Европа ×
  • Авторынок Европы 2021: VW Golf сохранил лидерство на фоне рекордной доли кроссоверов

Авторынок Европы 2021: VW Golf сохранил лидерство на фоне рекордной доли кроссоверов

26.01.2022 212 0 0

Аналитическое агентство JATO Dynamics опубликовало статистику продаж новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей на европейском рынке в 2021 году. Общий объём рынка составил 11,75 млн машин, на 1,6% меньше чем в ковидном 2020-м с его затяжными карантинами.

 

Продажи новых машин в Европе в 2021 году стали худшими в этом веке и опустились до уровня 1985 года. Главная причина такого спада — глобальный дефицит микрочипов, спровоцированный пандемией COVID-19. Оказалось, что нехватка комплектующих — более тяжёлое испытание для многих автопроизводителей, чем закрытые на несколько месяцев автосалоны.

По сравнению с 2020-м продажи упали у половины марок из топ-25 (см. таблицу ниже), больше других просели Ford (-19,2%), Renault (-17,2%) и Mercedes-Benz (-14,2%). При этом двум маркам удалось нарастить продажи не только по сравнению с 2020-м, но и с доковидным 2019-м — это Kia и Tesla. Рост у Tesla — наиболее заметный, и это притом что американской компании так и не удалось запустить в 2021 году Гигафабрику в пригороде Берлина (по последним данным, старт производства ожидается в марте), то есть она стала лидером роста исключительно на импорте (в Европу сейчас поставляются в основном машины китайской сборки, с Гигафабрики в Шанхае).

Агентство JATO Dynamics опубликовало также любопытную инфографику по долям рынка, из которой видно, что за два кризисных для рынка года хорошо прибавили Hyundai-Kia и Toyota, а в премиум-сегменте BMW увеличила отрыв от Daimler.

В рейтинге самых популярных марок Volkswagen сохранил уверенное лидерство (продано 1 273 892 автомобиля), а вот в рейтинге моделей «вечный бестселлер» VW Golf удержался на первом месте лишь чудом: реализовано 205 408 единиц, на 27,9% меньше, чем в 2020-м, — это самое большое падение среди всех моделей из топ-25. В декабре, напомним, Golf скатился аж на 35 место. Второе место по итогам года — у Peugeot 208 (продано 196 869 шт., -1,1%), на третьем — бюджетный хэтчбек Dacia Sandero (196 792 шт., +16,9%).

Hyundai Tucson

Самым продаваемым кроссовером стал субкомпактный Peugeot 2008 (194 653 шт., +24,4%), лидером роста — компактный кроссовер Hyundai Tucson: его продажи в 2021 году выросли на 64,3% до 149 170 единиц, благодаря чему он стал бестселлером в своём классе, обогнав Peugeot 3008 (140 015 шт., +11,9%) и VW Tiguan (133 558 шт., -9,5%). Доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в 2021 году достигла рекордного уровня в 45,5% от общего объёма рынка (в 2019 году было 38,2%, в 2020 году — 40,3%), при этом наибольший рост показали относительно дорогие SUV среднего класса (рост продаж составил 42,6% по сравнению с 2020 годом), самым популярным из которых стал Volvo XC60 (продано 74 464 шт., +6%).

Fiat Ducato

Самой популярной премиальной моделью и одновременно самым популярным электромобилем стал американский седан Tesla Model 3 (141 429 шт., +64%), самым востребованным спорткаром — Porsche 911 (16 479 шт., +7%), самой продаваемой коммерческой моделью — неувядающий Fiat Ducato, который выпускается с 2006 года и в 2021 году пережил очередной рестайлинг (46 064 шт., -6%).

В следующем году продажи новых автомобилей на европейском рынке наверняка поползут вверх (дефицит микрочипов если не исчезнем совсем, то заметно уменьшится), и главной интригой станет имя нового бестселлера — кто-то новенький или всё-таки Golf?

авторынок статистика Европа

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто с пробегом Fiat Doblo l с пробегом: кузов способен на многое, а блок управления двигателем – нет Fiat Doblo в сознании многих связан исключительно с коммерческой деятельностью. Зря, потому что он мог быть интересным семейным пяти- и даже семиместным автомобилем. Впрочем, как рабочая лош... 452 0 0 26.01.2022
Статьи / Авто недели Можно доплатить за спокойствие: стоит ли покупать Mitsubishi Outlander II за миллион рублей Несмотря на постоянный рост цен, выбрать полноприводный кроссовер или внедорожник за миллион или чуть больше еще возможно. Например, это может быть крупный Hyundai ix55, более компактный R... 5319 10 3 25.01.2022
Статьи / Популярные вопросы Даже в кресле: о каком штрафе стоит помнить при перевозке ребенка в машине Мы подробно рассказывали о том, как перевозить детей в автомобиле с учетом поправок от 2017 года, а также отдельно отмечали недопустимость применения адаптеров ремней безопасности, о котор... 4299 0 5 24.01.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Авто с пробегом Полный сток, зелёный салон и 400 тысяч пробега: опыт владения Mercedes S124 Казалось, еще недавно 124-е Мерседесы, любимые народом, вовсю покупали на вторичке для езды как уже непрестижную, но сверхнадежную и неубиваемую машину, однако это время безвозвратно прошло…... 12979 20 20 02.12.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Тест-драйв Genesis GV70: приборка с 3D-эффектом, салон круче, чем у BMW, и экономия в миллион Младший кроссовер корейского премиум-бренда записал в свои конкуренты Audi Q5, BMW X3 и Mercedes-Benz GLC. Способен ли корейский выскочка отбить покупателей у признанных авторитетов? 12777 1 6 18.10.2021
Тест-драйвы / Тест-драйв Салон с квартиру и запчасти за копейки: опыт владения Chrysler Concorde за 220 000 рублей Про такие машины принято говорить, пренебрежительно махнув рукой: «Да они уже давно все сгнившие и ушатанные!». Тем не менее поклонники упорно ищут и успешно находят удачные экземпляры. А по... 12591 16 7 30.09.2021
Обсуждаемое
78 Седан С Лады Весты на Е-класс: опыт владения Mercedes W211
63 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings