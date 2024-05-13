Автопробег грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» стартовал во Владивостоке

Более 40 ведущих компаний присоединились к старту во Владивостоке у официального дилерского центра «Бас-ДВ», чтобы вживую оценить автомобили DONGFENG, пройти тест-драйвы, узнать больше о модельном ряде и пообщаться с импортером. В рамках мероприятия было проведено свыше 10 тест-драйвов и собрана ценная обратная связь.
В пробеге принимают участие 9 автомобилей DONGFENG: промтоварные фургоны Z55, бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками С120 и С180, рефрижераторные фургоны С80 и С180, а также мусоровоз С120, вакуумный автомобиль С120 и эвакуатор Z80.
Кроме того, в автопробеге участвуют 4 автомобиля от официальных партнеров – цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобусы DONGFENG, а также малотоннажный грузовик JUNFENG.
Пробег продолжит свой путь через 12 городов России и преодолеет более 8000 километров, демонстрируя надежность, универсальность и высокую производительность коммерческого транспорта DONGFENG в реальных условиях эксплуатации. Водители отметили комфортность вождения, легкость управления и плавность движения, оценили динамику разгона и мощность двигателя, а также систему подвески и обзора из салона автомобиля.
Присоединяйтесь к автопробегу в следующих городах:
- 16 мая – Хабаровск
- 26 мая – Чита
- 1 июня – Иркутск
- 9 июня – Красноярск
- 12 июня – Новосибирск
- 15 июня – Омск
- 18 июня – Екатеринбург
- 20 июня – Челябинск
- 23 июня – Уфа
- 26 июня – Казань
- 29 июня – Нижний Новгород
- 2 июля – Москва
Каждая встреча обещает будет с интересной программой, тест-драйвами, общением с представителями дистрибьютора и розыгрышами сертификатов со скидкой 333 000 рублей на покупку шасси DONGFENG.
Партнеры автопробега: NTLIFT, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Рустрак.
Присоединяйтесь к автопробегу DONGFENG и узнайте больше о мире коммерческой технике, которая изменяет правила игры!
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