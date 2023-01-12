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АВТОВАЗ расширил семейство Lada Granta за счёт битопливной версии

12.01.2023 134 0 0

Седан с прибавкой CNG к названию окажется на 45 000 рублей дороже по сравнению с аналогичной бензиновой версией. Стартовый ценник – 800 900 рублей.

Российский производитель выпускает свой «народный автомобиль» с 2011 года. В 2018-м Lada Granta пережила рестайлинг и слилась с Калиной в единое семейство. В течение всего времени на рынке модель занимает места в верхушке списка самых продаваемых моделей. Не стал исключением и весьма непростой прошлый год: как ранее подсчитали в АВТОВАЗе, в 2022-м Гранта разошлась тиражом в 95 879 экземпляров (на 14% меньше, чем годом ранее).

На фото: актуальный седан Lada Granta
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На фото: актуальный седан Lada Granta
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В новом году АВТОВАЗ решил расширить семейство за счёт битопливной версии седана. Lada Granta CNG создана совместно с компанией, которая занимается установкой газового оборудования на автомобили (в том числе и на Гранты) – ООО «АТС-Авто». Новая модификация создана по тому же «шаблону», что и получившие ранее версии CNG Lada Vesta и Largus.

Granta CNG может использовать в качестве топлива и бензин, и компримированный природный газ (метан). В первом случае отдача «младшего» восьмиклапанного двигателя объёмом 1,6 литра составляет 90 л.с.; какая мощность у этого мотора при работе на метане, производитель не сообщил. В пару к этому двигателю предлагается безальтернативная пятиступенчатая механическая коробка передач.

Расположенный в багажнике баллон рассчитан на 80 литров газа. Объём грузового отделения у Lada Granta CNG равен 340 литрам (у бензиновой версии седана показатель составляет 520 литров). В компании подсчитали средний расход газа: паспортный показатель – 6,1 куб.м/100 км. Известно, что запас хода у битопливной Гранты с полностью заправленным газовым баллоном и 50-литровым бензобаком равен 1000 км.

Дооснащение метановым газобаллонным оборудованием предлагается для всех актуальных комплектаций четырёхдверных Грант с кондиционером. В АВТОВАЗе рассказали, что все седаны с прибавкой CNG окажутся на 45 000 рублей дороже по сравнению с аналогичными бензиновыми версиями. Стартовый ценник битопливного варианта – 800 900 рублей, за топовую версию придётся отдать не менее 860 900 рублей.

Недавно нынешний президент АВТОВАЗа Максим Соколов рассказал об итогах 2022 года и поделился планами на будущее. Так, в среднесрочной перспективе планирует запуск семейства автомобилей сегмента B (как Kolesa.ru сообщал ранее, речь о новой Гранте), а также разработка кроссовера на платформе Lada Vesta: по словам главы компании, они отправятся в производство в конце 2024 и конце 2025 годов соответственно.

А в текущем году российский производитель намерен начать производство обновлённой Весты на тольяттинском заводе, вернуть на конвейер Ларгус и выпустить опытную партию e-Largus на ижевском предприятии. Кроме того, в 2023 должно стартовать производство Лад на бывшей площадке Nissan в Санкт-Петербурге: речь идёт о седанах и кроссоверах сегментов C и D, выпуск организуют совместно с несколькими китайскими партнёрами (какими именно, пока не уточняется).

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