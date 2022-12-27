Глава АВТОВАЗа рассказал о подорожании автомобилей Lada и о планах на бывший завод Nissan

Весной французская группа Renault приняла решение продать НАМИ свою долю в компании АВТОВАЗ (это подведомственная Минпромторгу организация). Напомним, в течение нескольких месяцев завод находился в простое: выпуск автомобилей был невозможен из-за нехватки комплектующих. Затем власти смягчили требования к выпускаемым в РФ машинам, плюс нашлись новые поставщики для ряда комплектующих, что позволило некоторым моделям Lada вернуться на конвейер в упрощённом варианте.
Сначала было возобновлено производство Lada Granta, затем на конвейер вернулись внедорожники Niva Legend и Niva Travel. Как отмечалось ранее, по итогам текущего года совокупный объём машин, выпущенных на мощностях заводов АВТОВАЗа, вероятно, составит около 220 тыс. экземпляров.
По плану, весной 2023 года на тольяттинском заводе стартует выпуск обновлённых седанов и универсалов Lada Vesta, а в сентябре того же года будет возобновлено производство Largus. Напомним, опытное производство полностью электрической версии этой модели стартует до конца 2023-го на площадке в Ижевске: сейчас прототип «зелёной» модификации находится на стадии дорожных и лабораторных испытаний.
Как сообщалось ранее, во второй половине следующего года АВТОВАЗ начнёт выпускать автомобили под маркой Lada на мощностях бывшего завода Nissan, который находится в Санкт-Петербурге. Как рассказал глава компании Максим Соколов, которого цитирует «Прайм», здесь будет налажена сборка «как минимум трёх новых моделей», которые украсят логотипом в виде ладьи. Предположительно, до конца 2023-го с этого конвейера сойдёт около десяти тысяч машин.
Ранее Максим Соколов отмечал, что новинки Lada не составят конкуренции актуальному модельному ряду бренда. Ожидается, что это будут седаны и кроссоверы сегментов C и D. Теперь глава АВТОВАЗа добавил ещё, что выпускаемые на предприятии в Северной столице автомобили Lada окажутся дороже, чем составляющие нынешнюю линейку Granta, Niva, Largus и Vesta; при этом конкретный ценовой диапазон он не обозначил.
Пока что по-прежнему не сообщается, с какой именно компанией АВТОВАЗ создаст СП, переговоры продолжаются. Известно, что они будут завершены в январе-феврале 2023 года. «Возможно, это будет даже не один китайский автопроизводитель, – комментирует Максим Соколов. – И для балансировки нашего модельного ряда, который мы будем производить на мощностях Nissan, и для балансировки спроса».
Кроме того, сегодня президент АВТОВАЗа рассказал о том, как изменятся цены на актуальные модели российской марки в 2023 году. Как сообщает ria.ru со ссылкой на Максима Соколова, увеличение стоимости автомобилей Lada будет меньше прогнозируемой инфляции. Отмечается, что ЦБ прогнозирует инфляцию на следующий год на уровне 5-7%, в Минэкономразвития её оценивают на уровне 5,5%.
Согласно официальному сайту Lada, на сегодняшний день стартовая рекомендованная цена Lada Granta составляет 678 300 рублей, за Niva Legend просят не менее 808 900 рублей, а покупка Niva Travel обойдётся минимум в 998 900 рублей.
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