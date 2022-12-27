Глава АВТОВАЗа рассказал о подорожании автомобилей Lada и о планах на бывший завод Nissan

Ожидается, что стоимость моделей российской марки увеличится меньше уровня прогнозируемой инфляции в стране (предполагается, что она составит 5-7%).

Весной французская группа Renault приняла решение продать НАМИ свою долю в компании АВТОВАЗ (это подведомственная Минпромторгу организация). Напомним, в течение нескольких месяцев завод находился в простое: выпуск автомобилей был невозможен из-за нехватки комплектующих. Затем власти смягчили требования к выпускаемым в РФ машинам, плюс нашлись новые поставщики для ряда комплектующих, что позволило некоторым моделям Lada вернуться на конвейер в упрощённом варианте.

На фото: Lada Granta

Сначала было возобновлено производство Lada Granta, затем на конвейер вернулись внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Как отмечалось ранее, по итогам текущего года совокупный объём машин, выпущенных на мощностях заводов АВТОВАЗа, вероятно, составит около 220 тыс. экземпляров.



На фото: Lada Niva Travel

По плану, весной 2023 года на тольяттинском заводе стартует выпуск обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta, а в сентябре того же года будет возобновлено производство Largus. Напомним, опытное производство полностью электрической версии этой модели стартует до конца 2023-го на площадке в Ижевске: сейчас прототип «зелёной» модификации находится на стадии дорожных и лабораторных испытаний.



На фото: Lada Niva Legend

Как сообщалось ранее, во второй половине следующего года АВТОВАЗ начнёт выпускать автомобили под маркой Lada на мощностях бывшего завода Nissan, который находится в Санкт-Петербурге. Как рассказал глава компании Максим Соколов, которого цитирует «Прайм», здесь будет налажена сборка «как минимум трёх новых моделей», которые украсят логотипом в виде ладьи. Предположительно, до конца 2023-го с этого конвейера сойдёт около десяти тысяч машин.



На фото: Lada Largus

Ранее Максим Соколов отмечал, что новинки Lada не составят конкуренции актуальному модельному ряду бренда. Ожидается, что это будут седаны и кроссоверы сегментов C и D. Теперь глава АВТОВАЗа добавил ещё, что выпускаемые на предприятии в Северной столице автомобили Lada окажутся дороже, чем составляющие нынешнюю линейку Granta, Niva, Largus и Vesta; при этом конкретный ценовой диапазон он не обозначил.



Пока что по-прежнему не сообщается, с какой именно компанией АВТОВАЗ создаст СП, переговоры продолжаются. Известно, что они будут завершены в январе-феврале 2023 года. «Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель, – комментирует Максим Соколов. – И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса».

На фото: обновлённый универсал Lada Vesta SW Cross

Кроме того, сегодня президент АВТОВАЗа рассказал о том, как изменятся цены на актуальные модели российской марки в 2023 году. Как сообщает ria.ru со ссылкой на Максима Соколова, увеличение стоимости автомобилей Lada будет меньше прогнозируемой инфляции. Отмечается, что ЦБ прогнозирует инфляцию на следующий год на уровне 5-7%, в Минэкономразвития её оценивают на уровне 5,5%.



Согласно официальному сайту Lada, на сегодняшний день стартовая рекомендованная цена Lada Granta составляет 678 300 рублей, за Niva Legend просят не менее 808 900 рублей, а покупка Niva Travel обойдётся минимум в 998 900 рублей.