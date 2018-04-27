В Санкт-Петербурге в течение первого квартала 2018 года дилеры реализовали 33 909 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. По данным аналитиков «Auto-Dealer-СПб», этот результат на 25% больше по сравнению с показателем продаж в январе-марте прошлого года.
Объём продаж новых автомобилей в марте составил 13 944 экземпляра. Этот результат на 19% выше по сравнению с результатом того же месяца 2017-го. Эксперты отметили, что больше машин по итогам одного месяца (за последние три года) было реализовано только в декабре прошлого года: тогда петербургские автомобилисты купили 14 784 новых авто.
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ТОП-15 самых популярных марок в Санкт-Петербурге в I квартале 2018 года
|Место
|Марка
|Продажи в январе-марте 2018 года, шт.
|Разница по отношению к АППГ, %
|1
|Hyundai
|4 118
|+ 28,0
|2
|Lada
|3 543
|+ 34,0
|3
|Kia
|3 512
|+ 34,0
|4
|Renault
|3 153
|+ 17,0
|5
|Volkswagen
|2 600
|+ 36,0
|6
|Ford
|2 180
|+ 22,0
|7
|Skoda
|1 952
|+ 25,0
|8
|Mitsubishi
|1 771
|+ 104,0
|9
|Toyota
|1 517
|+ 0,5
|10
|Nissan
|1 273
|+ 20,0
|11
|Mercedes-Benz
|1 110
|+ 9,0
|12
|BMW
|849
|+ 1,0
|13
|ГАЗ
|603
|+ 1,0
|14
|Mazda
|549
|+ 21,0
|15
|Land Rover
|477
|— 6,0
Из всего рейтинга отрицательная динамика наблюдается только Land Rover, «скромный» прирост заметен у таких брендов как Toyota, BMW и ГАЗ. Меньше 10% нарастил также Mercedes-Benz. Однако у большинства марок увеличение объёмов продаж по отношению к показателю АППГ более заметное. Лидером по приросту является марка Mitsubishi, увеличившая продажи более чем в два раза.
По мнению гендиректора агентства Михаила Чаплыгина, на высокий объём продаж новых автомобилей в Санкт-Петербурге в марте могли повлиять сообщения об увеличении утильсбора с 1 апреля 2018 года (так как из-за этого предположительно увеличатся российские цены, особенно на импортируемые модели).
Он предположил, что результаты апреля также будут высокими. Причиной этому станет то, что некоторые автопроизводители уже объявили о новых прайсах, которые начнут действовать с мая. Это решение было принято компаниями после недавнего ослабления рубля.
Известно, что по итогам января-марта 2018 года доля Санкт-Петербурга в общем объёме продаж новых машин в РФ составила 8,6%, тогда как в первом квартале прошлого года показатель был равен 8,4%. Как ранее сообщал портал «Колёса.ру», всего в России за первые три месяца текущего года было реализовано 392 920 новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей, что на 21,7% меньше по сравнению с АППГ.
Ранее стало известно о том, что в Санкт-Петербурге начали сокращать объёмы производства автомобилей: так, по итогам марта 2018 года заводы Hyundai, Toyota и Nissan выпустили в общей сложности 28 900 легковых машин, это говорит о снижении показателя на 9% по отношению к тому же месяцу прошлого года.
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