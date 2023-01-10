АВТОВАЗ рассказал об итогах прошлого года и о планах на 2023-й

АВТОВАЗ подвёл итоги 2022 года, о результатах в ходе пресс-конференции рассказал президент компании Максим Соколов. По подсчётам производителя, за прошлый год дилерам было отгружено в общей сложности 188 645 новых автомобилей марки Lada. Если сравнить нынешний показатель с результатом 2021 года (350 714 шт.), станет ясно, что продажи за кризисный год упали на 46,2%. Однако доля российского бренда значительно выросла: если в 2021-м она была равна 22,4%, то по итогам ушедшего года доля Лад на авторынке РФ составила 27,9%.

На фото: внедорожник Chevrolet Niva Travel

Стоит отметить, что рост доли Lada наблюдается на фоне ухода из страны иностранных компаний: в прошлом году дилеры многих зарубежных марок лишь распродавали те автомобили, которые остались на складах. В текущем году доля продукции АВТОВАЗа только продолжит расти: как Kolesa.ru сообщал ранее, по подсчётам производителя, в 2023-м показатель, вероятно, составит около 50%.



В АВТОВАЗе подсчитали, что за 2022-й дилерам передали 95 879 экземпляров Lada Granta (на 14% меньше, чем в 2021 году), 29 206 единиц Vesta (-74,3%), на Niva Travel пришлось 20 683 шт. (-18,6%), на Niva Legend – 18 097 шт. (-29,9%), на пассажирскую версию Largus – 17 711 шт. (-55,2%). Совокупные продажи коммерческих моделей Lada (речь идёт о фургоне Largus и грузовых модификациях Гранты и Нивы) в 2022-м составили 6770 шт. (-46,7%). Lada Xray покинул модельную линейку, судя по данным, предоставленным АВТОВАЗом, за прошлый год клиенты купили всего 299 экземпляров (в 2021-ом дилеры реализовали 22 107 шт.).

На фото: обновлённый седан Lada Vesta

Ещё в АВТОВАЗе отметили, что в течение прошлого года Lada сохранила количество стран экспорта (очевидно, взамен «выбывших» пришлось искать новые рынки сбыта): в 17 государств (каких именно, не уточняется) было поставлено в общей сложности 17 246 автомобилей российского бренда.



После ухода французской группы Renault из РФ АВТОВАЗу перешли обязанности по обеспечению послепродажного обслуживания автомобилей бренда на территории страны. Также в прошлом году решение об уходе принял японский производитель Nissan: сейчас бывший российский партнёр продолжает подготовительную работу по организации техобслуживания машин этой марки.

На текущий год у российского производителя немало планов. По словам главы АВТОВАЗа, в списке основных задач числятся продолжение локализации ключевых деталей и компонентов, дальнейшая работа с поставщиками и формирование логистических цепочек. Ещё Максим Соколов напомнил о планах по запуску производства обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta на тольяттинском заводе, а также о возобновлении производства Largus и о выпуске опытной партии e-Largus на предприятии в Ижевске.

На фото: тестовый прототип обновлённого универсала Lada Vesta SW

Также в 2023 году АВТОВАЗ собирается запустить производство на бывшем заводе Nissan, который располагается в Санкт-Петербурге. Напомним, здесь под маркой Lada будут выпускаться седаны и кроссоверы сегментов C и D. Как сообщает ТАСС со ссылкой на Максима Соколова, в роли партнёров выступят китайские компании (кто именно, пока не сообщается), переговоры находятся на завершающей стадии. Всего в этом году с конвейера петербургской площадки должно сойти около 10 тыс. автомобилей.



Помимо этого, АВТОВАЗ займётся и ранее анонсированными новыми среднесрочными проектами. Речь идёт о разработке семейства автомобилей сегмента B и кроссовера на платформе Lada Vesta: по словам главы компании, согласно плану, они отправятся в производство в конце 2024 и конце 2025 годов соответственно.