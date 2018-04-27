Так же, как на российском авторынке в целом, динамика роста спроса на новые автомобили в Северной столице постепенно замедляется.

В Санкт-Петербурге в течение первого квартала 2018 года дилеры реализовали 33 909 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. По данным аналитиков «Auto-Dealer-СПб», этот результат на 25% больше по сравнению с показателем продаж в январе-марте прошлого года.

Объём продаж новых автомобилей в марте составил 13 944 экземпляра. Этот результат на 19% выше по сравнению с результатом того же месяца 2017-го. Эксперты отметили, что больше машин по итогам одного месяца (за последние три года) было реализовано только в декабре прошлого года: тогда петербургские автомобилисты купили 14 784 новых авто.

ТОП-15 самых популярных марок в Санкт-Петербурге в I квартале 2018 года Место Марка Продажи в январе-марте 2018 года, шт. Разница по отношению к АППГ, % 1 Hyundai 4 118 + 28,0 2 Lada 3 543 + 34,0 3 Kia 3 512 + 34,0 4 Renault 3 153 + 17,0 5 Volkswagen 2 600 + 36,0 6 Ford 2 180 + 22,0 7 Skoda 1 952 + 25,0 8 Mitsubishi 1 771 + 104,0 9 Toyota 1 517 + 0,5 10 Nissan 1 273 + 20,0 11 Mercedes-Benz 1 110 + 9,0 12 BMW 849 + 1,0 13 ГАЗ 603 + 1,0 14 Mazda 549 + 21,0 15 Land Rover 477 — 6,0

Из всего рейтинга отрицательная динамика наблюдается только Land Rover, «скромный» прирост заметен у таких брендов как Toyota, BMW и ГАЗ. Меньше 10% нарастил также Mercedes-Benz. Однако у большинства марок увеличение объёмов продаж по отношению к показателю АППГ более заметное. Лидером по приросту является марка Mitsubishi, увеличившая продажи более чем в два раза.

По мнению гендиректора агентства Михаила Чаплыгина, на высокий объём продаж новых автомобилей в Санкт-Петербурге в марте могли повлиять сообщения об увеличении утильсбора с 1 апреля 2018 года (так как из-за этого предположительно увеличатся российские цены, особенно на импортируемые модели).

Он предположил, что результаты апреля также будут высокими. Причиной этому станет то, что некоторые автопроизводители уже объявили о новых прайсах, которые начнут действовать с мая. Это решение было принято компаниями после недавнего ослабления рубля.

Известно, что по итогам января-марта 2018 года доля Санкт-Петербурга в общем объёме продаж новых машин в РФ составила 8,6%, тогда как в первом квартале прошлого года показатель был равен 8,4%. Как ранее сообщал портал «Колёса.ру», всего в России за первые три месяца текущего года было реализовано 392 920 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 21,7% меньше по сравнению с АППГ.

Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге начали сокращать объёмы производства автомобилей: так, по итогам марта 2018 года заводы Hyundai, Toyota и Nissan выпустили в общей сложности 28 900 легковых машин, это говорит о снижении показателя на 9% по отношению к тому же месяцу прошлого года.