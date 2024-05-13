Автопробег грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке сегодня стартовал автопробег среднетоннажных грузовиков DONGFENG под названием «Следуй за солнцем», организованный эксклюзивным дистрибьютором «ДУНФЭН ТРАК РУС». Этот автопробег представляет широкий спектр транспортных решений для бизнеса в 2024 году.

Более 40 ведущих компаний присоединились к старту во Владивостоке у официального дилерского центра «Бас-ДВ», чтобы вживую оценить автомобили DONGFENG, пройти тест-драйвы, узнать больше о модельном ряде и пообщаться с импортером. В рамках мероприятия было проведено свыше 10 тест-драйвов и собрана ценная обратная связь.



В пробеге принимают участие 9 автомобилей DONGFENG: промтоварные фургоны Z55, бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками С120 и С180, рефрижераторные фургоны С80 и С180, а также мусоровоз С120, вакуумный автомобиль С120 и эвакуатор Z80.

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Кроме того, в автопробеге участвуют 4 автомобиля от официальных партнеров – цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобусы DONGFENG, а также малотоннажный грузовик JUNFENG.

Пробег продолжит свой путь через 12 городов России и преодолеет более 8000 километров, демонстрируя надежность, универсальность и высокую производительность коммерческого транспорта DONGFENG в реальных условиях эксплуатации. Водители отметили комфортность вождения, легкость управления и плавность движения, оценили динамику разгона и мощность двигателя, а также систему подвески и обзора из салона автомобиля.

Присоединяйтесь к автопробегу в следующих городах:

16 мая – Хабаровск

26 мая – Чита

1 июня – Иркутск

9 июня – Красноярск

12 июня – Новосибирск

15 июня – Омск

18 июня – Екатеринбург

20 июня – Челябинск

23 июня – Уфа

26 июня – Казань

29 июня – Нижний Новгород

2 июля – Москва

Каждая встреча обещает будет с интересной программой, тест-драйвами, общением с представителями дистрибьютора и розыгрышами сертификатов со скидкой 333 000 рублей на покупку шасси DONGFENG.

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Партнеры автопробега: NTLIFT, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Рустрак.

Присоединяйтесь к автопробегу DONGFENG и узнайте больше о мире коммерческой технике, которая изменяет правила игры!

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