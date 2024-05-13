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  • Автопробег грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» стартовал во Владивостоке

Автопробег грузовиков DONGFENG «Следуй за солнцем» стартовал во Владивостоке

13.05.2024 26 0 0

Во Владивостоке сегодня стартовал автопробег среднетоннажных грузовиков DONGFENG под названием «Следуй за солнцем», организованный эксклюзивным дистрибьютором «ДУНФЭН ТРАК РУС». Этот автопробег представляет широкий спектр транспортных решений для бизнеса в 2024 году.

Более 40 ведущих компаний присоединились к старту во Владивостоке у официального дилерского центра «Бас-ДВ», чтобы вживую оценить автомобили DONGFENG, пройти тест-драйвы, узнать больше о модельном ряде и пообщаться с импортером. В рамках мероприятия было проведено свыше 10 тест-драйвов и собрана ценная обратная связь.

В пробеге принимают участие 9 автомобилей DONGFENG: промтоварные фургоны Z55, бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками С120 и С180, рефрижераторные фургоны С80 и С180, а также мусоровоз С120, вакуумный автомобиль С120 и эвакуатор Z80.

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Кроме того, в автопробеге участвуют 4 автомобиля от официальных партнеров – цельнометаллический фургон, грузопассажирский и туристический автобусы DONGFENG, а также малотоннажный грузовик JUNFENG.

Пробег продолжит свой путь через 12 городов России и преодолеет более 8000 километров, демонстрируя надежность, универсальность и высокую производительность коммерческого транспорта DONGFENG в реальных условиях эксплуатации. Водители отметили комфортность вождения, легкость управления и плавность движения, оценили динамику разгона и мощность двигателя, а также систему подвески и обзора из салона автомобиля.

Присоединяйтесь к автопробегу в следующих городах:

  • 16 мая – Хабаровск
  • 26 мая – Чита
  • 1 июня – Иркутск    
  • 9 июня – Красноярск
  • 12 июня – Новосибирск
  • 15 июня – Омск
  • 18 июня – Екатеринбург
  • 20 июня – Челябинск
  • 23 июня – Уфа
  • 26 июня – Казань
  • 29 июня – Нижний Новгород
  • 2 июля – Москва

Каждая встреча обещает будет с интересной программой, тест-драйвами, общением с представителями дистрибьютора и розыгрышами сертификатов со скидкой 333 000 рублей на покупку шасси DONGFENG.

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Партнеры автопробега: NTLIFT, Колеса.ру, Avito Спецтехника, Авторадио, Cummins, МОСКОММАШ, Исток и Рустрак.

Присоединяйтесь к автопробегу DONGFENG и узнайте больше о мире коммерческой технике, которая изменяет правила игры!

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