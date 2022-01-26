Авторынок Европы 2021: VW Golf сохранил лидерство на фоне рекордной доли кроссоверов

Аналитическое агентство JATO Dynamics опубликовало статистику продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на европейском рынке в 2021 году. Общий объём рынка составил 11,75 млн машин, на 1,6% меньше чем в ковидном 2020-м с его затяжными карантинами.

Продажи новых машин в Европе в 2021 году стали худшими в этом веке и опустились до уровня 1985 года. Главная причина такого спада — глобальный дефицит микрочипов, спровоцированный пандемией COVID-19. Оказалось, что нехватка комплектующих — более тяжёлое испытание для многих автопроизводителей, чем закрытые на несколько месяцев автосалоны.

По сравнению с 2020-м продажи упали у половины марок из топ-25 (см. таблицу ниже), больше других просели Ford (-19,2%), Renault (-17,2%) и Mercedes-Benz (-14,2%). При этом двум маркам удалось нарастить продажи не только по сравнению с 2020-м, но и с доковидным 2019-м — это Kia и Tesla. Рост у Tesla — наиболее заметный, и это притом что американской компании так и не удалось запустить в 2021 году Гигафабрику в пригороде Берлина (по последним данным, старт производства ожидается в марте), то есть она стала лидером роста исключительно на импорте (в Европу сейчас поставляются в основном машины китайской сборки, с Гигафабрики в Шанхае).



Агентство JATO Dynamics опубликовало также любопытную инфографику по долям рынка, из которой видно, что за два кризисных для рынка года хорошо прибавили Hyundai-Kia и Toyota, а в премиум-сегменте BMW увеличила отрыв от Daimler.



В рейтинге самых популярных марок Volkswagen сохранил уверенное лидерство (продано 1 273 892 автомобиля), а вот в рейтинге моделей «вечный бестселлер» VW Golf удержался на первом месте лишь чудом: реализовано 205 408 единиц, на 27,9% меньше, чем в 2020-м, — это самое большое падение среди всех моделей из топ-25. В декабре, напомним, Golf скатился аж на 35 место. Второе место по итогам года — у Peugeot 208 (продано 196 869 шт., -1,1%), на третьем — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero (196 792 шт., +16,9%).



Hyundai Tucson

Самым продаваемым кроссовером стал субкомпактный Peugeot 2008 (194 653 шт., +24,4%), лидером роста — компактный кроссовер Hyundai Tucson: его продажи в 2021 году выросли на 64,3% до 149 170 единиц, благодаря чему он стал бестселлером в своём классе, обогнав Peugeot 3008 (140 015 шт., +11,9%) и VW Tiguan (133 558 шт., -9,5%). Доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в 2021 году достигла рекордного уровня в 45,5% от общего объёма рынка (в 2019 году было 38,2%, в 2020 году — 40,3%), при этом наибольший рост показали относительно дорогие SUV среднего класса (рост продаж составил 42,6% по сравнению с 2020 годом), самым популярным из которых стал Volvo XC60 (продано 74 464 шт., +6%).



Fiat Ducato

Самой популярной премиальной моделью и одновременно самым популярным электромобилем стал американский седан Tesla Model 3 (141 429 шт., +64%), самым востребованным спорткаром — Porsche 911 (16 479 шт., +7%), самой продаваемой коммерческой моделью — неувядающий Fiat Ducato, который выпускается с 2006 года и в 2021 году пережил очередной рестайлинг (46 064 шт., -6%).



В следующем году продажи новых автомобилей на европейском рынке наверняка поползут вверх (дефицит микрочипов если не исчезнем совсем, то заметно уменьшится), и главной интригой станет имя нового бестселлера — кто-то новенький или всё-таки Golf?

