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  • Грузовой автопробег DONGFENG «Следуй за солнцем» продолжает покорять сердца и дороги России

Грузовой автопробег DONGFENG «Следуй за солнцем» продолжает покорять сердца и дороги России

27.05.2024 33 0 0

Среднетоннажные грузовики DONGFENG преодолели уже почти 3000 километров. Это не только демонстрация надежности, но и подтверждение качества для клиентов по всей стране.

Эксклюзивный дистрибьютор ООО «ДУНФЭН ТРАК РУС» вместе с  официальным дилером ООО «ЧитаСканСервис» представили технику DONGFENG на двух площадках, демонстрируя универсальность шасси для различных бизнес-задач.

Импортер принял активное участие в праздновании Дня города Читы. На Чемпионате по силовому экстриму SIBERIAN STRONG команда «ДУНФЭН ТРАК РУС» представила промтоварный фургон Z55. Впечатляя публику, силачи демонстрировали свою силу и выносливость в тяге грузовика на скорость, создавая захватывающее зрелище.

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Одновременно с чемпионатом в Торгово-выставочном центре «Горное дело» прошла встреча с представителями компаний Читинской области. Каждый гость смог лично оценить коммерческий транспорт DONGFENG и протестировать его на практике, ощутить производительность, надежность и комфорт. Пообщаться с представителями импортера об автомобилях, о гарантийном периоде и поддержке во время владения их транспортом. В конце встречи было разыграно 3 сертификата со скидкой в 333 000 рублей на покупку шасси DONGFENG.

Клиенты этого региона имели возможность познакомиться с промтоварными фургонами Z55, вакуумным автомобилем С120, эвакуатором Z80, топливозаправщиком, а также с 4 партнерскими автомобилями – цельнометаллическим фургоном, грузопассажирским и туристическим автобусами DONGFENG, а также малотоннажным грузовиком JUNFENG.

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Коммерческий транспорт DONGFENG продолжает свой путь! ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех желающих присоединиться к мероприятиям в следующих городах: 

  • 1 июня – Иркутск, ТРЦ «ЯркоМолл», начало в 12 часов.
  • 9 июня – Красноярск.
  • 15 июня – Омск.
  • 8 июня – Екатеринбург.
  • 20 июня – Челябинск.
  • 23 июня – Уфа.
  • 26 июня – Казань
  • 29 июня – Нижний Новгород
  • 2 июля – Москва

ДУНФЭН ТРАК РУС запустил проект «Поймай DONGFENG»! Если вы увидели автомобиль DONGFENG на дороге, сфотографируйте его и опубликуйте фотографию в социальной сети ВКонтакте с хэштегом #следуй_за_солнцем_DONGFENG. Гарантированный приз ждет каждого участника!

Партнеры автопробега: NTLIFT,  SINTEC, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Чайка-Сервис.

Присоединяйтесь к автопробегу, который меняет правила игры в мире коммерческого транспорта!

Реклама. ООО «ДУНФЭН ТРАК РУС». erid: 2VfnxxFnXFN

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