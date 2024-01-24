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Автотека: Chevrolet Niva стала самым безаварийным авто в 2023 году

24.01.2024 63 0 0

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали, какие модели авто возрастом до 13 лет реже всего участвовали в ДТП. По результатам анализа было выделено 10 автомобилей с наименьшим числом ДТП за период с января по декабрь. В тройку лидеров вошли Chevrolet Niva, LIFAN X60, Renault Duster. При этом самыми аккуратными водителями уже второй год становятся обладатели Chevrolet Niva. 

﻿Топ-10 автомобилей с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП в России в 2023 году*﻿

  1. Chevrolet Niva
  2. LIFAN X60
  3. Renault Duster
  4. SsangYong Actyon
  5. Daewoo Nexia
  6. Renault Sandero
  7. Nissan Terrano
  8. Renault Sandero Stepway
  9. Daewoo Matiz
  10. Skoda Yeti

Согласно полученным данным, 31% автомобилей в общем рейтинге занимают модели японского автопрома. Сюда вошли Mazda, Datsun, Lexus, Mitsubishi, Subaru, Nissan и Toyota. На втором месте в общей статистике по ДТП производители из Южной Кореи (24%): Kia, Hyundai, Daewoo, SsangYong. Водители немецких авто на третьем месте – их в общем рейтинге 15%. Сюда вошли BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen.

Статистика автомобилей с наименьшим числом ДТП по странам-производителям в России в 2023 году

  1. Япония: 31%
  2. Южная Корея: 24%
  3. Германия: 15%
  4. Франция: 12%
  5. Чехия: 7%
  6. США: 8%
  7. Китай: 1,5%
  8. Россия: 1,5%
В отчетах Автотеки можно найти не только данные о ДТП автомобиля перед покупкой, но и получить расширенный отчет о реальном пробеге, прохождении ТО, произведенных ремонтах, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси. Наши аналитики зафиксировали, что в первой десятке автомобилей с наименьшим количеством выявленных фактов участия в ДТП по 30% заняли модели южнокорейских и французских производителей.
Константин Болдырев
старший менеджер по развитию бизнеса в Автотеке

*Данные основываются на усредненных показателях количества ДТП каждой модели в отчетах Автотеки.

кроссовер Россия

 

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