Автостат выявил самые популярные бренды АЗС в России

Наиболее важным критерием при выборе автозаправочной станции участники опроса считают качество топлива, на втором месте – его цена.

Чтобы выяснить предпочтения россиян в вопросе заправки автомобилей, эксперты агентства «Автостат» провели опрос, в котором приняли участие около 2 тыс. респондентов из разных регионов страны. Специалисты выяснили, какие марки топлива выбирают российские автомобилисты, на каких АЗС заправляются, а также что они считают наиболее важным при выборе автозаправки.

Для большинства автовладельцев бренд АЗС имеет значение: всего 4,3% опрошенных отметили, что не обращают на это внимания. Оставшимся 95,7% респондентам эксперты предложили указать несколько марок, которые они предпочитают. В результате больше всех голосов отвечавшие отдали «Лукойлу» (55,1%), второе месте в рейтинге у «Роснефти» (47,5%), замыкает тройку лидеров «Газпромнефть» (41,5%). Ещё в первую пятёрку вошли «Газпром» (24,1%) и «Татнефть» (20,9%).

Аналитики агентства выяснили, какие критерии являются наиболее важными для автомобилистов при выборе АЗС. Большинство респондентов (70,4%) во всех федеральных округах страны самым значимым критерием назвали качество топлива. На этом пункте сошлись во мнении владельцы и отечественных автомобилей, и иномарок. Следующим важным фактором участники опроса назвали стоимость топлива (64,7%), далее следуют такие критерии как «удобное расположение на маршруте» (42,7%), «быстрое обслуживание и отсутствие очередей» (36,8%), «удобные заезд и выезд» (34,6%).

Кроме того, эксперты попросили автовладельцев оценить сети АЗС, в пользу которых они делают свой выбор, по нескольким категориям. В результате на высококонкурентном рынке топлива в РФ рейтинг доверия возглавил «Лукойл» (на этот бренд пришлось 74,5% голосов), второе место заняла «Роснефть» (73,1% голосов), третье – «Газпромнефть» (71,4% голосов).

Аналогичное трио заняло лидирующие позиции согласно ответам респондентов, касающихся: качества топлива (на первом месте снова «Лукойл» с 74,7% голосов, на втором «Роснефть» – 69,4%, замыкает первую тройку «Газпромнефть» – 66,3%); высокого уровня сервиса на АЗС (67,2%, 59,4% и 62,6% соответственно), а также узнаваемости бренда (69,8%, 40,2% и 30,6% соответственно).

Участников опроса попросили оценить долю заправок своего автомобиля в каждой сети. Согласно результатам, и этот рейтинг возглавил «Лукойл» (26,1%), за ним с небольшим отрывом следует «Роснефть» (25,1%), а замыкает ТОП-3 «Газпромнефть» (18,4%). Далее в списке числятся «Газпром» (8,3%), «Татнефть» (7,1%) и Башнефть (5,2%).

В будущем российские автовладельцы хотели бы заправлять свои машины на АЗС «Лукойла» (этот бренд получил 52,9% голосов), «Роснефти» (46,9%), «Газпромнефти» (41,3%). Кроме того, в первую пятёрку по ответам на этот вопрос вошли «Газпром» (25,5%) и «Татнефть» (23,3%).

Судя по ответам респондентов агентства, россияне высоко оценивают качество нефтепродуктов на АЗС лидеров рейтинга. Также они ценят то, что компании постоянно поддерживают заявленный уровень качества топлива, и поэтому продолжают делать выбор в пользу тех АЗС, которые вызывают у них доверие. Помимо этого, участники опроса довольны удобным расположением заправок брендов-лидеров и их хорошим сервисом.

Стоит отметить, что обладатель первого места по итогам опроса Автостата – «Лукойл» – подтвердил своё лидерство ещё и в конкурсе «Бренд года», который проводит издание «За рулём» (победители были определены с помощью народного голосования). Так, марка два года подряд становилась обладателем «золота» в номинации «Лучшие АЗС»: в 2023 году за неё было отдано 37,44% голосов, в 2024-м – 31, 05%.

Аналитики агентства выяснили, что больше половины респондентов (53,3%) заправляют свои автомобили бензином марки АИ-95. Ещё 38,5% делают выбор в пользу марки бензина АИ-92. Совокупно на марки бензина АИ-98 и АИ-100, а также газовое и дизельное топливо пришлось 8,2% голосов участников опроса.