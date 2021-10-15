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Автотека раскроет историю владения грузовиками

15.10.2021 63 0 0

Сервис «Автотека» запустил функцию проверки истории грузовой техники. Теперь участники авторынка — как частные лица, так и представители бизнеса — смогут самостоятельно оценивать историю эксплуатации грузового транспорта, а также его юридическую чистоту перед покупкой. 

 

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При проверке грузового транспорта через Автотеку будут отражены данные о годе выпуска транспортных средств, их технические характеристики, реальные фотографии, записи предыдущих ремонтов, истории эксплуатации и сведения о ДТП. Также будет доступна юридическая информация: залоги, аресты, штрафы и другие ограничения. 

Данные в Автотеке можно проверить независимо от того, где потребитель планирует приобрести грузовой автомобиль. Сервис предоставит полную информацию от госучреждений, импортёров и производителей грузового транспорта, официальных дилеров, независимых станций технического обслуживания, бюро кредитных историй, федеральной нотариальной палаты, банков, страховых компаний и Авито. Таким образом, покупатель сможет значительно снизить риск приобретения некачественного грузового транспортного средства.

«Авито Авто выступает за прозрачность и чистоту вторичного авторынка, регулярно инвестируя в развитие сервиса “Автотека”. На российском рынке наблюдается повышенный спрос на грузовую технику с пробегом, и мы хотим предоставить покупателям и продавцам возможность совершать прозрачные сделки, а также снижать риски приобретения некачественных транспортных средств в данном сегменте. Мы рады сообщить, что Автотека сделала ещё один важный шаг в сторону формирования цивилизованного и прозрачного вторичного авторынка», — комментирует Вадим Иванов, директор Автотеки.

грузовик Россия коммерческий транспорт

 

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