автомобили в РФ могут подорожать: причина – очередное повышение утильсбора

Автомобили в РФ могут подорожать: причина – очередное повышение утильсбора

26.11.2020 54 0 0

В следующем году российский рынок легковых и лёгких коммерческих машин может ощутимо «просесть».

 

Цены на автомобили в РФ за последние несколько лет заметно выросли. И дело не только в курсе валют, скачки которого, можно сказать, автоматически «задирают» ценники, но и в действиях нашего правительства. Речь идёт о повышении утилизационного сбора на машины и спецтехнику. Теперь стало известно о том, что в начале 2021 года может произойти очередной прирост.

Ожидается, что повышение утильсбора будет в пределах 30%. По данным «Коммерсанта», планируется изменить ставки и при этом не корректировать коэффициенты. По словам источников издания, в Минпромторге считают, что такая мера поможет сохранить уровень барьера для импорта – с учётом девальвации рубля. 

Напомним, в 2020 году ставки сбора тоже росли: в легковом сегменте в среднем на 110,7%. Повышение, как правило, является следствием снижения таможенных ставок (для сохранения общего уровня тарифной защиты). Однако нынешние ставки пошлин на ввоз готовых машин снижены до того уровня, который был согласован с ВТО (Всемирной торговой организацией), так что уровень барьера с тех пор не менялся.

Несмотря на это, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ещё в конце 2019 года говорил, что утильсбор планируется дополнительно проиндексировать: на тот момент обсуждался либо 2021-ый, либо 2022 год. При этом в качестве причины называлось «стимулирование локализации». Напомним, местным автопроизводителям затраты на утильсбор компенсируют.

Однако с 2020 года в этой схеме всё больше не так гладко. Так, сейчас компенсации утильсбора выплачиваются тем производителям, которые заключили специнвестконтракт (на основании их уровня локализации). В итоге утилизационный сбор, по сути, становится неким налогом на производство в РФ.

Пока что предложение об очередной индексации ставок (с 2021 года) находится на этапе согласования в правительстве. А с автопроизводителями и импортёрами власти этот вопрос не обсуждали. Точных данных о планируемых изменениях пока нет: не исключено, что нововведения отложат до середины следующего года.

В любом случае повышение утильсбора, вероятно, приведёт к тому, что бренды сократят российские модельные ряды. По первому времени это будет заметно по импортируемым моделям, однако в дальнейшем может затронуть и машины местного производства (в случае, если компаниям не будут полностью компенсировать затраты).

На данный момент ясно, что полностью компенсировать утилизационный сбор правительство будет нескольким компаниям. Так, на это могут рассчитывать все российские марки, а также производители наиболее популярных локализованных иномарок – Hyundai, Kia, Renault и Volkswagen.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Мазда приостановила поставки в Россию модели Mazda 3. Причина – резко возросший утильсбор на легковые автомобили с 1 января 2020 года. Недавно мы отметили, что даты возобновления поставок Mazda 3 неизвестны, однако, судя по намерениям правительства, модель в ближайшее время точно лучше не ждать.

Россия авторынок авто и общество законы бизнес

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Peugeot 607 с пробегом: близкие к идеалу моторы и АКП и пара странностей в подвеске Большая французская «баржа» по цене уже даже не нового, а 3-5-летнего подержанного Соляриса – звучит заманчиво. Или не очень? В первой части мы разобрались в потенциальных проблемах кузова,... 1036 12 0 25.11.2020
Статьи / Ремонт и обслуживание Странно, но надёжно: ремонт и обслуживание Opel Astra J GTC Трудно вспомнить ещё одного автопроизводителя, который стал бы поводом для такого количества шуток, как Опель. Я не знаю, почему наши люди так усиленно упражнялись в остроумии, придумывая оч... 2430 7 2 25.11.2020
Статьи / Авто недели Почти безопасная тяга к прекрасному: стоит ли покупать Alfa Romeo Brera за 900 тысяч рублей В России желание приобрести интересный автомобиль обычно означает поиск чего-то крупного и полноприводного – не  Hummer H2, так Jeep Wrangler или хотя бы Dodge Nitro. Если дело и доходит до... 4107 10 0 24.11.2020

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв 10,5 тонн железа и 60 «лошадок»: тест-драйв трактора С-60 «Сталинец» Первый раз я этот трактор увидел где-то около года назад. Тогда он не был похож на трактор. В мастерской у реставраторов из Retrotruck стояли две гусеничные тележки, прикрученные к блоку кор... 154468 7 92 11.09.2020
Тест-драйвы / Тест-драйв Колесница коллективизации: тест-драйв трактора Универсал-2 40-х годов Даже небольшая поездка за рулём этого трактора произвела на меня неизгладимые впечатления. Во-первых, сначала надо «кривым стартером» запустить его мотор, во-вторых – не сломать позвоночник,... 80517 11 203 03.07.2020
Тест-драйвы / Авто с пробегом Кожа, V6 и постоянный (!) полный привод: опыт владения Toyota Sienna 2007 года Найти минивэн на 7-8 полноценных посадочных мест, с богатейшей комплектацией, полным приводом, да который при этом не тошнит, а отлично едет – задача непростая. Toyota Sienna – один из редки... 50536 2 31 25.09.2020
Обсуждаемое
86 Цены на Renault Arkana: завод Haval под Тулой можно закрывать…
83 Новые авто Порвали два баяна: первый тест-драйв Haval F7 на треке
75 Авторынок Renault Arkana: старт продаж с дорогих версий, «дубовый» салон и «китайцы» в игноре
Больше
Change privacy settings