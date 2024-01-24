Автотека: Chevrolet Niva стала самым безаварийным авто в 2023 году

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали, какие модели авто возрастом до 13 лет реже всего участвовали в ДТП. По результатам анализа было выделено 10 автомобилей с наименьшим числом ДТП за период с января по декабрь. В тройку лидеров вошли Chevrolet Niva, LIFAN X60, Renault Duster. При этом самыми аккуратными водителями уже второй год становятся обладатели Chevrolet Niva.

﻿Топ-10 автомобилей с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП в России в 2023 году*﻿

Chevrolet Niva LIFAN X60 Renault Duster SsangYong Actyon Daewoo Nexia Renault Sandero Nissan Terrano Renault Sandero Stepway Daewoo Matiz Skoda Yeti

Согласно полученным данным, 31% автомобилей в общем рейтинге занимают модели японского автопрома. Сюда вошли Mazda, Datsun, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Nissan и Toyota. На втором месте в общей статистике по ДТП производители из Южной Кореи (24%): Kia, Hyundai, Daewoo, SsangYong. Водители немецких авто на третьем месте – их в общем рейтинге 15%. Сюда вошли BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen.

Статистика автомобилей с наименьшим числом ДТП по странам-производителям в России в 2023 году

Япония: 31% Южная Корея: 24% Германия: 15% Франция: 12% Чехия: 7% США: 8% Китай: 1,5% Россия: 1,5%

В отчетах Автотеки можно найти не только данные о ДТП автомобиля перед покупкой, но и получить расширенный отчет о реальном пробеге, прохождении ТО, произведенных ремонтах, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси. Наши аналитики зафиксировали, что в первой десятке автомобилей с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП по 30% заняли модели южнокорейских и французских производителей. Константин Болдырев старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке

*Данные основываются на усредненных показателях количества ДТП каждой модели в отчетах Автотеки.