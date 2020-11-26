Автомобили в РФ могут подорожать: причина – очередное повышение утильсбора

Цены на автомобили в РФ за последние несколько лет заметно выросли. И дело не только в курсе валют, скачки которого, можно сказать, автоматически «задирают» ценники, но и в действиях нашего правительства. Речь идёт о повышении утилизационного сбора на машины и спецтехнику. Теперь стало известно о том, что в начале 2021 года может произойти очередной прирост.



Ожидается, что повышение утильсбора будет в пределах 30%. По данным «Коммерсанта», планируется изменить ставки и при этом не корректировать коэффициенты. По словам источников издания, в Минпромторге считают, что такая мера поможет сохранить уровень барьера для импорта – с учётом девальвации рубля.

Напомним, в 2020 году ставки сбора тоже росли: в легковом сегменте в среднем на 110,7%. Повышение, как правило, является следствием снижения таможенных ставок (для сохранения общего уровня тарифной защиты). Однако нынешние ставки пошлин на ввоз готовых машин снижены до того уровня, который был согласован с ВТО (Всемирной торговой организацией), так что уровень барьера с тех пор не менялся.



Несмотря на это, министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров ещё в конце 2019 года говорил, что утильсбор планируется дополнительно проиндексировать: на тот момент обсуждался либо 2021-ый, либо 2022 год. При этом в качестве причины называлось «стимулирование локализации». Напомним, местным автопроизводителям затраты на утильсбор компенсируют.

Однако с 2020 года в этой схеме всё больше не так гладко. Так, сейчас компенсации утильсбора выплачиваются тем производителям, которые заключили специнвестконтракт (на основании их уровня локализации). В итоге утилизационный сбор, по сути, становится неким налогом на производство в РФ.



Пока что предложение об очередной индексации ставок (с 2021 года) находится на этапе согласования в правительстве. А с автопроизводителями и импортёрами власти этот вопрос не обсуждали. Точных данных о планируемых изменениях пока нет: не исключено, что нововведения отложат до середины следующего года.



В любом случае повышение утильсбора, вероятно, приведёт к тому, что бренды сократят российские модельные ряды. По первому времени это будет заметно по импортируемым моделям, однако в дальнейшем может затронуть и машины местного производства (в случае, если компаниям не будут полностью компенсировать затраты).

На данный момент ясно, что полностью компенсировать утилизационный сбор правительство будет нескольким компаниям. Так, на это могут рассчитывать все российские марки, а также производители наиболее популярных локализованных иномарок – Hyundai, Kia, Renault и Volkswagen.



Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что Мазда приостановила поставки в Россию модели Mazda 3. Причина – резко возросший утильсбор на легковые автомобили с 1 января 2020 года. Недавно мы отметили, что даты возобновления поставок Mazda 3 неизвестны, однако, судя по намерениям правительства, модель в ближайшее время точно лучше не ждать.

