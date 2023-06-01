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  • AXL SharX-5: доступный электролюкс из Канады отпраздновал премьеру в Дубае

AXL SharX-5: доступный электролюкс из Канады отпраздновал премьеру в Дубае

01.06.2023 101 0 0

Канадский электромобильный стартап AXL Electric Vehicles представил свою первую модель — среднеразмерный кроссовер SharX-5 с богатым оснащением и довольно доступной ценой от 39 800 долларов США.

Сейчас на фоне обострения геополитической обстановки не лучшее время для стартапов, многие из них лопнули из-за недостатка финансирования, но у канадской компании AXL Electric Vehicles со штаб-квартирой в городе Ньюмаркет (провинция Онтарио) денежки, судя по всему, есть — за ней стоят некие инвесторы из ОАЭ, и премьера кроссовера AXL SharX-5 прошла вчера в столице этой страны — городе Дубай. Пост гендиректора в канадском стартапе занимает Али Эслами.

AXL Electric Vehicles хочет предложить миру люксовые электромобили по доступной цене. Как это происходит, мы уже видели на примере многочисленных китайских образцов, секрет потенциального успеха нехитрый: скромная техническая начинка в сочетании с привлекательным дизайном и богатой комплектацией. Концептуально AXL SharX-5 очень близок к хорошо освоившемуся на российском рынке китайскому переднеприводному электрокроссоверу Skywell ET5. То, что у нас Skywell ET5 стоит дорого — это, так сказать, особенности российского рыночного регулирования, в Китае это вполне доступная модель.

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AXL SharX-5 будет иметь единственный электромотор на передней оси мощностью 209 л.с., её достаточно, чтобы обеспечить разгон до 100 км/ч за 7,4 с. Ёмкость литий-железо-фосфатной батареи — 67 кВт·ч, полного заряда должно хватить на 500 км пробега (по какому циклу, не указано). Другие технические характеристики пока не раскрыты.

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В стандартном оснащении AXL SharX-5 заявлены современные электронные ассистенты водителя (в том числе адаптивный круиз-контроль), камеры кругового обзора, передняя панель с тремя экранами, сиденья с вентиляцией и подогревом, панорамная стеклянная крыша, премиальная отделка (в том числе хрустальный селектор ездовых режимов), премиальная аудиосистема, возможность дистанционного управления машиной через фирменное мобильное приложение, 20-дюймовые литые колёса.

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Канадский стартап уже принимает предзаказы на SharX-5 из стран Северной Америки, Ближнего Востока, Европы, Азии и даже Австралии, но не сообщает, когда и где начнётся производство. Цена в 39 800 долларов США, на первый взгляд, не такая уж и маленькая, но для сравнения скажем, что базовый Tesla Model Y сейчас стоит в США от 47 490 долларов.

Добавим, что AXL Electric Vehicles — далеко не первый электромобильный стартап из Канады, пытающийся выйти на рынок с оригинальным продуктом: осенью прошлого года мы рассказывали о забавном внедорожном обнообъёмнике Potential Adventure 1 компании Potential Motors, хорошие перспективы также у электромобиля Project Arrow, разработку которого курирует канадская Ассоциация производителей автомобильных комплектующих (APMA).

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