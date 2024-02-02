АВТОСТАТ: Авито Авто – самая безопасная и популярная площадка для сделок по автомобилям

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» назвали Авито Авто самой популярной и безопасной онлайн-площадкой по покупке-продаже автомобилей по результатам проведенного исследования . В нем приняли участие более 3 000 автолюбителей, проживающих в различных регионах России.

Специалисты «АВТОСТАТа» оценивали онлайн-сервисы по нескольким критериям: популярность, узнаваемость, полезность, эффективность, забота о безопасности. Сервис Авито Авто занял первое место по всем критериям.

Популярность и узнаваемость

91% участников исследования признали Авито Авто самой узнаваемой онлайн-площадкой по продаже автомобилей. Второе и третье место заняли компании Auto.ru (81%) и Drom.ru (57%). Кроме того, эксперты провели анализ и по отдельным регионам. Опрос показал наибольшую узнаваемость Авито Авто (свыше 90%) в ЦФО, СЗФО и Санкт-Петербурге, Поволжье, ЮФО, на Северном Кавказе.

Полезность и эффективность: 75% пользователей размещают объявления о продаже авто на Авито Авто, 67% – там же закрывают сделку

Исследование агентства “АВТОСТАТ” также затронуло эффективность и востребованность автомобильных онлайн-ресурсов. В рамках исследования выяснилось, что три из четырех (75%) пользователей размещали объявления о продаже машин на Авито Авто, чуть более 40% – на Auto.ru, а каждый третий (33%) – на Drom.ru.

Еще один критерий оценки – успешность продажи автомобиля. 67% опрошенных подтвердили, что успешно закрыли сделку на Авито Авто, почти 22% респондентов – на Drom.ru, а около 10% – на Auto.ru.

Схожие результаты были выявлены и среди покупателей машины. Каждый второй респондент (46%) смог приобрести автомобиль на Авито Авто, 17% опрошенных – на Auto.ru, еще 16% – на Drom.ru.

Забота о безопасности

В заключении исследования эксперты оценили функционал онлайн-сервисов, предусмотренный для защиты своих пользователей. Это целый комплекс различных мер, включающий проверку подлинности продавца и истории автомобиля, защиту контактных и личных данных, ведение их рейтингов и другое. На первом месте по заботе о безопасности пользователей вновь оказался сервис Авито Авто (42%), на втором – Auto.ru (34%), на третьем – Drom.ru (22%).