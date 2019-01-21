Бери карту: при покупке автомобилей хотят ограничить расчёты наличными

Это предложение Центральному банку направила ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД).

На сегодняшний день нередки ситуации, когда покупка автомобиля за наличные обходится клиентам дешевле, чем при оплате банковской картой. Дело в том, что за использование терминалов банки берут плату (эквайринг). Некоторые дилеры включают эту надбавку в цену машины, чтобы не снижать маржу с каждого проданного авто. Отражается это, конечно же, на кошельке конечного потребителя. В таких условиях безусловно проще доехать до банка, снять нужную сумму и расплатиться с дилером наличными.

Этой возможности россиян хотят лишить: РОАД предлагает ограничить расчёты наличными при продаже автомобилей физическими лицами по аналогии с расчётами между юридическими лицами (сумма не должна быть больше 100 тысяч рублей). По словам главы ассоциации Олега Мосеева, подобная норма в отношении физлиц будет способствовать тому, что автодилеры смогут «вести деятельность на прозрачном рынке в условиях честной конкуренции».

При этом в РОАД не забыли и о клиентах. В случае одобрения этой нормы они также предлагают снизить комиссию за эквайринг по банковским картам с 1,5-2% до 0,2-0,3%. Такое заметное уменьшение платежа, по мнению Олега Мосеева, станет стимулом для роста доли безналичных платежей. Он пояснил, что на сегодняшний день плата банкам нередко оказывается равна марже на продаваемый автомобиль, поэтому самим дилерам пока что выгоднее работать с «наличкой», либо «заставлять» покупателей платить комиссию.

Снижение ставок по эквайрингу предположительно позволит банкам увеличить долю расчётов по банковским картам. Сейчас даже в крупных компаниях она составляет примерно 10% от общего объёма продаж автомобилей.

В России по итогам прошлого года продажи новых автомобилей выросли. Всего в 2018-ом дилеры реализовали более 1,8 млн легковых и лёгких коммерческих машин. Это на 12,8% больше по сравнению с предыдущим годом. В десятку самых популярных брендов вошли Lada (360 204 машины), Kia (227 584), Hyundai (178 269), Renault (137 062), Toyota (108 492), Volkswagen (106 056), Skoda (81 459), Nissan (80 925), ГАЗ (60 677) и Ford (53 234).

Как ранее сообщал Kolesa.ru, в десятку моделей-лидеров 2018 года вошли Lada Vesta и Granta, Kia Rio, Hyundai Creta и Solaris, Volkswagen Polo, Lada Largus, Renault Duster, Skoda Rapid и Lada Xray. Все модели принадлежат к так называемому «бюджетному» ценовому сегменту. Для покупателей таких машин доплата 2% к цене машины ощутима: если автомобиль, к примеру, стоит 1 млн рублей, то комиссия банка при полной оплате картой составит 20 тысяч рублей. Неудивительно, что такую сумму не хочется платить ни дилерам, ни их клиентам.