Банки готовы снизить комиссию за оплату автомобилей по картам

Банки готовы снизить комиссию за оплату автомобилей по картам

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Ранее стало известно о том, что россиян хотят ограничить в расчётах наличными при покупке автомобилей.
 

С этим предложением недавно выступила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД). Дело в том, что сейчас бывают ситуации, при которых покупка машины за наличные обходится клиентам дешевле, чем при оплате банковской картой. Это происходит из-за того, что за использование терминалов банки берут плату (эквайринг), а некоторые дилеры включают эту надбавку в цену машины. В итоге многие клиенты предпочитают доехать до банка, снять нужную сумму и расплатиться за авто наличными.

People shaking each other hands while holding keys

Ограничение для физлиц, о котором заговорили в РОАД, может быть таким же, как и при расчётах между юрлицами: сумма наличных не должна превышать 100 тысяч рублей. При этом в ассоциации считают, что в случае одобрения этой нормы нужно снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с нынешних 1,5-2% до 0,2-0,3%.

Мнение по поводу изменений, связанных с эквайрингом, высказали компании, входящие в состав ассоциации банков «Россия», куда входят Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк и Московский Кредитный Банк (МКБ). Они направили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) письмо, где негативно оценили возможность государственного регулирования эквайринговых комиссий. Отрицательно к этой идее отнеслись и в Центробанке.

Car Dealer Window Shopping

Однако часть банков и платежных систем уже сейчас готовы подумать о возможном ограничении размера комиссии за крупные покупки по картам (речь об автомобилях). Ставки будут по-прежнему номинироваться в процентах, но их размер не должен будет превышать определённую сумму. Какие именно банки ассоциации выступили с этим предложением, пока что неизвестно.

По сведениям РБК, на точечное снижение межбанковской комиссии за оплату автомобилей по картам готов пойти банк ВТБ (один из крупнейших эквайеров). Похожее предложение в ФАС уже направила национальная платежная система «Мир».

happy man showing keys in car

Предполагается, что снижение ставок по эквайрингу позволит банкам увеличить долю расчётов по банковским картам. Как сообщалось ранее, сейчас даже в крупных компаниях она составляет около 10% от общего объёма продаж автомобилей.

Напомним, десятку самых продаваемых автомобилей в РФ в 2018 году составили Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Skoda Rapid и Lada Xray. Перечисленные модели принадлежат к так называемому «бюджетному» ценовому сегменту. Для покупателей этих машин доплата 2% к цене весьма внушительна: если автомобиль, к примеру, стоит 1 млн рублей, то комиссия банка при полной оплате картой составит 20 тысяч рублей. Конечно, ни дилеры, ни клиенты не хотят платить такую сумму и чаще всего делают выбор в пользу «налички».

Авто и бизнес Авто и общество В России автодилеры банки покупка автомобиля продажи автомобилей
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