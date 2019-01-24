Банки готовы снизить комиссию за оплату автомобилей по картам

Ранее стало известно о том, что россиян хотят ограничить в расчётах наличными при покупке автомобилей.

С этим предложением недавно выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Дело в том, что сейчас бывают ситуации, при которых покупка машины за наличные обходится клиентам дешевле, чем при оплате банковской картой. Это происходит из-за того, что за использование терминалов банки берут плату (эквайринг), а некоторые дилеры включают эту надбавку в цену машины. В итоге многие клиенты предпочитают доехать до банка, снять нужную сумму и расплатиться за авто наличными.

Ограничение для физлиц, о котором заговорили в РОАД, может быть таким же, как и при расчётах между юрлицами: сумма наличных не должна превышать 100 тысяч рублей. При этом в ассоциации считают, что в случае одобрения этой нормы нужно снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с нынешних 1,5-2% до 0,2-0,3%.

Мнение по поводу изменений, связанных с эквайрингом, высказали компании, входящие в состав ассоциации банков «Россия», куда входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский Кредитный Банк (МКБ). Они направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, где негативно оценили возможность государственного регулирования эквайринговых комиссий. Отрицательно к этой идее отнеслись и в Центробанке.

Однако часть банков и платежных систем уже сейчас готовы подумать о возможном ограничении размера комиссии за крупные покупки по картам (речь об автомобилях). Ставки будут по-прежнему номинироваться в процентах, но их размер не должен будет превышать определённую сумму. Какие именно банки ассоциации выступили с этим предложением, пока что неизвестно.

По сведениям РБК, на точечное снижение межбанковской комиссии за оплату автомобилей по картам готов пойти банк ВТБ (один из крупнейших эквайеров). Похожее предложение в ФАС уже направила национальная платежная система «Мир».

Предполагается, что снижение ставок по эквайрингу позволит банкам увеличить долю расчётов по банковским картам. Как сообщалось ранее, сейчас даже в крупных компаниях она составляет около 10% от общего объёма продаж автомобилей.

Напомним, десятку самых продаваемых автомобилей в РФ в 2018 году составили Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Skoda Rapid и Lada Xray. Перечисленные модели принадлежат к так называемому «бюджетному» ценовому сегменту. Для покупателей этих машин доплата 2% к цене весьма внушительна: если автомобиль, к примеру, стоит 1 млн рублей, то комиссия банка при полной оплате картой составит 20 тысяч рублей. Конечно, ни дилеры, ни клиенты не хотят платить такую сумму и чаще всего делают выбор в пользу «налички».