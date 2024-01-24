Топ-10 автомобилей с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП в России в 2023 году*
- Chevrolet Niva
- LIFAN X60
- Renault Duster
- SsangYong Actyon
- Daewoo Nexia
- Renault Sandero
- Nissan Terrano
- Renault Sandero Stepway
- Daewoo Matiz
- Skoda Yeti
Согласно полученным данным, 31% автомобилей в общем рейтинге занимают модели японского автопрома. Сюда вошли Mazda, Datsun, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Nissan и Toyota. На втором месте в общей статистике по ДТП производители из Южной Кореи (24%): Kia, Hyundai, Daewoo, SsangYong. Водители немецких авто на третьем месте – их в общем рейтинге 15%. Сюда вошли BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen.
Статистика автомобилей с наименьшим числом ДТП по странам-производителям в России в 2023 году
- Япония: 31%
- Южная Корея: 24%
- Германия: 15%
- Франция: 12%
- Чехия: 7%
- США: 8%
- Китай: 1,5%
- Россия: 1,5%
В отчетах Автотеки можно найти не только данные о ДТП автомобиля перед покупкой, но и получить расширенный отчет о реальном пробеге, прохождении ТО, произведенных ремонтах, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси. Наши аналитики зафиксировали, что в первой десятке автомобилей с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП по 30% заняли модели южнокорейских и французских производителей.
*Данные основываются на усредненных показателях количества ДТП каждой модели в отчетах Автотеки.
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