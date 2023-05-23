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Автотека назвала наиболее надежные китайские авто с пробегом

23.05.2023 83 0 0

Эксперты Автотеки (проект Авито), сервиса онлайн-проверки автомобилей с пробегом, проанализировали данные о запросах истории автомобилей китайских производителей в первом полугодии 2023 года и выяснили, какие модели возрастом до 6 лет реже всего участвовали в ДТП и подвергались серьезному ремонту за время эксплуатации. По сведениям экспертов, рейтинг моделей китайских автомобилей, в отчетах которых реже всего встречалась информация о дефектах авто, возглавил Changan CS35.

В рамках исследования рассматривалась статистика китайских автомобилей, по которым пользователи Автотеки запрашивали отчеты в январе-мае 2023 года. Данные для расчета среднего количества дилерских, сервисных, аукционных, диагностических событий и ДТП были взяты из собственной базы данных Автотеки. 

«Спрос на китайские авто в России продолжает расти. Популярностью у покупателей пользуются не только новые авто из Поднебесной, но и автомобили с пробегом: по данным Авито Авто, в январе-феврале 2023 года спрос на автомобили с пробегом китайских брендов на платформе вырос на 19,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, можно говорить о росте покупательского доверия к авто данного сегмента. Однако перед покупкой автомобиля с пробегом важно проверить его историю. Отчеты Автотеки содержат расширенные данные о ДТП, в том числе – оформленных по европротоколам, информацию о пробеге, прохождении ТО, страховых выплатах и расчетах ремонта, эксплуатации ТС юридическим лицом или службой такси», – комментируют эксперты Автотеки. 

От Changan CS35 до EXEED VX: у каких моделей китайских автомобилей с пробегом в возрасте до 6 лет реже всего были выявлены факты участия в ДТП и ремонты 

Согласно сведениям экспертов Автотеки, в январе-мае 2023 года в отчетах модели Changan CS35 было выявлено наименьшее среднее число негативных событий за время эксплуатации, в том числе данных о серьезном ремонте и ДТП. 

На второй строчке рейтинга – JAC J7 . Третье место занимает Geely Atlas Pro, а четвертое – Haval Jolion. На пятой позиции – Changan CS35 Plus. 

Также в топ-10 самых надежных китайских авто с пробегом вошли Changan CS75, JAC S3, EXEED TXL, Geely Emgrand X7 и EXEED VX.

EXEED VX
Россия авто с пробегом статистика

 

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