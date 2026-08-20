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  • BAIC и Huawei продолжают расширять линейку совместной марки: на подходе минивэн Stelato V8

BAIC и Huawei продолжают расширять линейку совместной марки: на подходе минивэн Stelato V8

20.08.2026 289 0 0
BAIC и Huawei продолжают расширять линейку совместной марки: на подходе минивэн Stelato V8

По предварительным данным, вэн бренда Stelato будет доступен с гибридной и электрической установками, для модели предусмотрен полный привод. В продаже новинку ждут уже в этом году.

Не успела марка Stelato запустить в продажу большой кроссовер G9, который, к слову, стал лишь второй ее моделью после семейства S9 (седан и универсал), как на подходе еще одна новинка. Бренд анонсировал минивэн с индексом V8. Пока опубликовано лишь несколько фирменных изображений, но первый показ проведут уже завтра на автосалоне в Чэнду. К тому же ранее в каталоге Минпрома КНР появился сертификат минивэна, так что основные характеристики известны. Ну и напомним, что Stelato – это проект концерна BAIC и Huawei, вместе с остальными совместными марками IT-гиганта и других автопроизводителей он входит в альянс HIMA.

Минивэн Stelato V8 получил двухэтажную головную оптику: сверху расположена единая плашка со множеством диодных «точек», ниже идут блоки основных фар. Модель также имеет гладкий «нос», встроенные в нижнюю часть бампера активные заслонки и монофонарь. Разумеется, в арсенале новинки значится автопилот с лидаром над лобовым стеклом. Семиместный интерьер пока не показали, но и так понятно, что вся электроника будет от Huawei.

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Длина вэна равна 5335 мм, ширина – 2005 мм, высота – 1805 мм. Колесная база – те же 3250 мм, что и у минивэна Luxeed V9 (Luxeed – совместная марка Huawei и Chery). Новинке Stelato положены 19-дюймовые диски.

Stelato V8 на сертификационных снимках
Stelato V8 на сертификационных снимках
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Stelato V8 на сертификационных снимках
Stelato V8 на сертификационных снимках
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Stelato V8 сертифицирован с гибридной и полностью электрической установками, для обеих модификаций предусмотрен полный привод. Базовый гибрид – это работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (160 л.с.) и 309-сильный электродвигатель на задней оси. Два электромотора полноприводного гибридного Stelato V8 вместе выдают 526 л.с. У полностью «зеленого» минивэна такие же электродвигатели. По предварительным данным, гибрид будет доступен с батареей емкостью 56 или 75,4 кВт*ч, электрокар – с аккумулятором на 120 кВт*ч.

Stelato V8 на сертификационных снимках
Stelato V8 на сертификационных снимках
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Stelato V8 на сертификационных снимках
Stelato V8 на сертификационных снимках
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Больше подробностей о минивэне Stelato V8 может появиться после презентации в Чэнду. А в продажу модель должна поступить до конца текущего года.

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