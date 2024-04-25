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  • Автопробег «Следуй за солнцем» среднетоннажных грузовиков DONGFENG стартовал в Китае!

Автопробег «Следуй за солнцем» среднетоннажных грузовиков DONGFENG стартовал в Китае!

25.04.2024 27 0 0

Этот автопробег демонстрирует надежность и высокое качество автомобилей DONGFENG, поставляемых ДУНФЭН ТРАК РУС, а также укрепляет дружественные связи между Китаем и Россией.


Первый этап пробега стартовал у завода WAZAM Yangzhou MAXTONE Composite Co. в Янчжоу, где были представлены каркасные промтоварные фургоны. Главные преимущества — это их малая масса, 475 килограммов с подрамником, стойкость к впитыванию влаги и ржавлению, а также бесшумная эксплуатация. Благодаря применению передовых технологий и инновационных материалов эти фургоны готовы к решению самых сложных задач по перевозке грузов.

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На следующей остановке в городе Яньтай была представлена партия мусоровозов DONGFENG, произведенных на заводе Yantai Head Special Cars Limited. Эти мусоровозы обладают высокой грузоподъемностью и идеально подходят для городов с интенсивной системой сбора и транспортировки мусора. Благодаря этим особенностям мусоровоз способен значительно снизить количество рейсов для вывоза мусора, что экономит как время, так и топливо.

Третий этап старта автопробега прошел в городе Шеян, провинции Хубэй, где были представлены бортовые автомобили с крано-манипуляторными установками от компании Baolu Automobile Industrial (Shiyan) Co., Ltd. Эти многофункциональные подъемно-транспортные средства обладают высокой маневренностью и используются для погрузки/разгрузки и транспортировки грузов, что делает их идеальным выбором для широкого спектра задач.

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Заключительным этапом является старт рефрижераторных фургонов, произведенных на заводе Henan Xinfei Special Purpose Vehicle Co., Ltd. в городе Синьсян. Эти фургоны, изготовленные согласно европейским стандартам и обладающие высокими теплоизоляционными свойствами, идеально подходят для транспортировки скоропортящихся и свежезамороженных продуктов.

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В начале мая автомобили соберутся на границе и отправятся в путь через 13 городов России от Владивостока до Москвы. ДУНФЭН ТРАК РУС приглашает всех желающих присоединиться к автопробегу и увидеть надежные грузовики DONGFENG в действии!

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